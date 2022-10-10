Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Рябыкина уволили из «Авангарда». К штурвалу заступил Кравец. Надолго ли?

Есть первая отставка в сезоне-2022/23! Ее ждали без малого полтора месяца. Дмитрий Рябыкин покинул пост главного тренера «Авангарда». Исполняющим обязанности назначен Михаил Кравец, которого пригласили в штаб недавно, предварительно уволив Константина Курашева. По правде говоря, Рябыкин априори был обречен.
Рябыкина уволили из «Авангарда». К штурвалу заступил Кравец. Надолго ли?
10 октября 2022 16:45
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Авангард»

Вчера «Авангард» уступил на новой домашней красавице-арене пекинскому «Куньлуню». Без вариантов – 0:4. В присутствии 11 тысяч зрителей, которых вдохновила субботняя победа «ястребов» над финалистом плей-офф «Металлургом» (5:1).

Омичам пришлось выходить на лед два дня подряд, что само по себе серьезное испытание. Но это не повод для оправдания безликой игре в атаке. Вину за поражение Рябыкин взял на себя. Вряд ли победа омской команды «драконам» уберегла бы его отставки. Скорее всего, отсрочила бы ее.

А до триумфа в игре с «Магниткой» подопечных Рябыкина обнулили в Уфе – 0:5! И хотя «ястребы» не опустились из зоны плей-офф, их главного тренера уволили.

Когда в штаб пригласили Кравеца, многие подумали, что это сменщик Рябыкина. Хотя в самой команде никаких разговоров и даже предположений на этот счет не было. Зато было удивление спокойной обстановкой. Выиграли или потерпели поражение – главный тренер своих подопечных не ругал и не хвалил. В отличие от своего предтечи Боба Хартли. Канадец держал команду в ежовых рукавицах. Рябыкин же трудился у него помощником и после ухода Хартли не пользовался должным авторитетом у лидеров команды. В этом беда тренера.

Куда более опытные и колоритные ассистенты после повышения проваливались. Например, Борис Кулагин в ЦСКА, сменивший в 1970-м Анатолия Тарасова. Мэт ушел в творческий отпуск, якобы для завершения работы над кандидатской диссертацией, на самом же деле он занял пост главного тренера Вооруженных сил – а это генеральская должность. Уже в ноябре Тарасов вернулся к штурвалу, чемпионы к тому моменту отставали от «Динамо» на десять очков. Но потом легко наверстали упущенное-потерянное и досрочно защитили титул.

Кравец вряд ли может похвастать харизмой. Вряд ли в Омске могут оценить его успехи в ВХЛ и с «Витязем». «Авангард» - клуб совершенно другого калибра. После Кубка Гагарина с Хартли перед «ястребами» ставится только максимальная задача. Решить которую способен тренер, близкий по уровню и авторитету к канадцу. Например, уловный Майк Бэбкок.

Трудно сказать, как пойдут дела у Кравеца. «Советский спорт» уже сообщал, что генеральный менеджер Алексей Волков был против назначения Рябыкина, которого поддерживал главный босс клуба.

Ближайшие игры «Авангард» проведет дома: 13-го с «Амуром», 15-го – с «Адмиралом». Соперники не из фаворитов, но в данный момент они прямые конкуренты «ястребов». Хотя сегодня хабаровчане в родных стенах показали зубы чемпиону ЦСКА, волшебным образом ликвидировав в третьем периоде отставание в две шайбы и уступив только в серии послематчевых бросков. А могли вообще вырвать победу в овертайме, если бы форвард «тигров» с метра не попал в щиток армейского вратаря Скотникова.

Наверное, болельщики со стажем вспоминают пришествие в «Авангард» Валерия Белоусова, заменившего жесткого, но малоавторитетного Сергея Герсонского. С опытным тренером омичи поднялись из грязи в князи, завоевав золотые медали, а в следующем сезоне выиграв Кубок европейских чемпионов.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Рябыкина уволили из «Авангарда». К штурвалу заступил Кравец. Надолго ли?
Рябыкина уволили из «Авангарда». К штурвалу заступил Кравец. Надолго ли?
Есть первая отставка в сезоне-2022/23! Ее ждали без малого полтора месяца. Дмитрий Рябыкин покинул пост главного тренера «Авангарда». Исполняющим обязанности назначен Михаил Кравец, которого пригласили в штаб недавно, предварительно уволив Константина Курашева. По правде говоря, Рябыкин априори был обречен.
10.10.2022 16:45
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
НХЛ настолько потешна и примитивна, что «Советский спорт» разгадал все ее тайны еще неделю назад
НХЛ настолько потешна и примитивна, что «Советский спорт» разгадал все ее тайны еще неделю назад
Более месяца тянулась сага NHL Network по определению 50 лучших игроков НХЛ. «Советский спорт» назвал топ-10 в прошлый понедельник и, как всегда, не ошибся. Небольшие разночтения только с позициями фигурантов.
10.10.2022 12:37
Хоккей
автор: Виталий Славин
Вы не поверите: «Куньлунь» есть и в НХЛ! А играет он в новеньком сарайчике на пять тысяч зрителей
Вы не поверите: «Куньлунь» есть и в НХЛ! А играет он в новеньком сарайчике на пять тысяч зрителей
Пока «Сан-Хосе» и «Нэшвилл» в Праге готовятся к стартовому вбрасыванию в матче открытия 105-го сезона НХЛ (начало 21:00 мск), Sovsport.ru завершает представление клубов дивизиона Центр, где прописаны «хищники» Тренина.
07.10.2022 17:50
Хоккей
автор: Виталий Славин
Яромир Ягр: Овечкин будет играть до 45 лет как минимум. Пока не побьет рекорд Гретцки
Яромир Ягр: Овечкин будет играть до 45 лет как минимум. Пока не побьет рекорд Гретцки
Сегодня в 21:00 по московскому времени в Праге начнется матч открытия 105-го чемпионата НХЛ «Сан-Хосе» - «Нэшвилл». Увы, российской дуэли в столице Чехии не получится.
07.10.2022 16:09
Хоккей
автор: Виталий Славин
Хоккеисты поддержали детей с ДЦП
Хоккеисты поддержали детей с ДЦП
Во время раскатки перед матчем «Салават Юлаев» - «Металлург» хоккеисты башкирского клуба вышли на лед в форме с Доброшрифтом. Таким шрифтом пишут дети с диагнозом ДЦП.
06.10.2022 21:12
Хоккей
автор: Сергей Иванов
Фиаско Гашека: в Праге приветствуют русский дуэт и сожалеют, что не приехал наш олимпийский чемпион
Фиаско Гашека: в Праге приветствуют русский дуэт и сожалеют, что не приехал наш олимпийский чемпион
Завтра матчем «Сан-Хосе» - «Нэшвилл» в Праге стартует 105-й регулярный чемпионат НХЛ. Обе команды уже в столице Чехии, разумеется, со Свечниковым и Тренином в составе. Русофобская диверсия Гашека провалилась!
06.10.2022 15:33
Хоккей
автор: Виталий Славин
Заседа! «Спартак» без шансов уступил СКА, несмотря на очередной гол новичка Матвея Заседы
Заседа! «Спартак» без шансов уступил СКА, несмотря на очередной гол новичка Матвея Заседы
Встреча завершилась со счетом 1:5.
05.10.2022 23:19
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Свечников в Берлине, увы, не отличился. Зато в Ванкувере восстановили русско-шведское ударное трио
Свечников в Берлине, увы, не отличился. Зато в Ванкувере восстановили русско-шведское ударное трио
Послезавтра матчем «Сан-Хосе» - «Нэшвилл» в Праге стартует 105-й регулярный чемпионат НХЛ. Разогреваем сезон завершением представления клубов Тихоокеанского дивизиона, где обитают «акулы».
05.10.2022 13:48
Хоккей
автор: Виталий Славин
НХЛ делом доказывает: спорт все-таки может быть вне политики – русские уже в Берне и Берлине
НХЛ делом доказывает: спорт все-таки может быть вне политики – русские уже в Берне и Берлине
Через три дня стартует 105-й чемпионат НХЛ. Откроют его двумя матчами в Праге «Сан-Хосе» и «Нэшвилл». Оба клуба уже в Европе. Причем «хищники» успели сыграть: вчера с помощью Тренина повергли «Берн» - 4:3.
04.10.2022 15:40
Хоккей
автор: Виталий Славин
Роман Ротенберг: Жест в конце? Там был кулак!
Роман Ротенберг: Жест в конце? Там был кулак!
Армейское дерби закончилось победой питерской команды. Главные тренеры поделились своим впечатлением от матча.
03.10.2022 22:45
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика