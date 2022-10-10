Рябыкина уволили из «Авангарда». К штурвалу заступил Кравец. Надолго ли?

Вчера «Авангард» уступил на новой домашней красавице-арене пекинскому «Куньлуню». Без вариантов – 0:4. В присутствии 11 тысяч зрителей, которых вдохновила субботняя победа «ястребов» над финалистом плей-офф «Металлургом» (5:1).

Омичам пришлось выходить на лед два дня подряд, что само по себе серьезное испытание. Но это не повод для оправдания безликой игре в атаке. Вину за поражение Рябыкин взял на себя. Вряд ли победа омской команды «драконам» уберегла бы его отставки. Скорее всего, отсрочила бы ее.

А до триумфа в игре с «Магниткой» подопечных Рябыкина обнулили в Уфе – 0:5! И хотя «ястребы» не опустились из зоны плей-офф, их главного тренера уволили.

Когда в штаб пригласили Кравеца, многие подумали, что это сменщик Рябыкина. Хотя в самой команде никаких разговоров и даже предположений на этот счет не было. Зато было удивление спокойной обстановкой. Выиграли или потерпели поражение – главный тренер своих подопечных не ругал и не хвалил. В отличие от своего предтечи Боба Хартли. Канадец держал команду в ежовых рукавицах. Рябыкин же трудился у него помощником и после ухода Хартли не пользовался должным авторитетом у лидеров команды. В этом беда тренера.

Куда более опытные и колоритные ассистенты после повышения проваливались. Например, Борис Кулагин в ЦСКА, сменивший в 1970-м Анатолия Тарасова. Мэт ушел в творческий отпуск, якобы для завершения работы над кандидатской диссертацией, на самом же деле он занял пост главного тренера Вооруженных сил – а это генеральская должность. Уже в ноябре Тарасов вернулся к штурвалу, чемпионы к тому моменту отставали от «Динамо» на десять очков. Но потом легко наверстали упущенное-потерянное и досрочно защитили титул.

Кравец вряд ли может похвастать харизмой. Вряд ли в Омске могут оценить его успехи в ВХЛ и с «Витязем». «Авангард» - клуб совершенно другого калибра. После Кубка Гагарина с Хартли перед «ястребами» ставится только максимальная задача. Решить которую способен тренер, близкий по уровню и авторитету к канадцу. Например, уловный Майк Бэбкок.

Трудно сказать, как пойдут дела у Кравеца. «Советский спорт» уже сообщал, что генеральный менеджер Алексей Волков был против назначения Рябыкина, которого поддерживал главный босс клуба.

Ближайшие игры «Авангард» проведет дома: 13-го с «Амуром», 15-го – с «Адмиралом». Соперники не из фаворитов, но в данный момент они прямые конкуренты «ястребов». Хотя сегодня хабаровчане в родных стенах показали зубы чемпиону ЦСКА, волшебным образом ликвидировав в третьем периоде отставание в две шайбы и уступив только в серии послематчевых бросков. А могли вообще вырвать победу в овертайме, если бы форвард «тигров» с метра не попал в щиток армейского вратаря Скотникова.

Наверное, болельщики со стажем вспоминают пришествие в «Авангард» Валерия Белоусова, заменившего жесткого, но малоавторитетного Сергея Герсонского. С опытным тренером омичи поднялись из грязи в князи, завоевав золотые медали, а в следующем сезоне выиграв Кубок европейских чемпионов.