Русское шоу на Бродвее: Кучеров против Шестеркина, Панарин против Василевского. Не пропустите!

Уже днем во вторник «молнии» объявили стартовый состав на игру открытия сезона в «Медисон Сквер Гарден». Из-за травм останутся в запасе защитник Зак Богосян и центрфорвард Энтони Сирелли. Еще один защитник Ян Коул, обвиненный в сексуальном насилии, выведен из состава до окончания расследования НХЛ.

Тройки нападающих

Стивен Стэмкос (Канада) – Брайден Пойнт (Канада) – Никита Кучеров (Россия)

Брэндон Хагель (Канада) – Ник Пол (Канада) – Алекс Киллорн (Канада)

Коул Кепке (США) – Владислав Наместников (Россия) – Росс Колтон (США)

Пэт Марун (США) – Пьер-Эдуард Бельмар (Франция) – Кори Перри (Канада)

Пары защитников

Виктор Хедман (Швеция) – Кэл Фут (Канада)

Михаил Сергачев (Россия) – Эрик Чернак (Словакия)

Гайдн Флери (Канада) – Филипп Майерс (Канада)

Вратарь

Андрей Василевский (Россия)

По «Рейнджерс» только известно, что Виталия Кравцова в фарм-клуб не спустили. Челябинец вполне может попасть сегодня в заявку, но точно не во второе звено к Артемию Панарина. Место в воротах наверняка займет Игорь Шестеркин.

Ну а пока в Нью-Йорке готовятся к стартовому вбрасыванию, представим оставшиеся четыре клуба Атлантического дивизиона Восточной конференции.

БАФФАЛО

Генменеджер – Кевин Адамс (США)

Главный тренер – Дон Гранато (США)

Капитан – Кайл Окпосо (США)

Самый высокооплачиваемый игрок – нап Джефф Скиннер (Канада) – 9 млн до 2027 года

Наши в основе

защ Илья Любушкин – 2,75 млн до 2024

Наши в фарм-клубе

нап Александр Кисаков – 0,859 млн до 2025

Ушли: защ Колин Миллер (Даллас), нап Дрейк Каджула (Питтсбург), нап Коди Икин (Калгари), защ Уилл Бутчер (Даллас), нап Джон Хейден (Сиэтл), защ Марк Пысик (Детройт)

Пришли: вр Эрик Комри (Виннипег), защ Илья Любушкин (Торонто), нап Райли Шихан (Сиэтл), защ Лоуренс Пилут (Трактор)

Совершенно безнадежный, ничем не примечательный клуб. Предел мечтаний – просочиться в плей-офф, а там сразу пойти на дно Ниагарского водопада, главной достопримечательности города Буффало. Причем и своему-то болельщику «клинки» не особо нужны. В прошлом сезоне предпоследнее место в НХЛ по посещаемости – 9997 зрителей в среднем на игре или 53,7% заполняемости арены.

Разве что три фигуры способны привлечь наше внимание.

Первый номер драфта-2021 Оуэн Пауэр. Канадский защитник в 18 лет уже успел выиграть чемпионат мира-2021 в Риге.

Пришедший из «Торонто» 28-летний защитник Илья Любушкин, наконец-то, заключил не однолетний, а двухлетний контракт на внушительную сумму в 5,5 млн долларов. В своем амплуа экс-ярославец стал вторым в клубе по зарплате после шведа Расмуса Далина – 6 млн.

Третий персонаж – экс-защитник челябинского «Трактора» Лоуренс Пилут. В позапрошлой регулярке КХЛ швед умудрился наколотить 28 (7+21) очков в 57 матчах, а спустя год помог уральцам взять бронзу КХЛ-2022. Скандинав ранее уже выступал за «Баффало», но не смог закрепиться. Потому сейчас согласился на минимальный однолетний контракт на 750 тысяч долларов.

ДЕТРОЙТ

Генменеджер – Стив Айзерман (Канада)

Главный тренер – Дерек Лалонд (США)

Капитан – Дилан Ларкин (США)

Самый высокооплачиваемый игрок – нап Дилан Ларкин – 6,1 млн до 2023 года

Ушли: вр Томас Грайсс (Сент-Луис), защ Марк Стаал (Флорида), защ Денни Декайзер, нап Сэм Ганье (Виннипег), нап Картер Роуни (Франкфурт, Германия), нап Митчелл Стивенс (Монреаль), вр Келвин Пикар (Эдмонтон)

Пришли: вр Вилле Хуссо (Сент-Луис), нап Давид Перрон (Сент-Луис), нап Доминик Кубалик (Чикаго), нап Эндрю Копп (Рейнджерс), защ Бен Кьяро (Флорида), защ Олли Мяяття (Лос-Анджелес), защ Марк Пысик (Баффало), защ Роберт Хэгг (Флорида)

Дожили! Некогда в самом российском клубе НХЛ с его феноменальной Русской пятеркой не осталось ни одного нашего соотечественника?! Так что, здесь и говорить особо не о чем.

Единственное, что стоит отметить: Айзерман на седьмой год бездарного руководства «крыльями» Джеффа Блэшилла (один выход в плей-офф) решился-таки отправить тренера-лузера в отставку. Но не на улицу!

По старой памяти Стив договорился с «Тампой» и пристроил туда Блэшилла ассистентом Джона Купера. «Молнии» в ответ с барского плеча подарили «Уингз» многолетнего помощника Купера Дерека Лалонда. Причем подробности соглашения с новым главным тренером Айзерман оставил в тайне. Даже срок контракта 49-летнего американца не известен.

Средний возраст «Детройта» - 25,8 лет. Младенческий по меркам НХЛ. Все у Лалонда и его юной поросли еще впереди. Но без нас.

ОТТАВА

Генменеджер – Пьер Дорион (Канада)

Главный тренер – Ди-Джей Смит (Канада)

Капитан – Бреди Ткачук (США/Канада)

Самый высокооплачиваемый игрок – нап Бреди Ткачук – 8,205 млн до 2028 года

Наши в основе

защ Никита Зайцев – 4,5 млн до 2024

защ Артем Зуб – 2,5 млн до 2023

Наши в фарм-клубе

нап Егор Соколов – 0,818 млн до 2023

Ушли: нап Колин Уайт (Флорида), вр Мэтт Мюррей (Торонто), вр Филип Густавссон (Миннесота), нап Коннор Браун (Вашингтон), защ Майкл Дель Зотто (Флорида), нап Адам Годетт (Торонто), нап Крис Тирни (Флорида), защ Виктор Мете (Торонто), нап Тайлер Эннис

Пришли: нап Алекс Дебринкат (Чикаго), нап Клод Жиру (Флорида), вр Кэм Тальбо (Миннесота), нап Тайлер Мотте (Рейнджерс), вр Магнус Хелльберг (Сиэтл), нап Дерик Брассар (Эдмонтон)

Еще один клуб-изгой у своих же болельщиков. Давеча вы наверняка про себя подумали, а кого же «Баффало» обошел в гонке за зрителя? Ну, конечно же, «Оттаву»! Ее домашняя посещаемость настолько низкая, что в огромном дворце «сенаторов» давным-давно закрыли темной тканью верхние сектора. За ненадобностью. И чтоб пустые места в глаза не бросались, когда попадали в кадр телекамер.

Вот этапы большого падения «Сенаторз»:

2017/18 – 15829 зрителей в среднем на игре или 85,3% заполняемости арены

2018/19 – 14553 или 76%

2019/20 – 12618 или 65,9%

2020/21 – из-за пандемии играли без зрителей

2021/22 – 9155 или 47,8%

Впрочем, в этом сезоне есть надежда, что обновленная «Оттава» героически преодолеет отметку в 10 тысяч человек на матче регулярного чемпионата. Все-таки пополнилась команда очень прилично: Дебринкат, Жиру – настоящие звезды нападения. Плюс непременно прибавит 23-летний капитан Ткачук, чей контракт на 57,5 млн долларов действует до 2028 года.

А вот у Артема Зуба последний год договора на 2,5 млн. Значит, олимпийский чемпион тоже просто обязан порадовать красивой и эффективной игрой немногочисленных поклонников хоккея в столице Канады. Дабы заслужить новый ангажемент в НХЛ.

МОНРЕАЛЬ

Генменеджер – Кент Хьюз (Канада)

Главный тренер – Мартен Сан-Луи (Канада)

Капитан – Ник Сузуки (Канада)

Самый высокооплачиваемый игрок – нап Ник Сузуки – 7,875 млн до 2030 года

Наши в основе

нап Евгений Дадонов – 5 млн до 2023

Ушли: защ Александр Романов (Айлендерс), защ Джефф Петри (Питтсбург), нап Райан Полинг (Питтсбург), нап Седерик Пакетт (Динамо Мн), защ Ши Уэбер (Вегас), нап Матье Перро

Пришли: нап Евгений Дадонов (Вегас), нап Кирби Дак (Чикаго), защ Майкл Мэтисон (Питтсбург), нап Шон Монахан (Калгари), нап Юрай Слафковски (ТПС, Финляндия), нап Митчелл Стивенс (Детройт)

У этих хлопцев точно проблем с посещаемостью не возникнет. Как бы низко они не пали. Хотя куда уже ниже! В последнем сезоне финалист Кубка Стэнли-2021 умудрился замкнуть общую таблицу регулярного чемпионата с такими показателями в 82 турах:

побед – 22

поражений – 49

поражений в ОТ или по буллитам – 11

очков – 55

заброшено шайб – 221

пропущено - 319

По именам «Монреаль», как и «Оттава», укрепился солидно. Особое внимание MVP Олимпиады-2022 словаку Слафковски, забивным форвардам Даку и Монахану, а также, разумеется, Дадонову. Евгений что-то зачастил со сменой прописки, что при заключительном сезоне контракта чревато расставанием с НХЛ.

Но все-таки основные надежды армия поклонников «Канадиенс» связывает с новым главным тренером Мартеном Сан-Луи – 1 июня франко-канадец заключил трехлетний договор на 9 млн долларов. Пришел он в «Монреаль» еще 8 февраля и в качестве и.о. сумел в короткое время преобразить игру команды. Если кто забыл, «Канадиенс» завершили регулярку разгромом победителя чемпионата «Флориды» - 10:2!

Есть от чего оттолкнуться обладателю Кубка Стэнли-2004 и олимпийскому чемпиону Сочи, только начинающему тренерскую карьеру.