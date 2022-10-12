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Как рушатся династии: «Тампа» смогла забить Шестеркину только при игре пять на три

Увы, русского шоу на Бродвее сегодня не получилось. Всех затмил шведский иранец Зибанежад: дубль и победа «рейнджеров» - 3:1. Куч и Хлебушек только ассистировали, а Кравцова сломали уже во второй смене.
Как рушатся династии: «Тампа» смогла забить Шестеркину только при игре пять на три
12 октября 2022 08:50
автор: Виталий Славин

Грустно было смотреть на «Тампу» в матче открытия сезона-2022/23 в «Медисон Сквер Гарден». Все! Нет больше той лихой ватаги, что дважды подряд взяла Кубок Стэнли в смурные пандемийные времена.

После того как летом ушли Палат и Макдона, а ранее - звено Гурда в полном составе, плюс в список долгосрочно травмированных угодил Сирелли, от вроде бы обозначившейся чемпионской династии осталась та самая великолепная пятерка и вратарь.

Да, Пойнт, пропустивший из-за травмы решающие матчи Кубка Стэнли-2022, вернулся в центр ударного звена. Выглядел в целом неплохо – бодро, активно. Но реально воротам Шестеркина не угрожал. В ритм канадцу еще предстоит войти.

На флангах с ним играли Стэмкос с Кучеровым, которые и организовали единственный гол гостей. Но случилось это при игре пять на три. Пойнт выиграл вбрасывание, а Куч вложил шайбу капитану под щелчок в касание с убойной позиции. Шестеркин на перемещении просто не успел среагировать, позволив «молниям» на 30-й минуте восстановить равновесие – 1:1.

Добавляем к этому трио защитников Хедмана с Сергачевым и вратаря Василевского, до третьего периода героически державшего «Лайтнинг» на плаву. Вот и все, чем теперь может реально крыть Джон Купер. Да и то лишь когда у серьезного оппонента вроде финалиста Востока-2022 сразу на двух игроков меньше.

Именно на двух! Ибо когда хозяева в начале второй трети после фола Трочека оказались в обычном меньшинстве, они подловили южан на пересменке: после изумительной продольной передачи нового капитана ньюйоркцев Трубы Зибанежад вывалился один на Василевского и броском с бекхенда в девятку открыл счет. Так впервые за почти столетнюю историю клуба «синие рубашки» забили первый гол сезона в меньшинстве.

Во второй раз Зибанежад отличился в противоположной ситуации, реализовав совершенно невынужденное удаление Наместникова. Тут уже Вася после поперечной передачи Панарина не успел переместиться и закрыть ближний угол. Ну а точку, переправив шайбу с пятака, поставил Гудроу из того самого знаменитого сдерживающего звена Гурда дважды чемпионской «Тампы».

К Василевскому, естественно, никаких претензий. Андрей парировал 36 из 39 бросков, а это 92,3% сейвов. У Шестеркина показатель еще круче – 96,2% (25 из 26). Вот только что-то серьезное у его ворот возникало только после удалений партнеров: хозяева умудрились в спокойной в целом игре схватить шесть двухминутных штрафов!

Ну а что сейчас можно ждать от «молний», если лишь тройка Пойнта что-то креативит впереди! Без Палата и Сирелли глубина атаки у «Тампы» попросту стремится к нулю. Сирелли к тому же жутко не хватало в меньшинстве. В эти отрезки «рейнджеры» делали вообще все что хотели. Если бы Крайдер был чуть мастеровитей и настойчивей на пятаке, кпд в большинстве не ограничился бы одним голом.

Если разобраться, от трех остальных звеньев финалистов Кубка Стэнли-2022 по большому счету и требовать-то нечего! Перри и Бельмару – по 37 лет. Марун и Киллорн еле ползают по льду. Хагель, Колтон и Пол – чистые ролевики. Наместников полностью зависим от партнеров. Кепке дебютировал в НХЛ.

В обороне тоже образовались дыры. Нет Макдоны, Рутты, Савара, Шенна, Шаттенкирка. Богосян в лазарете. Выведен временно из состава именитый новичок Коул: двукратный обладатель с «Питтсбургом» Кубка Стэнли перед самым началом чемпионата внезапно угодил в сексуальный скандал…

Вот так и работает полоток зарплат – дьявольское изобретение НХЛ для выравнивания сил в лиге. Именно НХЛ, ибо в НБА потолок зарплат нежесткий: плати налог на роскошь – и превышай лимит!

Что касается «Рейнджерс», больше всего порадовал Шестеркин, хотя его не включили в трио звезд матча. Игорь в прекрасной форме, не допустил ни единой помарки. С москвичом в воротах ньюйоркцы выиграли у «Тампы» все четыре матча в регулярных чемпионатах. Живо и сбалансированно выглядел Панарин. С одинаковым удовольствием пасовал и брал игру на себя. Сам, впрочем, должен угрожать больше, особенно в большинстве. Но один отличный шанс забить имел, когда выскочил один на Василевского. Смазал завершение бесхитростным броском в щиток соотечественнику.

Начал матч Хлебушек во второй смене с центром Трочеком и Кравцовым на правом фланге. Виталий неплохо вступил в игру, даже едва не убежал один на один с Василевским. Но уже во втором выходе на лед угодил под хит Хедмана у борта и больше на льду не появлялся.

- Кравцов вернется со дня на день, но пока точно о серьезности травмы судить не могу, узнаем завтра, - подвел итог тренер победителей Жерар Галлан.

источник: «Советский спорт»
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