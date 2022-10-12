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Налоги: российские хоккеисты НХЛ выплатят свыше 85 млн долларов США и Канаде, из них 4,5 – Овечкин

НХЛ по-настоящему стартовала: позади скандальные выставочные матчи в Чехии, теперь первые игры прошли и в Северной Америке. Причем сезон сразу же начался с супервывески — «Рейнджерс» против «Тампы». Панарин против Кучерова, Василевский против Шестеркина и так далее.
Налоги: российские хоккеисты НХЛ выплатят свыше 85 млн долларов США и Канаде, из них 4,5 – Овечкин
12 октября 2022 21:01

Довольно любопытный и всегда публикующий любопытную финансовую информацию телеграм-канал «Кошелёк» приводит данные, что за вывеской «Рейнджерс» — «Тампа» находится еще противостояние ребят из числа самых высокооплачиваемых российских спортсменов на данный момент. Сейчас лишь теннисисты могут посоревноваться с Панариным, Кучеровым и Василевским по доходам.

По данным Capfriendly, одного из самых продвинутых и уважаемых порталов о контрактах в НХЛ, оклад Панарина — самый большой среди российских хоккеистов (12,5 млн долларов). Василевскому положено по контракту 11 млн, а Кучерову — 9. Плюс сегодня на лёд вышел Сергачев с зарплатой в 7,2 млн.

Однако всё это деньги до выплаты налогов, напоминает «Кошелек». Из-за разницы в региональных ставках в разных штатах США ни Панарин, ни Василевский не лидируют в рейтинге российских хоккеистов с самой высокой «чистой» зарплатой. После вычета налогов больше всех заработает Сергей Бобровский (7,2 млн).

Зарплата Овечкина – 10 млн долларов, вот только почти 4,5 млн он вернет в казну США. Всего же наши НХЛовцы заплатят свыше 85 млн налогов. В свое время низкие ставки были большим преимуществом КХЛ, благодаря чему в лигу приезжали неплохие хоккеисты. Просто в России им гарантировали достойные зарплаты уже после выплаты налогов.

источник: «Советский спорт»
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Налоги: российские хоккеисты НХЛ выплатят свыше 85 млн долларов США и Канаде, из них 4,5 – Овечкин
Налоги: российские хоккеисты НХЛ выплатят свыше 85 млн долларов США и Канаде, из них 4,5 – Овечкин
НХЛ по-настоящему стартовала: позади скандальные выставочные матчи в Чехии, теперь первые игры прошли и в Северной Америке. Причем сезон сразу же начался с супервывески — «Рейнджерс» против «Тампы». Панарин против Кучерова, Василевский против Шестеркина и так далее.
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