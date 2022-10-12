«Динамо» справилось без кадрового капитана. А Знарок проиграл четвертый матч подряд

«Динамо» впервые за 2,5 года сыграло без ключевого защитника Андрея Миронова, с этого сезона капитана команды. Что с ним? Простуда? Этим вопрос задавались на «ВТБ Арене». Журналисты, увидев на пресс-конференции постоянно кашляющего главного тренера Алексея Кудашова, согласились с этой версией. А ведь ходили слухи, что у Миронова проблемы с армией, как у некоторых других известных игроков из топ-клубов. Впрочем, давайте верить фактам, а не слухам.

На пресс-конференции после матча в Петровском парке не на шутку зажег главный тренер «Северстали» Андрей Разин. Ему не понравился вопрос ветеранистого журналиста, а также лед на столичной арене. В самом деле, иногда у бортов образовывались сугробы, в которых застревала шайба. Что тормозила быстрых «сталеваров».

- Вы вообще за какую команду болеете? Мы с вами разные игры смотрели! – стараясь сохранять спокойствие, отвечал Разин.

Его симпатичная команда пока за зоной плей-офф, однако это не смущает тренера, который, по его словам, «много раз ходил по грани, оставался на краю пропасти».

- Мы набираем 50 процентов очков, если сохраним этот график до конца регулярного чемпионата, то будем в восьмерке, - подытожил тренер гостей.

Разин решительно не согласился с мнением журналиста, посчитавшего, что «»Северсталь» создала маловато моментов у ворот Коновалова. А по поводу хромавшего на все клюшки большинства ответил:

- На нас соперники нарушают правила чаще всего.

«Динамо», уступая соперникам в движении и позволив ему открыть счет, переломило ход матча в третьем периоде благодаря голу Джиошвили в большинстве. Форвард, забивший в третьем матче подряд, отличился в атаке с ходу, прорвав оборону прямо по центру.

Проиграв по буллитам в Нижнекамске и Уфе, бело-голубые решили перед серией бросков поменять вратаря: вместо отменно действовавшего Коновалова вышел Волков и отразил все попытки гостей. Хозяева же пробивали буллиты без промаха – три гола подряд. Разин с опозданием поменял Подъяпольского (тоже феерившего в основное и дополнительное время) на Шугаева.

Резануло глаз удаление, выписанное в конце третьего периода «сталевару» Пилипенко за «рыбку», реализованное бело-голубыми. Как, впрочем, и малый штраф канадцу О'Деллу за «шлагбаум» в чужой зоне.

Разин в сердцах назвал людей в полосатых джерси «дяденьками», но сделал это деликатно и завуалированно. Не покопаешься!

«Динамо» продлило серию матчей с набранными очками до десяти матчей. В понедельник бело-голубых ждет дерби с ЦСКА на «ВТБ Арене». Для Кудашова будет красиво обыграть обладателя Кубка Гагарина вслед за главным фаворитом сезона, финалистом плей-офф и чемпионом-2021.

К слову, «Ак Барс» потерпел четвертое поражение подряд. На этот раз в Магнитогорске. Для главного тренера казанцев Олега Знарка это не самый чувствительный удар. В бытность наставником московского «Динамо» его не выбила из колеи серия из 11-ти неудач – тогда бело-голубые взошли на трон, наперекор обстоятельствам и скептикам.

P.S. Завтра, 1ё3 октября, в Москве состоится открытие памятной доски легенде Всеволоду Боброву – капитану сборной СССР по футболу и хоккею на Олимпийских играх. Церемония с участием президента ФХР Владислава Третьяка, президента КХЛ Алексея Морозова, президента ПХК ЦСКА Игоря Есмантовича, почетного президента армейского хоккейного клуба и члена его наблюдательного совета Бориса Михайлова, а также других прославленных ветеранов начнется в 13.00 по адресу: Ленинградский проспект, дом 75, корпус 1. В этом доме жил великий Бобров.

ТАБЛО

«Динамо» (Москва) – «Северсталь» - 2:1Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0). Голы: Джиошвили, Кодола (реш. бул.) – Моисеев.

«Металлург» - «Ак Барс» - 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). Голы: Ерёменко, Зернов, Коробкин, Коростелёв – Сафонов.