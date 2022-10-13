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Слепые судьи отняли у Кузьменко дебютную победу и вдохновили Макдэвида на хет-трик

В НХЛ очередной колоссальный скандал! Опять нужно менять правила. Восемь судейских глаз не заметили чудовищный фол форварда «Эдмонтона» Кейна. В итоге «Ванкувер», ведя после гола Кузьменко 3:0, сдулся и проиграл 3:5.
Слепые судьи отняли у Кузьменко дебютную победу и вдохновили Макдэвида на хет-трик
13 октября 2022 10:52
автор: Виталий Славин

На табло 20:39. Экс-нападающий СКА Андрей Кузьменко в большинстве, как всегда, по-хозяйски располагается на пятаке. Миллер на замахе вытаскивает на себя всю четверку «нефтяников» и вратаря-новичка Кемпбелла. Следует диагональ точно на крюк клюшки россиянина – есть первый гол в НХЛ несостоявшегося олимпийца Пекина!

На табло вспыхивают цифры 3:0 при тотальном преимуществе гостей, а сервисмены быстро обматывают изъятую из ворот шайбу белой изолентой, чтоб написать на ней что положено и вручить после игры на память россиянину. Хваленых Макдэвида и Драйзайтля попросту не видно. Нет, видно! На скамье штрафников, куда капитан «Эдмонтона» угодил на 5-й минуте, когда его «Ойлерз» уже горели 0:2.

Счет открыл Петтерссон, с которым в первом звене играл Кузьменко, а травмированного Михеева на противоположном фланге заменил 21-летний швед Хегландер. Удвоил результат тот самый Миллер с подачи Хьюза. Запомните эту фамилию.

А пока отметим, что с появлением в «Кэнакс» второго после финского босса «Коламбуса» Ярмо Кекалайнена генменеджера из Европы Патрика Аллвина «касатки» превращаются в филиал Тре Крунур на Тихом океане. В этот вечер на площадку вышли четыре соотечественника шведского управленца – защитник Экман-Ларссон, нападающие Петтерссон, Хегландер, Оман. В фарм-клубе ждут своей очереди еще несколько скандинавов.

На табло 23:54. Впервые большинство получают хозяева. На льду, разумеется, Макдэвид, Драйзайтль, Кейн и вся остальная рать. Миллер выигрывает вбрасывание у Драйзайтля, но теряет шайбу в углу своей зоны. В это время Хьюз на пятаке пытается блокировать Кейна и получает клюшкой по носу. Защитник «Ванкувера» с истошным криком тут же падает и хватается рукой за лицо. Клюшка летит в одну сторону, перчатка – в другую, из носа течет кровь, она уже на свитере, на руках, на подбородке.

Что делают судьи? Ноль реакции! Хотя все происходит прямо у них на глазах – ни за спиной, ни где-нибудь в углу. Хьюз, видя, как партнеры отбиваются из последних сил, подбирает крагу с клюшкой и, качая головой, медленно катит к своим воротам. Чтобы увидеть, как Драйзайтль спокойно распечатывает Демко.

На табло 24:12. То есть вся эта драма, радикально изменившая ход матча, длилась какие-то 15 секунд. Гости попытались протестовать. Понятно, делали это для проформы. Если в подобных ситуациях свистка не последовало, эпизод заигран. Все! Обратного пути нет. В отличие от того, например, момента, когда арбитры проморгали взятие ворот или предшествующее ему нарушение типа офсайда. Тогда время откручивают назад.

Но здесь – нет. Пусть фол хоть двухсотпроцентным будет! Хорошо, если это, как сейчас, случается в длинном регулярном чемпионате из 82 туров. А если это плей-офф? Тем более – овертайм! Как тогда быть? Одна ошибка рефери способна обнулить всю работу франшизы за целый сезон! Есть о чем задуматься судейскому комитету НХЛ.

Ну а дальше доминировали «нефтяники» и их реактивный капитан.

Стоило гостям нарушить правила во второй раз – выпустили шесть полевых игроков, как разрыв сократился до минимума. Причем Макдэвиду, Драйзайтлю и Ко после изумительной четырехходовки в касание хватило 6 (!) секунд, чтоб реализовать лишнего.

Ванкуверцы совсем расклеились и на последней минуте периода пропустили в большинстве. Опять все сделал немец под номером 29.

В заключительной трети «Кэнакс» скорее имитировали сопротивление. Морально они были сломлены. Потому легко позволили Макдэвиду бросить и добить шайбу, а потом под занавес поразить пустые ворота.

Макдэвид в итоге первая звезда матча – 4 (3+1) очка.

Драйзайтль – вторая – 3 (1+2).

Кемпбелл – третья: отразил 33 из 36 бросков.

Кузьменко в целом дебютировал уверенно. Видно, что экс-армейцу в команде доверяют, а сам Андрей ничуть не тушуется. Имел еще пару хороших моментов отличиться. С Петтерссоном взаимодействует здорово. Но Михеева явно не хватало. Молодой Хегландер до топ-уровня не дотягивает.

Неплохо сыграл и Подколзин. Заметно, что Василий заматерел. Держит борьбу и отлично дирижирует игрой звена. Жаль, партнеры загубили все его разрезающие передачи на убойные позиции.

источник: «Советский спорт»
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Слепые судьи отняли у Кузьменко дебютную победу и вдохновили Макдэвида на хет-трик
Слепые судьи отняли у Кузьменко дебютную победу и вдохновили Макдэвида на хет-трик
В НХЛ очередной колоссальный скандал! Опять нужно менять правила. Восемь судейских глаз не заметили чудовищный фол форварда «Эдмонтона» Кейна. В итоге «Ванкувер», ведя после гола Кузьменко 3:0, сдулся и проиграл 3:5.
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