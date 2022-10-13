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«Теперь о Боброве будут спрашивать мальчишки». В Москве открыли мемориальную доску в честь Боброва

В сентябре мы отметили 50-летний юбилей Супесерии-72. Сборную СССР, развеявшую миф о непобедимости канадских профессионалов, возглавлял Всеволод Бобров. 1 декабря исполняется 100 лет со дня его рождения. Сегодня в Москве открыли мемориальную доску в память о великом спортсмене и тренере.
«Теперь о Боброве будут спрашивать мальчишки». В Москве открыли мемориальную доску в честь Боброва
13 октября 2022 18:28
автор: Владислав Домрачев

…Военный оркестр, море цветов, ветераны, юные спортсмены, официальные лица и простые болельщики – сегодня у знаменитого генеральского дома на Ленинградском проспекте (дом 75, корпус 1) было людно. Здесь открывали мемориальную доску в память о легенде Всеволоде Боброве. Уникальном спортсмене - капитане сборных по футболу и хоккею на Олимпийских играх (в Хельсинки-1952 и Кортина д’Ампеццо-1956), старшем тренере национальной команды по хоккею на трех чемпионатах мира (1972-74) и в Суперсерии-1972. Во главе «Спартака» Бобров совершил спортивный подвиг – в 1967-м привел красно-белых к золоту чемпионата страны, открыв для хоккея ярчайших хоккеистов - Александра Якушева, Владимира Шадрина, Евгения Зимина, Виктора Блинова, Евгения Паладьева…

Потом он ушел в футбольный ЦСКА и создал плацдарм для чемпионского взлета 1970-го. А в 1972-м возглавил сборную по хоккею, с которой, как сказано выше, прошел три чемпионата мира и эпохальную Суперсерию-1972.

Почтить память Боброва пришли первый вице-президент РФС Никита Симонян, глава ФХР Владислав Третьяк, президент КХЛ Алексей Морозов, президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович, президент ФХМ Андрей Николишин, вдова Боброва Елена Николаевна, легенда «Спартака» Александр Якушев, легенда ЦСКА, почетный президент клуба и член его Наблюдательного совета Борис Михайлов, чемпион мира Александр Волчков, сын Аркадия Чернышёва Борис, бывший гендиректор ХК «Динамо» Михаил Тюркин, в настоящее время снимающий фильм о Боброве…

Именно Бобров назначил Михайлова капитаном сборной, а Якушев считает Всеволода Михайловича своим любимым тренером, в чьих заботливых руках раскрылся его талант. Бобров пригласил в сборную молодого Волчкова и в 1973 году сделал из него чемпиона мира.

Наконец, ЦСКА Боброва противостоял «Спартаку» Симоняна в важном для красно-белых матче чемпионата СССР 1969 года. Победа 1:0 (гол не счету Николая Осянина) принесла им чемпионство.

- Сегодня большой праздник, потому что мы чествуем величайшего спортсмена. То, что сделал Всеволод Михайлович, повторить нельзя. Быть капитаном и лидером одновременно в футболе и хоккее – это практически невозможно. Наша задача – именно на таких примерах воспитывать молодых ребят. Бобров был и великим тренером. Мне посчастливилось с ним работать, когда мы разбили миф о непобедимости канадских профессионалов. Он вел нас в бой. Светлая память этому человеку, - сказал Владислав Третьяк.

- Бобров как-то сказал, что надо понимать душу спортсмена. Я навсегда запомнил эти слова. Сам он изнутри знал, что такое спорт, как нужно отдаваться игре и что надо сказать игрокам в трудные моменты. В 1972 году мы играли в Канаде первый матч Суперсерии. Обычно тренеры того времени, когда заходили в раздевалку, ругали игроков, общались на повышенных тонах. А Всеволод Михайлович зашел и так спокойно сказал: «Ребята, что вы делаете? Вы не играете в своей хоккей. Играйте в пас, друг на друга». Мы вышли и впервые в истории обыграли канадских профессионалов. Именно благодаря Боброву мы закладывали успехи нашего хоккея, он делал первые шаги, - заявил Борис Михайлов.

- Руководители ЦСКА и города Москвы сделали очень нудное дело – очень важное для юного поколения хоккеистов и футболистов. Помню, когда я маленьким гулял с родителями по Кутузовскому проспекту и видел памятную доску, всегда спрашивал, кто эти люди. Теперь мальчишки точно так же будут спрашивать о Боброве. Эта акция показывает отношение ЦСКА к своим ветеранам, - добавил Алексей Морозов.

источник: «Советский спорт»
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«Теперь о Боброве будут спрашивать мальчишки». В Москве открыли мемориальную доску в честь Боброва
«Теперь о Боброве будут спрашивать мальчишки». В Москве открыли мемориальную доску в честь Боброва
В сентябре мы отметили 50-летний юбилей Супесерии-72. Сборную СССР, развеявшую миф о непобедимости канадских профессионалов, возглавлял Всеволод Бобров. 1 декабря исполняется 100 лет со дня его рождения. Сегодня в Москве открыли мемориальную доску в память о великом спортсмене и тренере.
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