«Прыщавые юнцы» остановили Армию Питера. СКА потерпел первое поражение в основное время

На самом старте сезона главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин, раздосадованный домашним поражением от СКА (2:3), сравнил своих подопечных с «прыщавыми юнцами». Сегодня железнодорожники являли собой матерых мужиков, способных побеждать лидеров-фаворитов. Судьбу матча решили две чудо-передачи в исполнении молодого Никулина и опытного Андронова. Первый из них буквально вложил шайбу в крюк клюшки Иванова, который увенчал выход «2 в 1» голом-красавцем. А капитан хозяев в борьбе за воротами, уже расставшись с шайбой под гнетом защитника-гренадера Педана, ухитрился умыкнуть ее у подъехавшего на подстраховку Цицюры и вернуть на пятачок, где ее поджидал Коршков.

Все это произошло во втором периоде, а в третьем хозяева сохранили преимущество.

Питерцы сражались до последних секундах, дважды снимали вратаря Николаева, получили шайбу в пустые ворота, но продолжали искать путь к владениям Исаева.

Не единожды подопечные Романа Ротенберга спасали почти что проигранные матчи, но сегодня не смогли. Тем не менее поражение никак не поколебало лидирующих позиций СКА. В субботу ждем невских армейцев в Балашихе. Готов ли к реваншу за неудачу в Питере недельной давности злой «Витязь»?

Сегодня команда Вячеслава Буцаева вполне могла добавить в копилку хотя бы одно очко. Открыв в большинстве счет в первом периоде после ошибок Дица и вратаря Рейдеборна, подмосковные хоккеисты не только сдерживали натиск чемпиона, но и вели контратакующую игру. В свежести «витязи» превосходили московских армейцев, которые действовали простовато. И все-таки гостям благодаря неутомимому живчику Абрамову, ловко подставившему клюшку на дальнем пятачке, удалось сравнять счет. А в третьем периоде решающим стало глупое удаление опытного Галузина (единственного у «Витязя») за выброс шайбы. Тут-то на авансцену вышел «спавший» всю игру Григоренко. Он в одно касание так зарядил со своей фирменной точки что звон от перекладины (от нее шайба спикировала в сетку) не утихал до финальной сирены. ЦСКА одержал волевую победу 2:1, продлив триумфальную серию до четырех матчей. В понедельник красно-синие схлестнуться на «ВТБ Арене» с набравшим ход «Динамо», которое в субботу (внимание: в 13.00) постарается набрать очки в 11-й подряд игре. Соперник – «Сибирь», победившая сегодня в Челябинске «Трактор» (2:1 ОТ).

Прервал чреду неудач «Спартак». Пусть и в овертайме – в любом случае цена победы два очка. Красно-белые все время догоняли минское «Динамо». Не смутил их придуманный судьями буллит за якобы бросок вратарем Красиковым клюшки в шайбу, «пенальти» реализовал креативный Варфоломеев. У спартаковцев есть новый джокер – форвард Заседа, продолжающий наводить ужас на вратарей. Вчерашний дублер забил оба гола в основное время. На лавке он целовал крюк своей клюшки, которая сыграла даже круче, чем теннисная ракетка.

А в овертайме москвичи поймали «зубров» на контратаке, Хохлачев все исполнил по высшему разряду. Когда он забивал, вратарь хозяев летел к лавке в надежде смениться на полевого игрока. Главный тренер «Спартака» Борис Миронов решил рискнуть и не прогадал!

ТАБЛО

«Локомотив» – СКА – 3:1, «Витязь» – ЦСКА – 1:2, «Спартак» – «Динамо» Мн – 3:2 ОТ, «Авангард» – «Амур» - 4:1, «Барыс» – «Адмирал» – 3:1, «Салават Юлаев» – «Торпедо» – 1:2 Б, «Трактор» – «Сибирь» – 1:2 ОТ, ХК «Сочи» – «Нефтехимик» – 4:5 ОТ.