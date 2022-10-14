Панарин дал мастер-класс Капризову и возглавил список бомбардиров НХЛ

Мне очень понравился спич Хлебушка перед открытием тренировочного лагеря. Не просто потому что все сказано точно и правильно: главное – откровенно.

По ходу прошлого сезона постепенно сложилось впечатление, что уралец занервничал, не уверен в себе. Потому стал и на пресс-конференциях отделываться банальными комментариями. То есть изменил себе. Все это сразу отразилось на игре. Пропала его фирменная легкость на грани бесшабашности, озорства и веселья. Человек перестал получать удовольствие от того, что делает, а это ступор и крах в любой работе.

А сказал Панарин в сентябре следующее:

- После плей-офф я не скрывал, что разочарован своей игрой и нужно воспринимать это как урок. Что нужно становиться лучше. Было ли что-то в плей-офф, что хочу перенести в этот сезон? Я в принципе, наверное, должен просто вернуть свою игру. Как я действовал два года в «Коламбусе» и первый сезон в Нью-Йорке. Больше играть с шайбой, больше двигаться.

Последние пару лет я тупо замкнулся на своем фланге - и только! Сопернику стало легче подстраиваться. Поэтому я должен быть везде, как это было раньше. Это поможет и мне прогрессировать, и оппонентам усложнит жизнь. Потому что я сам не знаю, где буду находиться, и партнеры не знают.

В том сезоне было так, что один бросает по борту, второй подбирает. Простая игра, всегда одна и та же. При таком подходе стагнируют и партнеры, и я.

Не знаю, сам нападающий до всего этого дошел, или тренер Галлан подсказал. Да это и не важно. Ведь что нужно сделать, чтобы вылечить любую болезнь? Поставить верный диагноз. Что и было сделано!

Результат уже налицо. Мы видим прежнего тонкого мастера, кайфующего от игры, делающего одноклубников в разы лучше, доставляющего эстетическое наслаждение всем поклонникам ледовой игры.

Спасибо, Артемий! И на всякий случай: спасибо, мистер Галлан!

Сегодня самокритичный русский «рейнджер» сделал игру в Сент-Поле по сути уже в первом периоде, когда организовал все три гола гостей.

4:06. В большинстве от правого борта разрезал, как рождественский пирог, оборону «диких» диагональю на Зибанежада, а тот в касание вложил шайбу на пятак в крюк Крайдеру. 0:1.

16:03. Подобрал шайбу на левом фланге, ушел от Капризова, заехал за ворота Флери и из офиса Гретцки скинул Лафреньеру, а тот на пятак Фоксу. 0:2.

19:47. Как он обещал, внезапно для всех оказался на позиции центрфорварда, получил пас от Лафреньера и со среднего пятака на противоходе аккуратно положил шайбу Флери в дальний угол.

Как видите, реально Фигаро в действии – и уральский бриллиант сразу засверкал, а пятерка на льду и команда в целом – зазвенела!

44:18. Еще один мастер-класс Хлебушка младшему товарищу. Панарин по правому краю – не своему! – вкатывает в зону хозяев. Отдает в центр Лафреньеру, его бросок блокируют. Капризов вроде забирает шайбу. Не тут-то было! Артемий не выключился и мгновенно со спины налетел на соотечественника. Кирилл этого совсем не ожидал, уступил в единоборстве, а Панарин с бекхенда повторно резанул рождественский пирог справа налево – Трочек стрельнул в касание. 1:5.

Класс! Или, как говорили в стародавние времена: шик, блеск, красота!

У Панарина – первая звезда матча и лидерство в споре бомбардиров НХЛ.

У Капризова – передача и, увы, полезность «минус 4».

У Шестеркина – 33 отраженных броска из 36 или 91,7% спасений.

Кравцов не играл из-за травмы. В звене с Панариным и Трочеком челябинца ударно заменил Лафреньер. Впервые в карьере канадец отметился двумя результативными передачами, а всего звено Хлебушка наштамповало 8 (2+6) очков!

Это к выше упомянутому тезису о том, что мастерство и величие в том, чтобы делать партнеров лучше. Что регулярно демонстрирует в «Миннесоте» Капризов. Но не сегодня.