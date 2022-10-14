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Почему молчит Овечкин? У дряхлого «Вашингтона» нет команды – на русского капитана некому работать

Две игры Великой восьмерки – два безнадежных поражения при нуле набранных очков у Ови и полезности «минус 3». Разбираемся, что случилось с третьим снайпером в истории НХЛ.
Почему молчит Овечкин? У дряхлого «Вашингтона» нет команды – на русского капитана некому работать
14 октября 2022 12:47
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

В качестве преамбулы немного статистики.

«Вашингтон» - «Бостон» - 2:5

Овечкин – 0 очков, полезность «минус 2», 3 броска в створ, 9 хитов, время на льду 22:08 (6:27 в большинстве)

Кузнецов – 0, «минус 2», 5, 0, 21:41 (5:27)

Браун – 0, «минус 2», 2, 1, 19:28 (1:52)

Карлсон – 0, «минус 4», 1, 4, 25:51 (6:03)

«Торонто» - «Вашингтон» - 3:2

Овечкин – 0, «минус 1», 4, 4, 22:18 (8:30)

Кузнецов – 0, «минус 1», 0, 2, 21:35 (7:17)

Браун – 0, «минус 1», 0, 1, 18:39 (3:27)

Карлсон – 0, «0», 3, 4, 25:23 (7:14)

Как видите, в 37 лет Овечкин играет больше всех форвардов команды, а по ледовому времени в большинстве вовсе нет равных. И все тщетно! Хотя в активности ему не откажешь – 7 бросков и 13 силовых приемов в двух стартовых встречах тому подтверждение.

Тем не менее за почти 45 минут нахождения на площадке - ни единого очка за результативность! Почему? Александру попросту не от кого оттолкнуться! А игрок он, как всем известно – да еще в столь преклонном возрасте! – зависимый. Причем – критически.

Но нет громилы Уилсона, безнадежно постарел и потерял скорость Бекстрем, совершенно не тянет Кузнецов, провально дебютировал пришедший из «Оттавы» Браун, пока не в духе 32-летний Карлсон – и сразу сдулся наш преследователь Гретцки. Александр угодил по сути в то же положение, что на многих чемпионатах мира. Если сборная не заточена под него, как это, к примеру, организовал Олег Знарок на ЧМ-2014 в Минске, то на льду мы наблюдаем пол-Ови. А то и меньше.

Засада в том, что Бекстрем, судя по всему, карьеру завершил, а Уилсон покинет лазарет не ранее Рождества. Если даже Кузя все-таки проснется, а Карлсон наберет кондиции – большинство «Вашингтона» все равно провиснет. Сейчас оно вообще никакое.

Ибо кто выходит на реализацию лишнего? Овечкин, Карлсон, Кузнецов, Оши. Плюс либо Стром, прибывший в столицу США из безнадежного аутсайдера «Чикаго». Либо чемпион мира-2021 Браун, которого сразу определили в тройку Ови. Но оба, мягко сказать, не тянут. А отрезки в неравных составах, как это ни пафосно звучит, при равенстве сил решают все.

Насколько в этом краеугольном компоненте чудовищно беспомощны «Кэпиталз», особенно бросалось в глаза на фоне спецбригад «Брюинз» и «Мейпл Лифс». В первом случае игру вчера сделала чешская тройка Пастрняк – Крейчи – Заха с приданым к ним легендарным капитаном Бержероном. Сегодня при численном преимуществе образцовый мастер-класс устроили Марнер, Меттьюз, Таварес, Нюландер, Райлли. Эти красавцы открыли счет именно при игре пять на четыре, после того как минуту и 21 секунду не выпускали гостей из зоны, обрушив на бедного Линдгрена шквал бросков. В итоге Таварес, когда силы защищающихся иссякли, забивал в пустые ворота.

А вот «Вашингтон» в большинстве комбинировал настолько предсказуемо, медленно и беззубо, что, кроме щелчка на старте матча Овечкина из офиса номер 8 в штангу, и вспомнить нечего. Явно не хватает Уилсона на среднем пятаке, его агрессии и напора, что нервировало вратаря и нарушало стройность обороны. Без этого канадского бугая в слоте у оппонентов «столичных» счастливая и беззаботная курортная жизнь.

«Торонто», как и «Бостон», почти наверняка победил бы крупно. Но гостям помог вернуться в игру их бывший голкипер Самсонов. Илья поначалу здорово нервничал – все-таки дебют в сверхпопулярном канадском клубе. Обе ответные шайбы «столичных» можно было парировать. Однако после счета 1:2 магнитогорец взял себя в руки. Да и противник особых проблем не создавал. В заключительной трети вашингтонцы лишь 6 раз (!) потревожили Самсонова. Что лишний раз подчеркивает неконкурентоспособность постаревших обладателей Кубка Стэнли-2018. По среднему возрасту старше в НХЛ только «Питтсбург» с тремя суперзвездными аксакалами Малкиным, Летангом и Кросби.

Короче, прибавить по ходу игры нынешний «Вашингтон» не в состоянии. Нет ни резервов, ни потенциала у тех, кто остается в наличии. Тем более при спаренных матчах, как этот в Торонто.

Что дальше жить так нельзя, прекрасно понимает сам Овечкин. После второй кряду оплеухи он заявил:

- В некоторых моментах я думаю об исполнении, хотя, возможно, уже пора забить какой-нибудь мусорный гол, чтобы найти свою игру. Мы просто должны преодолеть это. Понятно, мы в начале сезона. Но представляли его себе не таким. Ведь два поражения подряд – это тревожный звонок. Нужно собраться и стать лучше. В любом случае мы должны пройти через такое. Это всего лишь наша третья игра вместе. Очевидно, что моменты у нас возникают. Но мы должны все обсудить, посмотреть видео и выяснить, что следует улучшить в той или иной ситуации.

Капитану вторит главный тренер Питер Лавиолетт:

- Необходимо прибавить во всем! Следует продолжать настойчиво работать, искать свою игру. В первом периоде «Торонто» нас сильно придавил, но наш вратарь отлично справился и сохранил нас в игре. Затем подтянули игру в защите. Однако в атаке что-то продуцировали только в равных составах. В большинстве мы должны стать лучше. Меньшинство тоже нужно подтягивать. Равно как и дисциплину. Нельзя дешево удаляться. Все три пропущенные шайбы - следствие ошибок. Мы не наработали на победу. Если бы забили пять голов, я бы не акцентировал внимание на этих просчетах. Но игра в целом была равная – и мы уступили. Не стоит сетовать на травмы. Надо обходиться тем, что есть, и начать побеждать, несмотря ни на что…

Господин Лавиолетт, российские болельщики не против. Вот только у соперников «Кэпиталз» совсем иное мнение.

источник: «Советский спорт»
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