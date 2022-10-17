Поддерживаю Знарка: Разин ни в чем не виноват! Его не штрафовать надо, а премировать за рекламу КХЛ

После вчерашней оплеухи в Челябинске от «Трактора» (2:5) главком чемпионов мира-2014 и олимпийских чемпионов-2018 на пресс-конференции рубанул:

- Почему спорил с судьями? Я всегда с ними спорю. Характер такой. Сейчас Разин высказался. В принципе даже ничего не сказал. Просто ничего не сказал. Я специально прослушал все интервью. Как-то вот отреагировали неадекватно на это все. Может быть, с другой стороны надо реагировать.

Именно, Олег Валерьевич, именно! Разин – чуть ли единственный, кто делает невероятно скучной, предсказуемой, беззвездной КХЛ паблисити, раскручивает ее, привлекает всеобщее внимание. Причем в ежедневном режиме. В отличие от не менее яркого спикера из Нижнего Новгорода.

Андрей Владимирович – этакий российский аналог канадского фаната цветастых пиджаков Дона «Вишенки» Черри. Вот только заокеанского ветерана перченого словца за нетолерантность забанили, а Разин действующий – и успешный! – тренер.

Бывает, конечно, что и его эмоции перехлестывают. Как, например, случилось с признанием о симпатии к некоторым видам спиртного:

- Я не безгрешен. Мне нравится белое сухое вино и хороший дорогой коньяк. Иногда могу выпить баночку пива. Но у меня есть хорошее качество, которым горжусь: я знаю свою дозу! Поэтому ни разу пьяным на работе меня никто не видел.

Не надо об этом, прошу: не надо! Все, кто пусть и походя алкоголь упоминают уважительно, должны не забывать: вас читают дети!

На месте КХЛ я бы вот за это, если бы не наказал, то предупредил или поставил бы Разину на вид: такое говорить публично педагогу не стоит. Это попросту неприлично!

Но нет! Лига постоянно лягает наставника «Северстали» за любое упоминание судей. Даже не критику, а просто намек с многочисленными оговорками на тот или иной просчет арбитров.

В первый раз череповчанина оштрафовали на 300 тысяч рублей, во второй – на 500 тысяч и один матч дисквалификации.

Но что конкретно сказал Разин? За что у него официально изъяли из кошелька полмиллиона? Многие в России столько за год не зарабатывают!

После поражения в Москве от «Динамо» по буллитам (1:2), причем бело-голубые сравняли счет в большинстве за пять минут до конца третьего периода, тренер «Северстали» в телеинтервью дословно произнес следующее:

- В конце такое удаление… Больше говорить ничего не буду. Можно по-разному смотреть разные эпизоды. Просто я считаю, что у нашей команды нет такого авторитета, что нам в конце игры дают такие удаления.

- Но во втором периоде у вас все было прекрасно, в том числе – по удалениям соперника…

- Если с этой точки рассматривать, то, конечно, в конце игры нам просто обязаны были дать удаление, чтобы, скажем так, подравнять чуть-чуть этот компонент.

Вот и все!!! Что тут страшного для Ее Величества КХЛ?! Имиджа судейского корпуса лиги, его авторитета?

Человек спокойно высказал свое мнение. Свое видение решившего исход матча эпизода. Не согласны – объясните по пунктам, в чем тренер не прав. За что его казнить?! С какого перепуга? Где ПРЯМОЙ наезд на судей! Или фигуристы в полосатом у нас абсолютно безгрешны и неприкосновенны? С чего это? Они – такие же участники спортивного действа, как хоккеисты, тренеры, болельщики, медиа. Только всех их костерить можно как угодно, а арбитров – не моги. Иначе мгновенная секир-башка!

Разве это справедливо? И какие цели этим запретом преследует лига? Убрать из хоккея судейские скандалы, которые терроризируют футбол?

Ха-ха-ха!

Неужели наши хоккейные люди настолько наивные, что до сих пор не уразумели, что в этом едва ли не краеугольная фишка спорта номер один!

Много-много лет назад умнейший Юрий Александрович Севидов втолковывал мне, когда я возмущался, почему в футболе не введут, как в хоккее, просмотр видеозаписи, чтобы минимизировать ошибки рефери:

- Пойми, Виталий, ошибки судей – это неотъемлемая часть футбола! Что болельщикам делать между турами чемпионата страны, что они будут обсуждать, если видео еще по ходу игры снимет все вопросы?! Нет, видео вряд ли пойдет футболу на пользу.

Увы, ВАР все-таки вторгся на зеленый газон. Но все равно – покрывает он далеко не все спорные эпизоды. Потому после каждого тура РПЛ вокруг судейства молнии и громы. И это здорово! Это великолепно! Ведь это не некролог, а любое упоминание в СМИ априори работает на раскрутку продукта. Даже такого никудышного, как РПЛ. Где никогда не было и не будет звезд мирового масштаба. Лиги, удел клубов которой в еврокубках - роль с парой слов: «Скушайте меня». Или вообще без оных. Но ведь как мощно этот колосс на глиняных бутсах цветет и пахнет!

КХЛ, неужели тебе эта простейшая мысль до сих пор не пронзила сознание?!

Неужели кому-то на планете Земля неясно, что, если бы на чемпионате мира 1966 года в Англии был ВАР, все бы земляне уже на следующий день после финала забыли о голе-фантоме Херста и советском рефери Тофике Бахрамове?! Мне тогда 6 лет было, а помню удар англичанина в перекладину ворот ФРГ и отскок куда-то в район ленточки, как сегодня. И по-прежнему гадаю: пересек мяч линию – полностью! - или нет? Правильно бакинец Бахрамов показал на центр или подсудил хозяевам?..

Словом, КХЛ на руках нужно носить таких правдорубов, как Разин. Холить их и всячески лелеять. А судей пора сделать такими же рядовыми участниками матчей, как все остальные. Нет страшного греха в ошибке. Сильный всегда готов признать свой промах, чтоб в дальнейшем все сделать для того, чтоб подобного не допускать.

Люди – не роботы. Могут и оплошать. Главное, чтоб предвзятости не было. Вот за этим КХЛ и должна следить предельно внимательно, а карать вплоть до изгнания из профессии. А лучше – суда. Но это уже не в ее компетенции.