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Шайба в раздевалку и «меньшевики» обеспечили ЦСКА победу в дерби над «Динамо»

Быстрый гол не помог бело-голубым в дерби с чемпионом на «ВТБ Арене», которое посетили легенды Виталий Давыдов, Борис Михайлов, Александр Мальцев. Во втором периоде Армия Сергея Федорова ответила двумя шайбами. Хозяев надломила вторая из них, пропущенная за 2 секунды до перерыва в… контратаке. В третьем игровом отрезке хозяева четырежды не использовались численным преимуществом.
Шайба в раздевалку и «меньшевики» обеспечили ЦСКА победу в дерби над «Динамо»
17 октября 2022 22:42
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Динамо» (Москва)

Это было второе московское дерби в марафонском сезоне. В первом ЦСКА одолел «Спартак» в овертайме (3:2 ОТ), упустив викторию в основное время в большинстве.

Динамовцы выдали серию из 11 матчей с набранными очками и занимают второе место в Западной конференции вслед за СКА. Чемпионы после качелей на старте выправляют турнирное положение. Армейцы привезли из Сибири и Дальнего Востока 6 очков, добавили два в Балашихе и матчем с земляками завершали выездное турне.

Быстрая «шальная пуля» от защитника хозяев Мартынова, набросившего шайбу на ворота от синей линии, не смутила чемпионов. Они быстро перехватили инициативу, но до перерыва счет не изменился. А потом интереснее выглядели бело-голубые, однако по закону подлости шайбы влетали в их ворота, которые защищал Коновалов. Несколько лет назад «Совспорт» обыграл его фамилию – мол, валит «конец» - ЦСКА и СКА. В том сезоне, когда красно-синие впервые завоевали Кубок Гагарина, голкипер «Локомотива» получил приз лучшему новичку, опередив защитника Александра Романова.

Теперь Коновалов старается перезапустить карьеру в «Динамо», и это ему удается. Сегодня фарт отвернулся он него. Он справлялся с прямыми бросками, но ничего не сумел сделать с «шальной пулей» от защитника армейцев Сергеева.

А на последних секундах хозяева сыграли не удивление опрометчиво и самоуверенно, большими силами отправившись в зону соперника забивать второй гол. В итоге три форварда застряли впереди, и Окулов длинной передачей через две линии организовал контратаку «3 в 2», которую завершил броском с близкого расстояния Каменев. До этого автор второго гола дважды заставлял звенеть штангу, так что сработал закон диалектики о превращении количества в качество. Как же возмущался с досады главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов! Его огорчение усугубилось потерей ведущего защитника Меннела. Американца под руки увели в раздевалку, и на льду он уже не появился.

В третьем периоде все почувствовали его потерю, без Меннела осиротели бригады большинства хозяев, не в обиду будет сказано вернувшемуся после простуды капитану команды Миронову. А ведь в концовке динамовцам трижды предоставлялся шанс разыграть лишнего. «Меньшевики» армейцев подарили мизер шансов соперникам. Чемпионы же своим шансом в большинстве воспользовались: Слепышев не стал ничего выдумывать, бросил с кистей, а его одноклубник Светлаков поставил экран перед Коноваловым. Все до гениальности просто!

Заслужил респект и вратарь армейцев Рейдеборн. Кстати, в запасе сидел не опытный Шарыченков, сделавший себе имя в «Динамо», а ноунейм. Нет, не Скотников, дебютировавший в Хабаровске и уберегший москвичей от поражения в овертайме и буллитной лотерее. Куда исчез Шарыченков – отдельная тема, говорят, не хоккейная, но в наше тревожное время актуальная.

Второе поражение подряд (в субботу «Динамо» не удержало перевес 3:1 над «Сибирью») не должно посеять неуверенность в динамовские ряды. На старте сезоне списанная со счетов команда Алексея Кудашова положила на лопатки СКА, «Магнитку» и «Авангард», но с чемпионом не получилось. Кстати, год назад здесь же, на «ВТБ Арене» ЦСКА совсем в другом статусе одержал сухую победу 3:0.

СТАТИСТИКА

«Динамо» (Москва) – ЦСКА – 1:3 (1:0, 0:2, 0:1). Голы: Мартынов – Сергеев, Каменев, Слепышев.

источник: «Советский спорт»
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Шайба в раздевалку и «меньшевики» обеспечили ЦСКА победу в дерби над «Динамо»
Шайба в раздевалку и «меньшевики» обеспечили ЦСКА победу в дерби над «Динамо»
Быстрый гол не помог бело-голубым в дерби с чемпионом на «ВТБ Арене», которое посетили легенды Виталий Давыдов, Борис Михайлов, Александр Мальцев. Во втором периоде Армия Сергея Федорова ответила двумя шайбами. Хозяев надломила вторая из них, пропущенная за 2 секунды до перерыва в… контратаке. В третьем игровом отрезке хозяева четырежды не использовались численным преимуществом.
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