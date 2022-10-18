Экс-тренер Овечкина в стиле «Монреаля» хотел отменить 782-й гол москвича. Но судьи пресекли диверсию

Пан Гашек и прочие русофобы, ну теперь-то до ваших пустопорожних чердаков дошло, почему НХЛ никогда не забанит русских? Без наших виртуозов клюшки и шайбы заокеанская лига мгновенно превратится в скучную дырявую тыкву.

Вот сегодняшняя добыча российской гвардии.

«Рейнджерс» - «Анахайм» - 6:4

Артемий Панарин – вторая звезда матча, 4 (1+3) очка и лидерство в списке бомбардиров чемпионата – 10 (2+8) очков, а также среди ассистентов – 8 передач

«Монреаль» - «Питтсбург» - 3:2 ОТ

Евгений Малкин – третья звезда, дубль и четвертое место в списке действующих игроков по результативности – 1150 (447+703) очков

«Вашингтон» - «Ванкувер» - 6:4

Александр Овечкин – первая звезда, 4 (2+2) очка, первое место в списке действующих игроков по результативности – 1415 (782+633), третье место среди снайперов всех времен – 782 шайбы, первое место по голам в большинстве за всю историю НХЛ – 286, второе место по броскам в створ – 6078

Евгений Кузнецов – 3 передачи при полезности «плюс 3»

«Миннесота» - «Колорадо» - 3:6

Кирилл Капризов – дубль

Валерий Ничушкин – 3 (1+2) очка и лидерство в списке снайперов чемпионата – 4 шайбы

Александр Георгиев – 36 отраженных бросков из 39 или 92,3% сейвов. Для сравнения: у его шведского коллеги из «Миннесоты» Густавссона этот показатель – 86,5%

«Сиэтл» - «Каролина» - 1:5

Андрей Свечников – первая звезда, 3 (2+1) очка и лидерство в списке бомбардиров среди родившихся в 2000 году и позже – 214 (92+122) очков

Каково? Ведь впечатляет – да еще как!

Мы упомянули из вратарей одного Георгиева. Но всему миру уже давно очевидно – российским голкиперам равных в хоккее нет! Андрей Василевский, Игорь Шестеркин, Илья Сорокин – не половина команды, а просто они и есть «Тампа», «Рейнджерс», «Айлендерс». Ибо без них это будут совсем другие клубы. На подходе - Александр Георгиев, Илья Самсонов, Даниил Тарасов.

Решающая роль наших воротчиков в успехах их коллективов лучшего всего проявляется, когда россиянам предоставляют отгул. Стоило ньюйоркцам дать передохнуть Шести, а «молниям» - Васи, как фавориты синхронно продули соответственно «Виннипегу» - 1:4 и «Питтсбургу» - 2:6. Сегодня та же участь постигла «Торонто» с его монструозным нападением. Без Самсонова в рамке «Мейпл Лифс» на своем льду умудрились капитулировать перед безнадежными аутсайдерами из «Аризоны» - 2:4!

Но главный герой дня, конечно, Великая восьмерка. Какие же козни приходится преодолевать славному воспитаннику «Динамо» по мере приближения к отметке 800 с оседлавшим ее Горди Хоу! Даже свои исхитряются вставлять палки в коньки Александра!

В предыдущем туре белорус Протас на пол-лезвия вторгся в зону «Монреаля» раньше, чем Ови ввел туда шайбу, а спустя десяток секунд отправил ее в сетку. Стадион и капитан уже отметили было с помпой 781-ю шайбу, как вдруг «Канадиенс» взяли тренерский запрос на офсайд. Рефери его удовлетворили: вроде бы чистый гол, увы, был отменен.

Кстати, вот всем нам тема для размышления. Представляете, сколько несправедливо приписанных взятий ворот у снайперов прошлых времен, в том числе Гретцки и особенно Хоу?! Ведь до XXI века никому и в голову не могло прийти вымеривать миллиметры при входе в зону атаки либо изучать под микроскопом игру высоко поднятой клюшкой, пасы рукой, отскоки и подправления. Потому что хоккейного ВАР в те годы элементарно не было. Остается только предполагать, сколько шайб из-за нынешнего крючкотворства лишился - и еще лишится! - Овечкин.

Под занавес матча с «Монреалем» он еще сподобился влепить с убойной позиции в штангу ворот гостей, когда те сняли голкипера.

Такая вот невезуха!

Но сегодня в поединке с «Ванкувером» Кузьменко и Подколзина все сложилось как надо. Хотя опять засад и чертополоха пришлось преодолеть немерено.

0:56 на табло. «Вашингтон» в большинстве открывает счет. Овечкин заряжает из всем известного офиса. Оши с пятака добивает. Все едут поздравлять американца. Однако судьи-секретари долго изучают эпизод у монитора и приходят к историческому выводу, что Оши шайбы не коснулся. Есть официальный первый гол Ови в сезоне, 781-й в карьере и 286-й в большинстве!

57:02. Овечкин с пятачка в касание переправляет шайбу в сетку после диагонали слева от синей линии Кузнецова. Точь-в-точь как Александр это сделал в игре с «Монреалем», где ассистировал шведский защитник Густафссон.

Есть 782-й гол и всего 19 остается до Горди Хоу!

Как бы ни так! Бывший тренер русского капитана в «Кэпиталз» Брюс Будро требует челлендж! И снова на просмотр вероятного положения «вне игры». Теперь под подозрением американский защитник Дженсен, который вроде как пересек синюю линию «Ванкувера» раньше шайбы. Схватился канадский коуч за соломинку, ведь счет стал 4:6.

Но нет! Просмотр видеозаписи подтверждает, что закон не нарушен. Да, Дженсен опередил шайбу. Однако он ее полностью контролировал, а значит, в соответствии с пунктом 83.1 все в рамках правил.

Да, нелегок путь на хоккейную Джомолунгму…