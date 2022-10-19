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НХЛ по мотивам «Сан-Хосе» пригрозила шведам и прочим чехам: без России Кубка мира-2024 не будет

Матчами чемпионата НХЛ в Праге с участием россиян лига доказала: ставить ей ультиматумы – глупо. Однако теперь по тому же поводу возбудились шведы с Кубком мира-2024. Вчера пришел достойный ответ из Нью-Йорка.
НХЛ по мотивам «Сан-Хосе» пригрозила шведам и прочим чехам: без России Кубка мира-2024 не будет
19 октября 2022 18:55
автор: Виталий Славин
автор фото: ФХР

Короткая предыстория. На прошлой неделе вице-председатель Шведской федерации хоккея Петер Форсберг – не путать с героем почтовой марки, запечатлевшей золотой буллит Олимпиады-1994! – в интервью стокгольмскому таблоиду «Афтонбладет» заявил:

- Все национальные европейские ассоциации четко высказались относительно участия России в Кубке мира-2024, а мы донесли их позицию до руководства НХЛ: с европейской точки зрения, мы не можем играть с Россией, пока на Украине продолжается специальная военная операция. А вообще Кубок мира – очень хорошая идея. Было бы здорово, чтобы турнир с участием всех сильнейших хоккеистов состоялся в 2024 году, потом в таком же составе прошла Олимпиада-2026 и далее эти соревнования чередовались через каждые два года…

Читаешь подобное и диву даешься – до чего же наивны эти голубоглазые функционеры из Западной Европы! Ну как они до сих пор не могут догнать, что без российских волшебников конька и клюшки, открывших в 1972 году в ледовой игре новую эру, в которой мы до сих пор живем, любой хоккейный турнир изначально обречен на ущербность вплоть до откровенной бессмыслицы?! НХЛ между тем заправляют не простодушные мечтатели в коротких штанишках, а прожженные барыги более чем со столетней родословной. Уже через сезон эти монстры капиталистического хозрасчета намерены выйти на рекордную прибыль и поднять потолок зарплат сразу на 4-5 миллионов долларов!

Ха-ха-ха – и вот эти хоккейные ротшильды/рокфеллеры поддадутся шантажу старосветских нищебродов, отправят в феврале 2024 года во внеочередной отпуск Овечкина, Капризова, Малкина, Кучерова, Василевского, Шестеркина, Панарина, Свечникова, Тарасенко, Кузнецова, Сорокина, Сергачева и с какого-то перепуга согласятся скатать заведомо убыточный турнирчик?! Господин Форсберг и ему подобные, вы вообще-то в своем уме?

Лично я думал, что после публичного отлупа Гашека с его навязчивым бредом не пустить русских в Прагу на спаренные матчи открытия 105-го сезона НХЛ «Сан-Хосе» - «Нэшвилл» на колониальном энхаэловском континенте все окончательно уразумели: возбухать против Беттмана и Ко себе дороже, разоблачат и приложат – потом не отмоешься. Особенно после того как первый чернокожий генменеджер в истории НХЛ Майк Грир на происки экс-вратаря «Спартака» рубанул:

- В Чехию «Сан-Хосе» полетит всей командой либо никуда не полетит вовсе!

Но нет. Одного прецедента-урока этим горе-борцам с ветряными мельницами оказалось мало. Что ж, два первых лица НХЛ вчера после совета директоров лиги в Нью-Йорке еще раз озвучили свою нехитрую мысль для чересчур непонятливых. Пусть и в завуалированной форме. Ну а как иначе: ситуация в мире действительно острая и труднопредсказуемая.

- Мы по-прежнему намерены в феврале 2024 года сыграть Кубок мира, - подтвердил вице-президент НХЛ Билл Дейли. – Да, в европейских странах-участницах турнира имеются возражения против любого участия России, если конфликт на Украине к тому времени не разрешится. Очевидно, что это важно, и мы учитываем это при принятии решений.

Дейли добавил, что НХЛ рассматривает возможность разрешить россиянам участвовать в Кубке мира, но не под российским флагом. Однако лига сомневается, что такой вариант устроит европейцев:

- Исходя из того, что я понимаю под опасениями, не похоже, что нейтральный статус россиян станет решением для других европейских стран-участниц Кубка мира-2024.

Тупик? Не-а! Президент НХЛ Гари Беттман по сути повторил то же самое, что давеча доходчиво объяснил чешским русофобам топ-менеджер «Сан-Хосе»:

- Любые, даже самые отдаленные вопросы, связанные с организацией Кубка мира-2024, мы должны быть в состоянии урегулировать в ближайшее будущее. Иначе мы рискуем отсрочить возобновление турнира.

Ну теперь все ясно? До вероятного Кубка мира-2024 уже менее полутора лет. Тянуть с формулой турнира и составом участников бесконечно нельзя. Необходимо уже сейчас разворачивать рекламную кампанию, определяться с календарем следующего сезона, базами и городами-хозяевами. Ведь НХЛ уже объявила, что хочет образовать две предварительные группы – в Северной Америке и Европе. Плюс устроить квалификационный отбор для нескольких старосветских сборных второго эшелона. А это значит, что нужно договариваться с ИИХФ и национальными федерациями.

Короче, Беттман по сути выдвинул теперь уже ультиматум от НХЛ: или в ближайшее время участие сборной России – в той или иной форме - в Кубке мира-2024 будет гарантировано, или турнир отложат до лучших времен.

Вот Форсберг и Гашек будут-то рады!

источник: «Советский спорт»
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