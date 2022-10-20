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Нет, друзья, дело Кузнецова – не русофобия! Просто канадский жулик образцово развел всех судей НХЛ

Сегодня ночью по Москве Овечкин выйдет на лед канадской столицы без обоих привычных партнеров. Кузнецов дисквалифицирован на игру. Канадец Браун из-за травмы выбыл, возможно, до конца года.
Нет, друзья, дело Кузнецова – не русофобия! Просто канадский жулик образцово развел всех судей НХЛ
20 октября 2022 18:26
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Все это произошло позавчера в домашней встрече с «Ванкувером» (6:4), в которой Ови разразился дублем (781-я и 782-я шайба в карьере), а Кузя – ассистентским хет-триком. Вот только закавыка в том, что сломавший Брауна – а новичок из «Оттавы» вылетел на несколько недель, а то и больше – Джулсен даже двух минут штрафа не удостоился. Зато Кузнецову к удалению в матче постфактум добавили ни за что дисквалификацию на игру за высоко поднятую клюшку и вычли из зарплаты 42 тысячи долларов.

Что же случилось на 17-й минуте второго периода поединка «Вашингтон» - «Ванкувер»?

Кузнецов справа спикировал на ворота «Кэнакс», обкатил голкипера Демко и попытался завести шайбу в дальний угол. Защитник Берроуз метнулся наперерез и в единоборстве выронил клюшку. Шайба ушла за ворота, а Евгений потерял равновесие, упал на колени и тянулся клюшкой за шайбой. В этот момент канадец наехал на поднимавшегося россиянина сбоку и двумя руками толкнул его в спину.

Обалдевший от такой наглости челябинец инстинктивно отмахнулся от бузотера клюшкой и угодил ему в район груди или подбородка. Причем Берроуз в этот миг согнулся, а потому Кузнецов черенок не то что выше плеча или перекладины ворот не поднял – клюшка определенно находилась на уровне пояса! Параллельно льду.

И тут зал увидел невероятное: игрок «Ванкувера» подпрыгнул, схватился за лицо, сделал пируэт в воздухе и рухнул на пузо, будто его пронзила молния либо приступ эпилепсии! Кузя просто ошалел от столь откровенно пошлой симуляции и не удержался, чтоб упавшему и корчащемуся, словно в предсмертных судорогах, оппоненту слегка в спину не ткнуть клюшкой, апеллируя при этом к находившемуся рядом арбитру:

- Вставай, артист! Замерзнешь. Тебе все равно никто не поверит. Верно, реф?..

Увы! На крючок примитивного наперсточника попался как арбитр в поле, так и весь судейский комитет НХЛ!

Этих высоколобых профанов совершенно не смутил тот факт, что после «убийственного» стыка пострадавший, увидев, что форварду «Вашингтону» зажгли малый штраф, тут же вскочил и с радостной физиономией прошмыгнул на скамью запасных. Чтоб через 50 секунд как ни в чем не бывало вернуться на корт и оставаться там бессменно почти две минуты, а затем в третьем периоде отыграть аж 11 смен!

Ну что за бред! Вместо того чтоб выписать Берроузу хотя бы задним числом малый штраф за неспортивное поведение или, проще говоря, симуляцию, НХЛ додумалась добить обескровленный «Вашингтон» отстранением ведущего центра. За что, господа?!

Где вы, уважаемые, нашли высоко поднятую клюшку? Если кто-то заденет лицо оппонента, лежащего на льду, это тоже будет высоко поднятая клюшка? Но главное – Кузнецов не нанес никакого повреждения сопернику: ни ссадины, ни капли крови, ноль, зеро, мираж! Потому что, скорее всего, крюк даже подбородка не коснулся. Так где же соизмеримость преступления и наказания? НХЛ, есть ответ?

Судейский комитет НХЛ не учел и кредитную историю обоих. Евгений – корректный игрок. Виртуоз, технарь. Зачем ему фолить, если мастерство позволяет отнять шайбу чисто? Более 50 минут штрафа за чемпионат никогда не набирал. Это всего его вторая дисквалификация в карьере. Первую в размере трех матчей ему назначили три года назад после грустной истории с белым порошком на ЧМ-2019.

За Берроузом я не следил и следить не собираюсь. Но случайно наткнулся на сайте НХЛ, что в нынешнем сезоне этот мошенник уже фигурирует в разделе «Безопасность игроков». Оказывается, в матче 12 октября с «Эдмонтоном» от этого красавца пострадал защитник «Ойлерз» Нерс. В конце первого периода его удалили на две минуты за блокировку Берроуза. Однако наш провокатор так красочно показал эту атаку игрока, не владеющего шайбой, что на следующий день НХЛ оштрафовала беднягу Нерса на пять тысяч долларов – максимальную в подобных случаях сумму, разрешенную коллективным договором между лигой и профсоюзом.

Так что, абсолютно прав популярный в прошлом судья Александр Зайцев. Вот его комментарий скандального эпизода:

- Попал по лицу он ему случайно, так как тот наклонил голову. Тем более Кузнецов ничего ему не задел, здесь две минуты штрафа максимум. Я думаю, сыграло главную роль, что он русский. Был бы кто-то другой, не дисквалифицировали бы, а это автоматическая русофобия.

А вот с последним утверждением экс-арбитра категорически не согласен!

Нет, просто лопухнулся судейский комитет НХЛ – поддался на дешевую провокацию рецидивиста-ныряльщика.

Жаль, Уилсон, бодигард Овечкина, на бюллетене. Подобных жалких притвор обязательно нужно учить, доходчиво объяснять, что в приличном обществе так не поступают. Но ничего: уверен, канадский громила 44-й номер «Ванкувера» красными чернилами занес в свою записную книжку чистильщика леса.

Ну а тебе, НХЛ, должно быть стыдно! Не ожидал, что тебя столь легко, как на лохотроне на привокзальной площади, можно развести…

источник: «Советский спорт»
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