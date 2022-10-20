Матч-учебник для динамовцев и задетое самолюбие ярославцев

Московское «Динамо» терпит третье поражение подряд. На этот раз «обидчиком» подопечных Алексея Кудашова стал ярославский «Локомотив». Железнодорожники одержали победу со счетом 4:2.

После игры наставники команд подвели итоги встречи.

Главный тренер бело-голубых, Алексей Кудашов провел параллель с предыдущим матчем против столичных армейцев:

«Это уже вторая игра для нас, которая как учебник о том, как надо правильно играть все 60 минут. Что с ЦСКА, что с «Локомотивом». Первый период за нами, но мы забиваем всего одну шайбу. Во втором — успокаиваемся, отдаем инициативу и нам забивают три. Потом вновь равная игра. И мы делаем на этом акцент, но опять этот же учебник. Как обстоят дела с травмированными? У нас пять переломов. Люди под шайбы ложатся, ломают руки-ноги. Планируем на выезд заявлять из Питера».

Главный тренер ярославцев, Игорь Никитин поделился своим впечатлением от матча:

«Мы не очень хорошо начали, динамовцы были быстрее. Первый период был за соперником. Во втором мы включились — и головой, и ногами. Сыграли правильно, забросили шайбы. В третьем сами же интригу создали с удалениями, но смогли довести матч до победы. Что с Егором Авериным? Чувствует себя неважно. О характере травмы пока не готовы говорить. Нужно сделать обследование.

27 смен Сергея Андронова? Есть ситуации, когда опытные ребята должны быть на льду. Где Максим Шалунов? Он приболел, температура у него. В конце держали шайбу? Нет, такой установки не было. Просто ребята уже подустали.

Может ли быть такое, что «знаменитая пресс-конференция» стала одним из слагаемых успешной серии?

Возможно, это была триггерная точка у ребят, самолюбие задели. Сейчас, что функционально готовиться? Время только восстановиться хватает. Поэтому работаем с психологией».