Тренд НХЛ октября: у России лучшее в мире качество! В топ-6 бомбардиров чемпионата – четверо наших

Россияне, словно сговорившись, каждый тур НХЛ сигнализируют хоккейному миру – без нас любой международный турнир как ночь без звезд, а день без солнца. Взрослый чемпионат мира в Финляндии и молодежный ЧМ в Канаде уже позорно провалились. Ну а Кубок мира-2024, если по какой-то причине сборной России не дадут выступить, попросту канет в Лету. После недавних громких заявлений шишек НХЛ для всех это стало совершенно очевидным.

Ну вы только представьте Матч звезд НХЛ - Кубок мира в феврале 2024 года, как планируется, должен именно его заменить - без Капризова и Свечникова, которые сегодня снова порвали информационное поле! Я уже не говорю о представителях поколения постарше вроде Овечкина, Малкина, Тарасенко, Панарина, Кузнецова и прочих.

Капризов опять устроил феерию в Сент-Поле. Добыл для «Миннесоты» первую викторию в сезоне – над «Ванкувером» 4:3. До шайбы в овертайме Кирилл расчертил пару передач и заслуженно удостоился первой звезды матча. Вторую сегодня получил Свечников. Первая досталась – нет, не Макдэвиду, набравшему 4 (1+3) очка! – а другому форварду «Ойлерз» Ньюдженту-Хопкинсу, у которого те же 4 (1+3) балла. Но Макдэвид забивал в пустые ворота, когда «Каролина», сгорая - 4:5, под занавес сняла датского голкипера Андерсена.

Из других событий, важных для отечественного болельщика, отметим такие:

- третья победа в трех матчах за «Торонто» вратаря Ильи Самсонова – 3:2 ОТ над «Далласом»;

- 11-е очко (3 гола, 8 передач) Артемия Панарина, что стало повторением двух рекордов «Рейнджерс»: по очкам в пяти подряд стартовых матчах регулярки и по их сумме на том же отрезке. Уралец продолжает возглавлять список бомбардиров чемпионата, хотя ньюйоркцы и проиграли в овертайме «Сан-Хосе» - 2:3;

- очередное очко за передачу Малкина в матче с «Лос-Анджелесом» (6:1). Впервые с 2014 года Евгений забивает или отдает во всех четырех начальных встречах сезона – 5 (3+2) очка;

- первые гол и передача в сезоне центрового «Нэшвилла» Якова Тренина – 3:5 с «Коламбусом»;

- второй подряд ассистентский дубль нападающего «колумбов» Егора Чинахова;

- первый гол в сезоне защитника «Калгари» Никиты Задорова – 3:6 с «Баффало», к этому Русский крушитель добавил шесть зубодробительных силовых приемов;

- первое результативное действие (передача) в сезоне защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова – 2:5 с «Оттавой»;

- третий сухой матч в чемпионате (из пяти) Александра Овечкина. Без дисквалифицированного Кузнецова, надолго сломавшихся Уилсона, Бекстрема, Брауна капитан «столичных» остался вообще без какой-либо квалифицированной поддержки. К счастью, Кузя в следующем туре вернется в основу.

А теперь бросим взгляд на текущие списки бомбардиров, снайперов и еще кое-кого.

БОМБАРДИРЫ

Панарин (Россия) – 11 (3+8)

Макдэвид (Канада) – 10 (5+5)

Рантанен (Финляндия) – 9 (3+6)

Свечников (Россия) – 8 (6+2)

Ничушкин (Россия) – 8 (5+3)

Капризов (Россия) – 8 (4+4)

Зибанежад (Швеция) – 8 (4+4)

Зуккарелло (Норвегия) – 8 (4+4)

Пастрняк (Чехия) – 8 (3+5)

Драйзайтль (Германия) – 8 (2+6)

Итого: Россия – Канада/Финляндия/Швеция/Норвегия/Чехия/Германия – 4:1! Так держать, мужики!

СНАЙПЕРЫ

Свечников (Россия) – 6

Стэмкос (Канада) – 6

Макдэвид (Канада) – 5

Так (США) – 5

Ничушкин (Россия) – 5

АССИСТЕНТЫ

Панарин (Россия) – 8

Братт (Швеция) – 7

Аддисон (Канада) – 6

Рантанен (Финляндия) – 6

Драйзайтль (Германия) – 6

Маккиннон (Канада) – 6

Хейз (США) – 6

СИЛОВЫЕ ПРИЕМЫ

Жанно (Канада) – 22

Кейн (Канада) – 22

Овечкин (Россия) – 21

Специально не указывал клубы игроков. Ибо пока – в первые недели регулярки! – это абсолютно неважно. Главное – тренды, а они уже налицо и выглядят однозначно:

- Всем бояться: русские идут!

При этом надо подчеркнуть, что канадцев на сегодня на льду отметилось 273 полевых игрока, американцев – 190, шведов – 61, а русских – всего лишь 35.

Мы, как всегда, бьем не количеством, а качеством!