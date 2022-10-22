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Тест НХЛ на честность и русофобию! Накажут ли американца за избиение Кучерова так же, как Кузнецова?

«Тампа», неожиданно оказавшаяся на последнем месте на Востоке, прервала серию неудач: в южном дерби одолела в овертайме «Флориду» - 3:2. Однако саму игру затмил хулиганский поступок отпрыска из американской династии.
Тест НХЛ на честность и русофобию! Накажут ли американца за избиение Кучерова так же, как Кузнецова?
22 октября 2022 11:41
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК "Флорида Пантерз"

Ненависть к русским, похоже, передается с генами. Когда-то нападающий сборной США Кит Ткачук делал покер в ворота нашей команды и выкидывал ее из Кубка мира. Теперь в НХЛ куролесят два его сынишки: старший – «пантера» Метью, которому в декабре стукнет 25, и 23-летний «сенатор» Бреди.

- Терпеть не могу «Эдмонтон». Но отныне еще больше, чем его, я ненавижу «Тампу», - помпезно заявил Метью летом после трансфера из «Калгари» на крайний юг США, перестраиваясь тем самым ментально с битвы при Альберте на дерби Флориды.

И вот оно – первое из четырех соседских свиданий чемпионата. Пометьте в своем настенном либо электронном календаре даты остальных заруб:

11 декабря в Тампе;

7 февраля в Санрайзе;

1 марта в Тампе.

Как видите, организаторы сознательно развели сроки потенциально взрывоопасных стыков. Дабы страсти успели улечься, а это принципиальное противостояние не превратилось в кровавые побоища без правил.

Тем не менее Марун – или кому там в «молниях» поручат в декабре мстить за публичное линчевание лучшего форварда – к вправлению мозгов Ткачуку уже, очевидно, начал готовиться с грушей в боксерском зале.

Что же сегодня случилось на арене в Санрайзе на 40-й секунде овертайма при счете 2:2? Отметим, что ранее оба гола гостей сделал фирменными разрезающими передачами наш Куч. Его будущий палач сравнял счет в первом периоде, а во втором ассистировал Балцерсу, когда латыш вывел хозяев вперед – 2:1.

Кучеров, приняв в центре продольную передачу от Хедмана, устремился к воротам Бобровского. Сзади его преследовал Ткачук. Понимая, что по правилам шайбу выбить не удастся, дважды врезал клюшкой Никите по спине. После второго удара находившийся рядом рефери поднятием руки зажег две минуты штрафа.

Однако американец на этом не угомонился. После того как Боб отразил шайбу, Кучеров попытался развернуться, чтоб подобрать ее. И нарвался на сокрушительный хит Ткачука! Тот на полной скорости даже не думал тормозить и со всей фамильной дури размазал россиянина лицом о заградительное стекло!

Никита рухнул на лед. И тут произошло примерно то, что зрители увидели в недавнем матче «Вашингтон» - «Ванкувер». Кузнецов тогда клюшкой слегка задел грудь или подбородок защитника «Кэнакс» Берроуза, а потом, когда канадец картинно упал, закрыв лицо руками, разок мягко толкнул его клюшкой в спину. В итоге НХЛ постфактум дисквалифицировала Евгения на матч с «Оттавой», который «столичные» уже успели безнадежно продуть – 2:5.

На сей раз все выглядело гораздо круче и жестче. Но для начала поясню многочисленным дилетантам, почему некоторые игроки в НХЛ порой вроде как добивают лежащих.

Потому что это не футбол!

Не поняли?

Разжевываю: такими в общем неопасными ударами посылается всем, включая судей, месседж:

- Смотрите, этот жулик нагло симулирует! Я до него слегка дотронулся, а он корчится от боли, словно его трактор переехал! Эй, чудо в перьях, чего разлегся? Вставай, ныряльщик дешевый! Тебе тут никто не верит!

То же самое провернул Ткачук, когда перед ним после братания с бортом Кучеров оказался на коленях. Но сделал это дважды! Причем не просто погладил клюшкой по спине, а саданул со всей силы. К тому же при втором ударе намеренно бил в голову.

Но главное – со стороны форварда «Тампы» не было и намека на симуляцию. Никита реально на максимальной скорости с ускорением, приданым толчком сзади Ткачука, врезался в борт и только шлем с визором уберегли от травмы. Хотя еще неизвестно, чем все закончится. После этого эпизода Кучеров укатил на скамейку на консультацию с доктором. Вернулся-таки на реализацию большинства, которую броском с пятака увенчал Пойнт. Однако по дерганым движениям в этот отрезок Никиты было видно – от вероломного нападения Ткачука он не отошел.

Вот теперь мы и проверим, насколько беспристрастна, объективна и честна НХЛ! Телекомментаторы после этого инцидента в овертайме сразу предположили, что арбитры назначат буллит. Нет! Судьи выписали американцу две минуты за удар клюшкой и еще две за грубость, оставив без какого-либо внимания толчок на борт. Попутно на пару минут присел защитник гостей Хедман, заступившийся за товарища.

Короче, НХЛ, неужели ты закроешь глаза на откровенный разбой рецидивиста из США и не влепишь ему постфактум, как Кузнецову, дисквалификацию? Только в 2017 году этого хамоватого фрукта в бытность еще игроком «Калгари» трижды (!) отстраняли от матчей.

Тем более кто такой ноунейм из погорелого театра Берроуз и топ-бомбардир по сумме трех последних Кубков Стэнли? Да, он русский. Но на нем ты, НХЛ, делаешь кассу, а значит, должна беречь как ту самую золотоносную курицу!

Впрочем, о какой чести и достоинстве я, наивный, тут распинаюсь. Вы не поверите, но если первую звезду матча за дубль заслуженно отдали Пойнту, то второй удостоили – барабанная дробь! – Ткачука. Типа давай, паря, продолжай в том же духе! Мочи этих русских выскочек, а мы тебя прикроем.

Так, что ли, НХЛ?!

источник: «Советский спорт»
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Тест НХЛ на честность и русофобию! Накажут ли американца за избиение Кучерова так же, как Кузнецова?
Тест НХЛ на честность и русофобию! Накажут ли американца за избиение Кучерова так же, как Кузнецова?
«Тампа», неожиданно оказавшаяся на последнем месте на Востоке, прервала серию неудач: в южном дерби одолела в овертайме «Флориду» - 3:2. Однако саму игру затмил хулиганский поступок отпрыска из американской династии.
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