Решающий выстрел молодогвардейца. Гол 18-летнего Грудинина помог ЦСКА победить «Трактор»

Один из записных фаворитов Восточной конференции «Трактор» в выходные опять выпал из зоны плей-офф. Конкурирующий с ним «Нефтехимик» одержал победу над «Барысом» (5:2) и поднялся на восьмое место. Для Челябинска это явление аномальное. Но пока не катастрофа.

Сегодня «Трактор» вышел максимально заряженным. И в первом периоде переиграл хозяев, успевших открыть счет благодаря работе на ближнем пятачке Григоренко. Несвойственный ему гол оказался для форварда –олимпионика 103-м в чемпионатах России. До главного снайпера ЦСКА в новой истории Дениса Паршина остался один разящий бросок.

Два подряд глупых удаления Дица погасили наступательный пыл армейцев. Они отстояли ворота, но инициативу перехватили гости и после перерыва сквитали счет благодаря ошибке Классона и Плотникова (коварная шайба перепрыгнула через клюшку шведа и оказалась у Бывальцева).

Несколько раз выручил голкипер Рейдеборн. Чего не скажешь о его оппоненте Проскурякове, когда-то примерявшем форму ЦСКА.

До второго перерыва шайба дважды побывала в челябинских воротах. Сначала отличился, причем впервые в КХЛ 18-летний защитник Грудинин. На бросок его вывели Окулов и Мамин. Шайба срикошетила в сетку от оборонца гостей Яруллина. Вскоре не менее эффектную комбинацию с участием тех же Окулова и Мамина завершил Каменев, ему только оставалось замкнуть штангу.

В третьем периоде Мингачев и Провольнев довели преимущество до разгромного. А Диц, схвативший еще один малый штраф, реабилитировался не только голевой передачей, но и победой в кулачном поединке с опытным белорусом Стасем, тоже лет семь назад игравшем за ЦСКА.

Яруллин подсластил пилюлю, избавив «Трактор» от разгрома, но не от печального турнирного положения.

P.S. В Магнитогорске «Ак Барс» проиграл «Магнитке» 1:2, победную шайбу в конце третьего периода забросил воспитанник школы ЦСКА Никита Коростелев. А чуть раньше судьи не засчитали гол гостей из-за помехи вратарю. Над главным тренером команды из Казани Олегом Знарком сгустились тучи.

СТАТИСТИКА

ЦСКА – «Трактор» (Челябинск) – 5:2 (1:0, 2:1, 2:1). Голы: Григоренко, Грудинин, Каменев, Мингачёв, Провольнев – Бывальцев, Яруллин.