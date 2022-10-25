Строительство, менеджмент, эксплуатация. О чем говорили на конференции «Арена Форум 6.0»?

Десятки спикеров и сотни участников собрались 20 октября на «Чкалов Арене», чтобы обсудить ключевые аспекты строительства и эксплуатации спортобъектов. Деловая конференция «Арена Форум» стала шестой по счету, и в этом году она проходила сразу на четырех сценах. Организатором мероприятия выступил СБК.

Гостями события стали топ-менеджеры крупных российских арен, производители оборудования и материалов, разработчики технологических решений, маркетологи, архитекторы, юристы, сотрудники Минспорта, главы профильных ведомств регионов, чиновники других уровней и эксперты отрасли.

Вместе они искали ответы на важнейшие вопросы спортивной индустрии: как должны сотрудничать бизнес и государство, почему большинство арен убыточны, за счет чего можно оптимизировать проектирование и строительство, что мешает производителям осваивать зарубежные рынки, о каких правах и возможностях зачастую забывают эксплуатанты.

Меньше денег – больше ответственности

Важнейшей темой форума стало государственно-частное партнерство, которому посвятили мастер-класс. По ходу выступления эксперты акцентировали внимание на экономических и правовых нюансах.

На мастер-классе выступил Илья Авербух, который также знаком на деле с механизмом государственно-частного партнерства: «Пять лет назад я начал реализовывать проект ледового мобильного катка с Симферополе. Его построили за три месяца по субсидии ГЧП. По примеру этого проекта мы создали объекты в Ставропольском крае. Обычно строят спортивные объекты и потом не знают, что с ними делать. А мы предоставляем тренерские кадры и возможность тренироваться детям бесплатно. Сейчас мы работаем над проектом в Калужской области, и я благодарен властям региона, что они помогли оформить заявку».

Юридическим аспектам посвятили также дискуссию с участием заместителя главы Департамента спорта Москвы Андрея Еремина.

Платежи не проходят

Отдельная большая тема форума касалась выхода российских производителей спортивных товаров на зарубежные рынки.

Общую картину в индустрии обрисовала председатель ассоциации производителей и экспортеров отечественных спортивных товаров и оборудования Анна Максимова. Она отметила, что в России производят далеко не все, и если чего-то не хватает, то нужно снижать ввозные пошлины. А если продукция создается у нас, то необходимо помогать компаниям увеличивать производственные мощности.

Строить и развивать

Более предметный разговор о спортивных сооружениях касался существующих и строящихся объектов. Во время дискуссии регулярно звучало слово «мультифункциональность», о которой в том числе рассказал генеральный директор ХК «Авангард» Сергей Белых. Этой осенью омский клуб вернулся в родной город, и теперь играет на новой «G-Drive Арене».

«Омск – большой город, но он испытывает дефицит качественных развлечений, – рассказал он. – Это мы учли при строительстве комплекса, где хоккей остается ядром. Также на объекте будет большая программа нехоккейных ивентов - концерты, ледовые и другие шоу, крупнейшая киберарена Сибири, мы рассчитываем открыть ее после Нового года. Кроме того, на «G-drive Арене» предусмотрены детский клуб, двухэтажный флагманский магазин, клубный музей (пока помещения используются под сменные экспозиции и лекторий), зона массового катания, кафе, ресторанная банкетная площадка, а также атриум для выставок и мини-концертов. Таким образом хоккей и мероприятия топ-уровня – это лишь 50% нагрузки. Остальное – это формат ежедневной работы, когда микромероприятия проходят каждый день, иногда по несколько раз».

Белых добавил, что развитие арены не ограничивается ее строительством – необходимо комплексное продвижение во время ее эксплуатации.

О других объектах рассказали программный директор МТС Live Арены Танита Горбунова, директор RED ARENA Ирина Борисова, основатель сети боксерских клубов «Академия бокса» Олег Жадобин и представители других крупных спортивных комплексов.

33 часа информации

Только на основной сцене «Арены Форум 6.0» участники конференции обсудили пять больших тем, связанных со строительством и эксплуатацией спортивных сооружений. На остальных площадках развернулись еще два десятка дискуссий по актуальным вопросам.

Например, эксперты обсудили проблемы развития инфраструктуры в регионах, программы государственных корпораций и частных инвесторов, критерии эффективного менеджмента на уровне государства и бизнеса, перспективы развития фитнес-отрасли, а также развитие физкультурно-оздоровительного направления и спортивные сооружения для студентов.

В рамках «Арена Форум 6.0» Российский Международный Олимпийский Университет организовал стратегическую сессию с участием ведущих экспертов индустрии спортивных сооружений «Менеджмент спортивных сооружений: управленческие компетенции для дальнейшего развития».