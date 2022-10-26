Канадец за пару месяцев сделал пришельца с другой планеты из русского, отверженного в Нью-Йорке

Да, сегодня в «Медисон Сквер Гарден» прогрессивная мировая общественность наблюдала битву русский вратарей, которые еще в прошлом сезоне:

Мы хлеба горбушку - и ту пополам!

Коль ветер лавиной, и песня лавиной, -

Тебе половина, и мне половина!

Ну, конечно, половиной в «Рейнджерс» у Георгиева и не пахло – 33 матча против 53 у Шестеркина. Что в принципе отнюдь не мало. Вот только показатели нью-йоркских вратарей сильно разнились - 36 побед при 93,5% сейвов (первое место в лиге) и 6 сухарях у Игоря против 15 побед при 89,8% (36-е место в лиге среди вратарей с 30+ играми) и двух матчах на ноль у Александра.

Но главное – появление в рамке Георгиева негативно сказывалась на команде. Сразу бросалось в глаза, что он не уверен в себе, мандражирует, а это всегда мгновенно передается на полевых игроков. У Шестеркина все было прямо противоположно. Именно благодаря стойкости и спокойствию москвича «рейнджеры» впервые за многие годы добрались в плей-офф до финала конференции, а Шестеркина признали вратарем года и номинировали на MVP сезона.

Всем стало очевидно: двум русским медведям в одной бродвейской берлоге не ужиться. Тем более что сам Георгиев регулярно сетовал на свою роль дублера с эпизодическими выходами на лед, как правило, при спаренных поединках. В то время как он предпочитает играть сериями. Это не дежурные слова в качестве оправдания. Как раз когда на Манхеттене Александру доверяли, он и выиграл конкуренцию у вроде как непререкаемого шведского короля Нью-Йорка Лундквиста. Произошло это еще до прорыва в основу Шестеркина. Вот с соотечественником Георгиев конкуренцию уже не выдержал и минувшим летом оказался безработным.

Какие варианты продолжения карьеры были у русского болгарина, сейчас совершенно неважно. Всем нам здорово повезло, что такую могучую организацию, как ныне действующие чемпионы НХЛ, возглавляет скромный, но великий в прошлом форвард, а теперь не менее умный и прозорливый стратег, как Джо Сакик. Силу нашего хоккея он заценил еще в «Квебек Нордикс», где помогал освоиться в НХЛ птенцам Тихонова Валерию Каменскому и Алексею Гусарову. Причем часто выходил с экс-армейцами в одной пятерке. Они общими усилиями и первый Кубок Стэнли в Денвере прописали еще в 1996 году.

Ну а сегодня экс-капитан «лавин», косвенно упомянутых в строках приведенной выше советской песни «Товарищ», ударно готовит кадры для сборной России. Реанимирует вроде как списанных на родине подававших большие надежды игроков.

О герое Кубка Стэнли-2022 Валерии Ничушкине давно все сказано. Его невероятная метаморфоза уже вошла в славную историю НХЛ – 91 матч без голов в течение 1359 дней, а по состоянию на 26 октября лидерство в списке снайперов чемпионата с семью шайбами в семи играх и бомбардиров – 12 (7+5) очков! Отличился уралец и на сей раз в «Медисон Сквер Гарден». На 12-й минуте в большинстве в излюбленной манере – подправлением с пятака летящей шайбы – открыл счет. Шестеркин был бессилен – такие не берутся.

Дальше вступил в дело новый русский протеже Сакика. Если в стартовом периоде «лавины» перебросали хозяев – 20 против 11, то в остальные 45 минут гости в основном отбивались. Вот тут и проявил себя во всей красе новичок «Колорадо».

В июле Георгиев заключил вроде как не особо крупный договор на 3,4 млн годовых при двух миллионах уже находившегося в клубе чеха Францоуза. Но почувствуйте разницу. С Ильей Самсоновым тоже отказались продлевать отношения в «Вашингтоне». На бирже труда магнитогорца подобрал «Торонто» и предложил договор только на один год. Зато Георгиеву на новом месте щедрый Сакик гарантировал сразу три сезона! Канадец этим мудрым жестом сразу дал понять Александру, что в Скалистых горах в него верят и дадут играть столько, сколько он может и готов вытянуть. Отдача уже налицо!

В нынешнем чемпионате Георгиев выходил в пяти из семи матчей «Колорадо». Во всех команда брала очки, добыв четыре виктории. А вот с Францоузом в рамке в обоих случаях поражения, в том числе на своем льду от заведомого аутсайдера «Сиэтла».

Сегодня Александр в бывшем доме установил личный рекорд сезона – отразил 44 броска, и это без учета трех нейтрализованных буллитов. В итоге заслуженная первая звезда матча. Вторая досталась Шестеркину – 42 сейва, несмотря на то, что второй гол он подарил «лавинам», когда в большинстве в своей зоне отдал шайбу соперникам. Как видите, теперь уже Игорь нервничает, а Александр непоколебим как величественные Скалистые горы.

Эту мысль успешно развил MVP Кубка Стэнли-2022 Кейл Макар:

- Кажется, я знал, что сегодня вечером у Джорджи важная игра: он вышел против бывшего клуба, который отдал его в «Колорадо». Я не знаю, есть ли у него какие-то обиды и тому подобное. Мы знаем его как отличного вратаря. Но в этот день он проявил себя настолько мощно, будто прибыл в Нью-Йорк с совершенно другой планеты. Чем бы это ни было вызвано, надеюсь, он сможет продолжить в том же духе, чтобы и дальше помогать команде.