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Канадец за пару месяцев сделал пришельца с другой планеты из русского, отверженного в Нью-Йорке

А почему бы босса «Колорадо» Джо Сакика нам не наградить? Например, присвоить канадцу звание заслуженного тренера России! Ничушкина он отечеству уже вернул. Теперь очередь, судя по всему, за Георгиевым!
Канадец за пару месяцев сделал пришельца с другой планеты из русского, отверженного в Нью-Йорке
26 октября 2022 12:56
автор: Виталий Славин

Да, сегодня в «Медисон Сквер Гарден» прогрессивная мировая общественность наблюдала битву русский вратарей, которые еще в прошлом сезоне:

Мы хлеба горбушку - и ту пополам!

Коль ветер лавиной, и песня лавиной, -

Тебе половина, и мне половина!

Ну, конечно, половиной в «Рейнджерс» у Георгиева и не пахло – 33 матча против 53 у Шестеркина. Что в принципе отнюдь не мало. Вот только показатели нью-йоркских вратарей сильно разнились - 36 побед при 93,5% сейвов (первое место в лиге) и 6 сухарях у Игоря против 15 побед при 89,8% (36-е место в лиге среди вратарей с 30+ играми) и двух матчах на ноль у Александра.

Но главное – появление в рамке Георгиева негативно сказывалась на команде. Сразу бросалось в глаза, что он не уверен в себе, мандражирует, а это всегда мгновенно передается на полевых игроков. У Шестеркина все было прямо противоположно. Именно благодаря стойкости и спокойствию москвича «рейнджеры» впервые за многие годы добрались в плей-офф до финала конференции, а Шестеркина признали вратарем года и номинировали на MVP сезона.

Всем стало очевидно: двум русским медведям в одной бродвейской берлоге не ужиться. Тем более что сам Георгиев регулярно сетовал на свою роль дублера с эпизодическими выходами на лед, как правило, при спаренных поединках. В то время как он предпочитает играть сериями. Это не дежурные слова в качестве оправдания. Как раз когда на Манхеттене Александру доверяли, он и выиграл конкуренцию у вроде как непререкаемого шведского короля Нью-Йорка Лундквиста. Произошло это еще до прорыва в основу Шестеркина. Вот с соотечественником Георгиев конкуренцию уже не выдержал и минувшим летом оказался безработным.

Какие варианты продолжения карьеры были у русского болгарина, сейчас совершенно неважно. Всем нам здорово повезло, что такую могучую организацию, как ныне действующие чемпионы НХЛ, возглавляет скромный, но великий в прошлом форвард, а теперь не менее умный и прозорливый стратег, как Джо Сакик. Силу нашего хоккея он заценил еще в «Квебек Нордикс», где помогал освоиться в НХЛ птенцам Тихонова Валерию Каменскому и Алексею Гусарову. Причем часто выходил с экс-армейцами в одной пятерке. Они общими усилиями и первый Кубок Стэнли в Денвере прописали еще в 1996 году.

Ну а сегодня экс-капитан «лавин», косвенно упомянутых в строках приведенной выше советской песни «Товарищ», ударно готовит кадры для сборной России. Реанимирует вроде как списанных на родине подававших большие надежды игроков.

О герое Кубка Стэнли-2022 Валерии Ничушкине давно все сказано. Его невероятная метаморфоза уже вошла в славную историю НХЛ – 91 матч без голов в течение 1359 дней, а по состоянию на 26 октября лидерство в списке снайперов чемпионата с семью шайбами в семи играх и бомбардиров – 12 (7+5) очков! Отличился уралец и на сей раз в «Медисон Сквер Гарден». На 12-й минуте в большинстве в излюбленной манере – подправлением с пятака летящей шайбы – открыл счет. Шестеркин был бессилен – такие не берутся.

Дальше вступил в дело новый русский протеже Сакика. Если в стартовом периоде «лавины» перебросали хозяев – 20 против 11, то в остальные 45 минут гости в основном отбивались. Вот тут и проявил себя во всей красе новичок «Колорадо».

В июле Георгиев заключил вроде как не особо крупный договор на 3,4 млн годовых при двух миллионах уже находившегося в клубе чеха Францоуза. Но почувствуйте разницу. С Ильей Самсоновым тоже отказались продлевать отношения в «Вашингтоне». На бирже труда магнитогорца подобрал «Торонто» и предложил договор только на один год. Зато Георгиеву на новом месте щедрый Сакик гарантировал сразу три сезона! Канадец этим мудрым жестом сразу дал понять Александру, что в Скалистых горах в него верят и дадут играть столько, сколько он может и готов вытянуть. Отдача уже налицо!

В нынешнем чемпионате Георгиев выходил в пяти из семи матчей «Колорадо». Во всех команда брала очки, добыв четыре виктории. А вот с Францоузом в рамке в обоих случаях поражения, в том числе на своем льду от заведомого аутсайдера «Сиэтла».

Сегодня Александр в бывшем доме установил личный рекорд сезона – отразил 44 броска, и это без учета трех нейтрализованных буллитов. В итоге заслуженная первая звезда матча. Вторая досталась Шестеркину – 42 сейва, несмотря на то, что второй гол он подарил «лавинам», когда в большинстве в своей зоне отдал шайбу соперникам. Как видите, теперь уже Игорь нервничает, а Александр непоколебим как величественные Скалистые горы.

Эту мысль успешно развил MVP Кубка Стэнли-2022 Кейл Макар:

- Кажется, я знал, что сегодня вечером у Джорджи важная игра: он вышел против бывшего клуба, который отдал его в «Колорадо». Я не знаю, есть ли у него какие-то обиды и тому подобное. Мы знаем его как отличного вратаря. Но в этот день он проявил себя настолько мощно, будто прибыл в Нью-Йорк с совершенно другой планеты. Чем бы это ни было вызвано, надеюсь, он сможет продолжить в том же духе, чтобы и дальше помогать команде.

источник: «Советский спорт»
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А почему бы босса «Колорадо» Джо Сакика нам не наградить? Например, присвоить канадцу звание заслуженного тренера России! Ничушкина он отечеству уже вернул. Теперь очередь, судя по всему, за Георгиевым!
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