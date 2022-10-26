Черный октябрь Знарка. Его «Ак Барс» проиграл 9 матчей из последних десяти

27 сентября «Ак Барс» победил в Уфе «Салават Юлаев» 3:0, отпраздновав первый успех в культовом для Востока сериале под вывеской «зеленое дерби». Через день команда Знарка была беспощадно бита в Екатеринбурге 2:5. А октябрь начала с домашней победы в овертайме над «Амуром» (3:2 ОТ). За ней последовала серия из шести поражений, прерванная викторией в родных стенах и тоже в овертайме над финалистом плей-офф-2022 «Магниткой» (3:2 ОТ). 22 октября казанцы проиграли «зеленое дерби» №2 (2:3 дома), 24-го – в Магнитогорске (1:2), где у них украли гол Дыняка при счете 1:1 в третьем периоде. А о сегодняшней неудаче в Уфе мы уже рассказали.

На пресс-конференции Знарок мужественно ответил, что об отставке не думает. Впереди три домашние встречи, одна принципиальнее другой – с «Нефтехимиком» (30 октября), ЦСКА (1 ноября) и снова с «Салаватом Юлаевом» (3 ноября).

Успехи в этой серии наверняка заставят замолчать недоброжелателей тренера, которые наали сводить с ним личные счеты. Им якобы известно о гнетущей атмосфере внутри команды – это и недовольство игровым временем и комплектованием звеньев.

Разумеется, не такого промежуточного результата ждали от «Казань Рейнджерс» на старте регулярного чемпионата. Команда Знарка опустилась на седьмое место в Восточной конференции, но ведь из зоны плей-офф не выпадала, как те же «Авангард» и «Трактор».

Все-таки в конце октября рано ставить диагноз и выносить приговор. Да и заменить Знарка не так-то просто. Автор этих строк может навскидку назвать только двоих кандидатов в сменщики – Зинэтулу Билялетдинова, с этого сезона работающего в системе клуба, и Дмитрия Квартальнова (предшественника Знарка). Впрочем, не стоит забывать о Владимире Крикунове, знакомым с кухней «Ак Барса». Не единожды мэтр объявлял о завершении тренерской карьеры, но всякий раз возвращался к штурвалу, принимая предложения. Да и роль «пожарного» ему не чужда. С ней он блистательно справился в московском «Динамо».

Любители пошутить советуют присовокупить к этому списку Андрея Назарова, только что уволенного из «Сочи» за отсутствие результата. Нет, результат, конечно, есть – негативный. В «Ак Барсе» он мог бы закрутить гайки, тем более что опыт работы в топ-клубах (пусть и мимолетный) у него есть. Где? В СКА, в котором он сменил внезапно ушедшего летом 2015-го Вячеслава Быкова.

А вдруг Казань пригласит самого Быкова, который не объявлял о завершении тренерской деятельности. Не пора ли Вячеславу Аркадьевичу возвращаться в Россию из благополучной Швейцарии и с третьим клубом побороться за Кубок Гагарина. Состав ему знаком. Условия – достойные. Так почему бы не вписать свое имя в историю КХЛ? Ведь главный трофей лиги с тремя разными командами никто еще не выигрывал. У него и Знарка – по две победы.

Можно, конечно, продолжить фантазировать и вспомнить о Бобе Хартли. Канадец наведывается в Омск и помогает в работе местной академии. Но всегда хочется работать на высшем уровне, пока есть силы. Но вот остались ли они после трех сезонов в Балашихе?