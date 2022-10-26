Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Черный октябрь Знарка. Его «Ак Барс» проиграл 9 матчей из последних десяти

В среду команда из Казани, которую возглавляет Олег Знарок, потерпела поражение в Уфе 1:4. Третье подряд и девятое в последних десяти матчах. Многочисленные «хомячки с айфонами» уже предвкушают скорую отставку самого титулованного тренера России. Не рано ли?
Черный октябрь Знарка. Его «Ак Барс» проиграл 9 матчей из последних десяти
26 октября 2022 23:38
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК "Ак Барс"

27 сентября «Ак Барс» победил в Уфе «Салават Юлаев» 3:0, отпраздновав первый успех в культовом для Востока сериале под вывеской «зеленое дерби». Через день команда Знарка была беспощадно бита в Екатеринбурге 2:5. А октябрь начала с домашней победы в овертайме над «Амуром» (3:2 ОТ). За ней последовала серия из шести поражений, прерванная викторией в родных стенах и тоже в овертайме над финалистом плей-офф-2022 «Магниткой» (3:2 ОТ). 22 октября казанцы проиграли «зеленое дерби» №2 (2:3 дома), 24-го – в Магнитогорске (1:2), где у них украли гол Дыняка при счете 1:1 в третьем периоде. А о сегодняшней неудаче в Уфе мы уже рассказали.

На пресс-конференции Знарок мужественно ответил, что об отставке не думает. Впереди три домашние встречи, одна принципиальнее другой – с «Нефтехимиком» (30 октября), ЦСКА (1 ноября) и снова с «Салаватом Юлаевом» (3 ноября).

Успехи в этой серии наверняка заставят замолчать недоброжелателей тренера, которые наали сводить с ним личные счеты. Им якобы известно о гнетущей атмосфере внутри команды – это и недовольство игровым временем и комплектованием звеньев.

Разумеется, не такого промежуточного результата ждали от «Казань Рейнджерс» на старте регулярного чемпионата. Команда Знарка опустилась на седьмое место в Восточной конференции, но ведь из зоны плей-офф не выпадала, как те же «Авангард» и «Трактор».

Все-таки в конце октября рано ставить диагноз и выносить приговор. Да и заменить Знарка не так-то просто. Автор этих строк может навскидку назвать только двоих кандидатов в сменщики – Зинэтулу Билялетдинова, с этого сезона работающего в системе клуба, и Дмитрия Квартальнова (предшественника Знарка). Впрочем, не стоит забывать о Владимире Крикунове, знакомым с кухней «Ак Барса». Не единожды мэтр объявлял о завершении тренерской карьеры, но всякий раз возвращался к штурвалу, принимая предложения. Да и роль «пожарного» ему не чужда. С ней он блистательно справился в московском «Динамо».

Любители пошутить советуют присовокупить к этому списку Андрея Назарова, только что уволенного из «Сочи» за отсутствие результата. Нет, результат, конечно, есть – негативный. В «Ак Барсе» он мог бы закрутить гайки, тем более что опыт работы в топ-клубах (пусть и мимолетный) у него есть. Где? В СКА, в котором он сменил внезапно ушедшего летом 2015-го Вячеслава Быкова.

А вдруг Казань пригласит самого Быкова, который не объявлял о завершении тренерской деятельности. Не пора ли Вячеславу Аркадьевичу возвращаться в Россию из благополучной Швейцарии и с третьим клубом побороться за Кубок Гагарина. Состав ему знаком. Условия – достойные. Так почему бы не вписать свое имя в историю КХЛ? Ведь главный трофей лиги с тремя разными командами никто еще не выигрывал. У него и Знарка – по две победы.

Можно, конечно, продолжить фантазировать и вспомнить о Бобе Хартли. Канадец наведывается в Омск и помогает в работе местной академии. Но всегда хочется работать на высшем уровне, пока есть силы. Но вот остались ли они после трех сезонов в Балашихе?

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Черный октябрь Знарка. Его «Ак Барс» проиграл 9 матчей из последних десяти
Черный октябрь Знарка. Его «Ак Барс» проиграл 9 матчей из последних десяти
В среду команда из Казани, которую возглавляет Олег Знарок, потерпела поражение в Уфе 1:4. Третье подряд и девятое в последних десяти матчах. Многочисленные «хомячки с айфонами» уже предвкушают скорую отставку самого титулованного тренера России. Не рано ли?
26.10.2022 23:38
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Канадец за пару месяцев сделал пришельца с другой планеты из русского, отверженного в Нью-Йорке
Канадец за пару месяцев сделал пришельца с другой планеты из русского, отверженного в Нью-Йорке
А почему бы босса «Колорадо» Джо Сакика нам не наградить? Например, присвоить канадцу звание заслуженного тренера России! Ничушкина он отечеству уже вернул. Теперь очередь, судя по всему, за Георгиевым!
26.10.2022 13:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
Зачем СКА отредактировал тренера «Локомотива»? Решил проигравшего не добивать материально?
Зачем СКА отредактировал тренера «Локомотива»? Решил проигравшего не добивать материально?
25.10.2022 11:18
Хоккей
автор: Виталий Славин
Строительство, менеджмент, эксплуатация. О чем говорили на конференции «Арена Форум 6.0»?
Строительство, менеджмент, эксплуатация. О чем говорили на конференции «Арена Форум 6.0»?
25.10.2022 11:12
Хоккей
Решающий выстрел молодогвардейца. Гол 18-летнего Грудинина помог ЦСКА победить «Трактор»
Решающий выстрел молодогвардейца. Гол 18-летнего Грудинина помог ЦСКА победить «Трактор»
Чемпионы сломили сопротивление команды из Челябинска (5:2), одержали восьмую победу подряд и поднялись на второе место в Западной конференции.
24.10.2022 22:03
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Тест НХЛ на честность и русофобию! Накажут ли американца за избиение Кучерова так же, как Кузнецова?
Тест НХЛ на честность и русофобию! Накажут ли американца за избиение Кучерова так же, как Кузнецова?
«Тампа», неожиданно оказавшаяся на последнем месте на Востоке, прервала серию неудач: в южном дерби одолела в овертайме «Флориду» - 3:2. Однако саму игру затмил хулиганский поступок отпрыска из американской династии.
22.10.2022 11:41
Хоккей
автор: Виталий Славин
Семь раз отмерили. ЦСКА одержал седьмую победу подряд. Теперь над «Автомобилистом»
Семь раз отмерили. ЦСКА одержал седьмую победу подряд. Теперь над «Автомобилистом»
Чемпион после пробуксовки на старте сезона взялся за дело и штампует виктории. Сегодня повержен один из лидеров Восточной конференции «Автомобилист» (4:1). После длительного перерыва на лед вышел Максим Мамин – автор золотого гола в плей-офф-2019. Первый результативный балл записал на свой счет юный защитник Артем Дуда.
21.10.2022 22:51
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Тренд НХЛ октября: у России лучшее в мире качество! В топ-6 бомбардиров чемпионата – четверо наших
Тренд НХЛ октября: у России лучшее в мире качество! В топ-6 бомбардиров чемпионата – четверо наших
Есть первый русский хет-трик сезона! И первый в карьере Андрея Свечникова: сибиряк с 6 голами возглавил гонку снайперов чемпионата. Увы, партнеры его не поддержали: «Каролина» в гостях уступила «Эдмонтону» - 4:6.
21.10.2022 12:04
Хоккей
автор: Виталий Славин
Матч-учебник для динамовцев и задетое самолюбие ярославцев
Матч-учебник для динамовцев и задетое самолюбие ярославцев
Что говорили наставники команд после матча «Динамо» — «Локомотив».
20.10.2022 22:40
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Нет, друзья, дело Кузнецова – не русофобия! Просто канадский жулик образцово развел всех судей НХЛ
Нет, друзья, дело Кузнецова – не русофобия! Просто канадский жулик образцово развел всех судей НХЛ
Сегодня ночью по Москве Овечкин выйдет на лед канадской столицы без обоих привычных партнеров. Кузнецов дисквалифицирован на игру. Канадец Браун из-за травмы выбыл, возможно, до конца года.
20.10.2022 18:26
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Не мужик!» Как критикуют Даню Милохина за «разрыв» с Евгенией Медведевой
У двукратной чемпионки мира в одиночном катании Евгении Медведевой внезапно появился повод для расстройства.
«Лига Ставок» и ФХР проведут международный турнир. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
В редакции Brodude начали делать ставки на спорт. Первый же игрок легко заработал 35 тысяч рублей
Авторы Brodude решили познакомиться с миром букмекерства — и быстро перешли от теории к практике в приложении «Лиги Ставок».
Сколько это стоит и в чем риски. Каким будет российский футбол после интеграции новых территорий
Футбольные клубы Крыма, ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья интегрируют в РФС, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Плеймейкер» разбирается в подробностях.
Ничушкин победил Панарина, а Георгиев — Шестеркина. Как прошел «русский вечер» в Нью-Йорке (видео)
Российские вратари Александр Георгиев и Игорь Шестеркин, а также забросивший шайбу Валерий Ничушкин стали главными героями матча НХЛ между «Рейнджерс» и «Колорадо» (2:3Б).
Месси приблизился к Роналду, Холанд не расстроил «Боруссию», «Юве» подсластил пилюлю. В Лиге чемпионов — голевой фейерверк!
Пятый тур ЛЧ обеспечил место в плей-офф «Бенфике», «ПСЖ», «Реалу», «Челси» и дортмундской «Боруссии».
Малинин-мания в США и премьера Москвиной в Питере. Что нового в фигурном катании
17-летний американец русского происхождения Илья Малинин великолепно исполнил аксель в четыре с половиной оборота и выиграл первый этап международной серии Гран-при.
Кержаков и Смолов — «сотники»! Цифры футбольного уик-энда
Главные статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Украина грозит, Россия наступает. Что говорят о нашем футболе на присоединенных территориях
Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко разместил в соцсетях пост, в котором потребовал от ФИФА и УЕФА принять жесткие санкции в отношении Российского футбольного союза.
И их осталось три! Как Овечкин приблизился к великому рекорду Горди Хоу на расстояние хет-трика (видео)
В выездном матче регулярного чемпионата НХЛ Александр Овечкин забросил победную шайбу «Вашингтона» в ворота «Нью-Джерси» (6:3), ставшую для него 783-й в карьере.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика