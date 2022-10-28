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Мальцев смог в сборной СССР штамповать вечные рекорды без постоянных партнеров. Чем Овечкин хуже?

Ови снова не забил, как и весь его «Вашингтон» - 0:2 в Далласе. С тремя шайбами в восьми матчах Александр сейчас, судя по сайту НХЛ, на 100-м месте среди снайперов, а по полезности «минус 8» - вовсе худший в лиге?!
Мальцев смог в сборной СССР штамповать вечные рекорды без постоянных партнеров. Чем Овечкин хуже?
28 октября 2022 13:47
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Признаюсь, смотреть в этом сезоне глубокой ночью или ранним утром матчи «Кэпиталз» для меня далеко не в радость. Хотя еще в прошлом сезоне даже мысли такой не возникало. Ну да, тогда Ови уверенно шел к очередному полтиннику – рекордному в летописи НХЛ! Наблюдать историческое событие в прямом эфире – что может быть слаще для хоккейного маньяка. Типа меня.

Но вот новый сезон. Все цели давно ясны и обозначены. Горди Хоу – 801. Уэйн Гретцки – где-то под 900. Стартуем с 780. Оптимисты убеждены, что к Новому году Великая восьмерка всенепременно отодвинет Мистера Хоккей на третью позицию.

И дело пошло – 783 уже есть. Но лично у меня нет воодушевления, куража. По крайней мере – пока. Слишком натужно Александру стали даваться эти заброшенные шайбы. По той простой причине - нет у «столичных» командной игры, а у их капитана стабильного звена.

Понятно, все знали изначально, что на помощь Уилсона или Бекстрема можно надеяться только в январе. А тут еще специально приглашенный из «Оттавы» под Ови чемпион мира-2021 Браун надолго угодил в лазарет. Кузнецов завалил старт, а потом несправедливую дисквалификацию после наглого шоу ныряльщика-симулянта из «Ванкувера» схлопотал.

Евгений докатился до исключения из первой спецбригады большинства. Тренер Лавиолетт все равно просчитался. Похоже, челябинцу вообще на время стоит при численном преимуществе посидеть на лавке. Сегодня именно его несогласованные действия с защитником Карлсоном при выходе из своей зоны привели к тому, что на 51-й минуте Кивиранта стибрил у них шайбу и в меньшинстве удвоил счет - 2:0.

Короче, в этом матче в партнеры к Ови определили канадца Строма и американца Шири. Что это за перцы? Первому 25 лет. До прибытия минувшим летом в «Вашингтон» кантовался в безнадежных аутсайдерах - три сезона мучился в «Аризоне», четыре – в «Чикаго». В 281 игре – 176 (68+108) очков при полезности «минус 35».

Шири – 30 лет. Когда-то дважды брал Кубок Стэнли с «Питтсбургом», но в тех двух чемпионских походах умудрился схватить отрицательную полезность «минус 6». Всего в НХЛ в 457 матчах набрал 220 (109+111) очков при опять же негативной полезности «минус 2».

Вот такие ныне квелые подносчики снарядов у россиянина. А форвард он – зависимый, тем более когда уже 38-й год идет. Как тут не сравнить с более молодыми ударниками-голеадорами – у Меттьюза есть Марнер под боком, у Стэмкоса – Кучеров, у Макдэвида – Драйзайтль, у Ничушкина – Маккиннон и Рантанен, у Свечникова – Ахо, у Пастрняка – Бержерон и Маршан…

Неудивительно, что москвичу приходится крутиться в одиночку. А что он лучше всего умеет? Правильно! Заряжать из своего пресловутого офиса номер 8, который работает без выходных. Оттуда залетели две шайбы из трех этого сезона, а сегодня два щелчка в касание с левого фланга приняла на себя перекладина ворот «Далласа». Плюс еще один момент Ови создал себе сам, когда в середине второй трети при счете 0:1 украл шайбу у зазевавшегося финского защитника «Старз» Хаканпяя.

Словом, реальные шансы забить у Овечкина появляются только в большинстве. Но кто ему способен четко отдать под бросок, если нет Бекстрема, Уилсона, Кузнецова, Брауна? Один Карлсон! Вот только этот ход е2-е4 с переводом шайбы от синей линии в левый круг вбрасывания знает вся Солнечная система.

С горечью в полудреме следил этой ночью за будничными мучениями Александра, как вдруг поймал себя на мысли: а ведь он сейчас де-факто оказался в роли его динамовского кумира! Более чем с сотней партнеров по звену сыграл Александр Мальцев в сборной СССР. Тьму сочетаний сменил в составе бело-голубых. В столичном клубе так и не сумели скомплектовать под национальную команду вокруг легендарного технаря не то что тройку, хотя бы связку?!

Все это не помешало Мальцеву быть незаменимым игроком сборной при Чернышеве и Тарасове, Боброве и Кулагине, Тихонове и Юрзинове. Есть пара достижений Александра Николаевича в сборной, которые никогда не будут побиты – 319 матчей и 212 голов! Его стабильность уникальна. В 19 лет на своем первом ЧМ-1969 взял золото и стал топ-бомбардиром турнира. В 27 лет на Кубке Канады-1976 динамовца признали лучшим в составе команды СССР. В 32 года завоевал Кубок Канады-1981. Плюс 15 медалей с ЧМ и Олимпийских игр – 11 из них золотые!

Так что, Александр Михайлович, все в ваших руках. Блуждающий форвард Мальцев справился – установил в сборной рекорды на века. Чем вы хуже?

Тот же Гретцки после расставания с «Эдмонтоном» особо выдающихся оруженосцев уже не имел. Тем не менее Хоу обставил и почти 900 голешников наколотил.

источник: «Советский спорт»
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Мальцев смог в сборной СССР штамповать вечные рекорды без постоянных партнеров. Чем Овечкин хуже?
Мальцев смог в сборной СССР штамповать вечные рекорды без постоянных партнеров. Чем Овечкин хуже?
Ови снова не забил, как и весь его «Вашингтон» - 0:2 в Далласе. С тремя шайбами в восьми матчах Александр сейчас, судя по сайту НХЛ, на 100-м месте среди снайперов, а по полезности «минус 8» - вовсе худший в лиге?!
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