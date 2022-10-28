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«Выгодная сделка». Капитан СКА Дмитрий Яшкин принес победу над своей бывшей командой

Четвертый матч сериала СКА – «Динамо» (Москва) не уступал по градусу борьбы предыдущей игре этих соперников в Санкт-Петербурге, в которой прервалась победная серия армейцев (1:2 Б). А по закрученности сюжетной линии превзошел. Москвичи, пропустив два быстрых гола, вернули должок, сравняли счет. Все решили буллиты. Дубль оформил Дмитрий Яшкин, он же реализовал послематчевый бросок. Без малого 7 тысяч зрителей на «ВТБ Арене» (для Москвы солидная посещаемость) получили истинное удовольствие.
«Выгодная сделка». Капитан СКА Дмитрий Яшкин принес победу над своей бывшей командой
28 октября 2022 23:17
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК СКА

В межсезонье «Динамо» уступило права на своего лучшего снайпера двух чемпионатов Дмитрия Яшкина СКА за 45 миллионов рублей. «Это выгодная для нас сделка», - прокомментировал трансфер русского чеха генеральный менеджер бело-голубых Алексей Сопин. Теперь Яшкин в форме СКА и капитанской нашивкой салютует своей бывшей команде. Забил победный гол в первом московском матче (3:2), а сегодня оформил дубль и реализовал первый же буллит. Впрочем, по регламенту КХЛ решающим считается бросок, который обрывает серию. Его совершил Воробьев.

Уже на седьмой минуте гости лидировали 2:0. Главный тренер хозяев Алексей Кудашов заменил вратаря. Хотя Коновалов совсем не виноват пропущенных шайбах, разве что статус «вала коней», завоеванный в Ярославле, утратил. Вышедший с лавки Волков, напаривший в предыдущем домашнем матче со СКА, сразу выиграл ближний бой у автора второго гола Жафярова. Голкипера-дублера с многоговорящим именем Константин (в переводе с античного «постоянный) не смутила шайба-рикошет Яшкина – она влетела в ворота от голкипера.

А погоню организовало звено олимпионика Каблукова, выходящее на лед первым запуском. Пробивной Муранов выказал настойчивость на пятачке и с двух попыток добил шайбу в ворота Самонова.

Во втором периоде Каблуков, уворачиваясь от шайбы после дальнего наброса защитника Мартынова, ухитрился подправить ее бедром в сетку.

А в третьем – О'Делл наказал Яшкина за глупый фол, реализовав численное преимущество. Канадец лихо сработал на среднем пятачке.

На последней минуте овертайма потек кипяток. Форвард бело-голубых Сушко сокрушил защитника Ожиганова. Обладатель Кубка Стэнли Волков без устали и тени сомнений палил по воротам своего тезки, но хозяева выстояли.

Во втором питерском матче подопечные Кудашова отпраздновали победу в серии буллитов благодаря Рашевскому. На этот раз он угодил в стойку, переложив шайбу под бэкхенд - она, коварная, чуточку сошла с крюка. Яшкин же исполнил буллит просто, но со вкусом. А Воробьёв вообще отправил шайбу в сетку рикошетом от штанги.

На пресс-конференции оба тренера остались довольны результатом. Особенно Роман Ротенберг, вспомнивший, что этот матч стал для его команды юбилейным 1000-м в КХЛ. При этом он отметил, что если СКА играет правильно, то победить его невозможно. Что ж, имеет полное право на такую оценку. В 23 матчах их 24-х невские армейцы набирают очки, уступив по одному разу в овертайме и основное время («Локомотиву»).

Только вот у автора этих строк остался вопрос без ответа: а если бы Яшкин усилил в межсезонье «Динамо», как бы нынче выглядели бело-голубые. И кому оказался выгоден обмен Яшкина в СКА?

СТАТИСТИКА

«Динамо» (Москва) – СКА – 3:4 Б (1:3, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1). Голы: Муранов, Каблуков, О'Делл – Яшкин (2), Жафяров, Воробьев (реш. бул.).

P.S. А в кризисном «Ак Барсе» вывели из основного состава форварда Александра Радулова. Он пропустит ближайший домашний матч против «Нефтехимика». Главный тренер казанцев Олег Знарок дал понять, что неприкасаемых в его команде нет. Может, экс-армейцу предоставили передышку перед принципиальной встречей с ЦСКА, которая состоится на «Татнефть Арене» 1 ноября.

источник: «Советский спорт»
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«Выгодная сделка». Капитан СКА Дмитрий Яшкин принес победу над своей бывшей командой
«Выгодная сделка». Капитан СКА Дмитрий Яшкин принес победу над своей бывшей командой
Четвертый матч сериала СКА – «Динамо» (Москва) не уступал по градусу борьбы предыдущей игре этих соперников в Санкт-Петербурге, в которой прервалась победная серия армейцев (1:2 Б). А по закрученности сюжетной линии превзошел. Москвичи, пропустив два быстрых гола, вернули должок, сравняли счет. Все решили буллиты. Дубль оформил Дмитрий Яшкин, он же реализовал послематчевый бросок. Без малого 7 тысяч зрителей на «ВТБ Арене» (для Москвы солидная посещаемость) получили истинное удовольствие.
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