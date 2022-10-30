Почему Знарок позвал в автобус команды простых болел, а не тех, кто платит игрокам сотни миллионов?

Нет, друзья, когда буйные фанаты проникают в святая святых вроде раздевалки «Спартака» или командного автобуса «Ак Барса», никто не убедит меня, что ситуация в том или ином клубе под контролем. Наоборот, это свидетельство тяжелейшего кризиса, когда утопающие готовы ухватиться за любую тростинку. Но когда главный тренер публично ничтоже сумняшеся на всю страну объявляет, что все сделано с его подачи, а засвеченным невероятным бредом он вполне удовлетворен, то лично я как-то теряю почву под ногами и ориентиры в пространстве.

- А вы считаете, что это было плохо? Да, я впустил их! – Олег Знарок рвет информационное пространство невиданными саморазоблачениями. - Это было плохо? Люди приходят на наши матчи с детьми, переживают за нас. Я хотел показать своим ребятам, что в нас верят. Со стороны болельщиков там были очень хорошие слова сказаны. Думаю, что это было здорово.

Видео попало в соцсети? Да какая разница, куда попало? Лишь бы нам помогло. Ребята в автобусе говорили от чистого сердца, мы их тоже впустили от чистого сердца. Это наши фанаты, их нельзя бросать. Они ходят на наши игры, верят в нас.

Да, уважаемый Олег Валерьевич, я считаю, что это плохо. Более того, в профессиональном спорте подобное попросту неприемлемо! Равно как совершенно возмутителен факт проникновения видео этого несусветного нонсенса в интернет. Неужели вы не понимаете, что этим гнусным сливом вас кто-то искусно подставил?! Причем из вашего же коллектива!

Но что вы сами-то говорите?! Люди, дескать, ходят с детьми, переживают, верят, говорят от чистого сердца, их нельзя бросать… При чем здесь эти эмоции людей, от которых благосостояние игроков не зависит вообще НИКАК, и смачная оплеуха в зеленом дерби, приведшая к девятому поражению в десяти последних турах, после которой вы и устроили этот фарс в клубном транспортном средстве? И в чем тут «это было здорово», если на сверхэмоциональный спич болельщика, который, видимо, за билеты регулярно платит по 70-100 долларов, не отреагировал никто, даже наушники не потрудились снять?!

Я вам расскажу историю из своей глубокой молодости. Когда-то меня угораздило пойти на стройку прорабом в бригаду, составленную по большей части из бывших уголовников или типов не от мира сего. Один мне, 22-летнему пацану, так и говорил: «Я тебе сделаю, все что захочу, а мне ничего не будет, у меня справка из психушки есть». Так вот, пока я им не выписывал по неопытности наряды, бригада действительно была неуправляемая. Однако стоило мне освоить это нехитрое дело, а мои поголовные алкаши уразумели, что их месячная зарплата отныне зависит исключительно от меня, как все эти рецидивисты мгновенно стали шелковыми! По крайней мере в моем присутствии.

Так и здесь. Неужели вы, Олег Валерьевич, не понимаете, что всем в КХЛ, пока она сидит на шее государства в лице топ-менеджеров сырьевых монополистов, все эти болельщики с их «переживаем, верим, чистым сердцем» - чистая обуза! Как заноза в пальце, камешек в ботинке или надоедливая муха с комаром у физиономии. Если разобраться: чем этих нищебродов на трибунах будет меньше, всем только спокойнее и удобнее – кому нужны лишние хлопоты, если зарплата всех причастных лиц от заполняемости арены не зависит никак! Ибо с символическими ценами на билеты в КХЛ никакой бизнес на посещаемости не сделаешь априори.

Куда ни ткни, как ни крути, все мы постоянно упираемся в этот чудовищный пережиток прошлого. Большая часть страны более 30 лет худо-бедно как-то живет при капитализме, а наш так называемый профессиональный спорт так и остался в развитом социализме, когда его целиком содержит государство. То есть мы с вами! Вот только зарплаты у этих эрзац-профи принципиально иные: в национальных лигах самых зажиточных стран Европы безумные гонорары хоккеистов КХЛ в кошмарных снах не привидятся! Потому что эти старосветские скупердяи, в отличие от нашей суперпуперконтинентальной лиги, функционируют на то, что зарабатывают сами, а уж если кто-то влезет в региональный бюджет, может и в тюрьму загреметь. Да и налоговики не дремлют.

Да, при СССР болельщики имели полное право требовать от хоккеистов, футболистов и прочих баскетболистов тотальной самоотдачи. Арены ломились от зрителей, а главное - все понимали, что находятся в одной лодке. Социалистической. Разве что зарплаты членов сборной радикально отличались от доходов тех, кто посещал стадион. При этом рядовые игроки могли позавидовать окладам шахтеров либо сибирских вахтовиков.

Ну а сейчас покажите мне обычного работягу, которому каждый месяц исправно капают на карточку миллионы – заметьте, народных! – рублей. Как распальцованным «барсам» типа Радулова и Шипачева с их сумасшедшими годовыми гонорарами в 80 и 75 миллионов рублей!

Короче, если кого и стоило запустить в салон зазвездившихся казанских бояр, так разве что тех, кто им эти несусветные миллиарды из закромов родины абсолютно незаслуженно регулярно выделяет. Если бы такое, страшно представить, случилось, что-то мне подсказывает: видео сей накачки от финансовых тузов не просочилось бы в сеть НИКОГДА!