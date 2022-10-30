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«Пятерка» без Радулова. Пять голов забил «Ак Барс» в отсутствие лучшего бомбардира

Бан самого результативного игрока «Ак Барса» пошел на пользу команде. В принципиальном татарском дерби команда Олега Знарка одержала волевую победу 5:2 над «Нефтехимиком», отыгравшись с 0:2. А «Спартаку» и четырех шайб не хватило для виктории в домашнем матче со СКА (4:6).
«Пятерка» без Радулова. Пять голов забил «Ак Барс» в отсутствие лучшего бомбардира
30 октября 2022 20:49
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК "Ак Барс"

Лучший бомбардир «Ак Барса» Александр Радулов решением главного тренера Олега Знарка выведен из состава. Эту тему мы еще обсудим. Без Радулова команда из Казани наколотила пять шайб «Нефтехимику», хотя стартовала кошмарно – 0:2 к четвертой минуте.

Когда «молчат» форварды, вперед идут защитники. Сегодня казанцы-оборонцы отличились четырежды! Две шайбы забросил 18-летний Евееев (а всего три в регулярке), по одной – Кирилл Адамчук, специализирующийся вовсе не на голах, а на хитах, и титулованный Вячеслав Войнов. При этом хозяева забивали отнюдь не шедевры, а «мусорные» голы, раскопав их на пятачке. За вычетом шайбы Войнова, заброшенной в лихой контратаке.

Сочувствуем молодому вратарю нижнекамцев Ярославу Озолину, которого обвинять язык не поворачивается. Как и его оппонента Тимура Билялова, отправленного на лавку после двух пропущенных шайб. Заменивший его Амир Мифтахов ушел со льда «сухим». Наверняка он и начнет следующий матч с ЦСКА, который состоится в понедельник.

А вот возвращение в состав Радулова под большим вопросом. Ведь победный состав как правило не меняют.

К слову, действующий обладатель Кубка Гагарина впервые в сезоне забили 6 голов. Теннисной баранкой московские армейцы угостили в Сочи «леопардов», которых возглавил Сергей Светлов, всю карьеру сражавшийся в ЦСКА за золотые медали и ни разу не преуспевший в этом безнадежном в 1980-е годы дело.

Все шесть шайб влетели в ворота Максима Третьяка. Причем гости заявили всего 11 нападающих и 7 защитников, а из ворота защищал дублер Всеволод Скотников. Для которого этот матч стал вторым в этом чемпионате. А первый он провел в Хабаровске (3:2 Б) и в овертайме спас команду от верного поражения, после чего отразив все буллиты. Теперь ему в награду «сухарь».

«Спартаку» дома не хватило для победы и четырех шайб. Столько красно-белые в нынешнем сезоне не забрасывали. Да 50 бросков в створ ворота лидера впечатляют. Сорок из них хозяева нанесли за первых два периода и отличились четырежды. Вины вратаря Дмитрия Николаева нет, но на третью 20-минутку вышел Александр Самонов. К тому времени наступательный порыв хозяев спал, и голов они не забили. Хотя второй отрезок провели задорно и результативно. Особенно Матвей Заседа, «полюбивший» питерских армейцев. Начинавший сезон в воскресенском «Химике» (фарм-клубе «Спартака»), форвард оформил дубль, а раньше огорчил СКА в матче на этой же арене, который завершился разгромом москвичей 1:5.

У гостей отметим шайбы защитников Александра Никишина и Михаила Пашнина, пропустившего старт сезона из-за травмы. И, конечно, гол ветерана Евгения Кетова, редко появляющегося в игровом составе. В прошлом чемпионате на его счету тоже одна-единственная шайба.

После финальной сирены в раздевалке победителей приз лучшему игроку (амулет на массивной цепи) капитан Дмитрий Яшкин повесил на шею… Ротенбергу. Вспомнив, что сегодня мы празднуем День тренера.

На трибунах «Мегаспорта» собрались без малого 6 тысяч зрителей. Их было бы значительно больше, если б хоккею не помешал футбольный матч «Спартак» - «Торпедо», проходивший параллельно. Остается лишь досадовать из-за того, что встречу со СКА не передвинули на дневное время, как игру «Динамо» - «Торпедо» (Нижний Новгород) на «ВТБ Арене»? Бело-голубые победили 4:2.

ТАБЛО

«Ак Барс» - «Нефтехимик» - 5:2, «Спартак» - СКА – 4:6, ХК «Сочи» - ЦСКА – 0:6, «Динамо» (Москва) – «Торпедо» - 4:2, «Куньлунь Ред Стар» - «Авангард» - 2:5, «Автомобилист» - «Адмирал» - 1:2, «Трактор» - «Амур» - 1:0.

источник: «Советский спорт»
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«Пятерка» без Радулова. Пять голов забил «Ак Барс» в отсутствие лучшего бомбардира
«Пятерка» без Радулова. Пять голов забил «Ак Барс» в отсутствие лучшего бомбардира
Бан самого результативного игрока «Ак Барса» пошел на пользу команде. В принципиальном татарском дерби команда Олега Знарка одержала волевую победу 5:2 над «Нефтехимиком», отыгравшись с 0:2. А «Спартаку» и четырех шайб не хватило для виктории в домашнем матче со СКА (4:6).
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