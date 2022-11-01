В Северной Каролине подвиги русских и канадца Кемпера тихо проигнорировали. К чему бы это?

Не следил плотно за всеми 18 сезонами Ови в НХЛ, но рискну предположить, что в подобный оборот внезапного мора Александр не попадал никогда. После визита в мировую столицу кантри, где «столичные» добыли первый сухарь для Кемпера – 3:0, команда лишилась еще пары лучших друзей москвича. От коварных клюшек и шайб «Нэшвилла» пострадали защитник Карлсон, который отвечает за всю разблюдовку большинства, а также король подправлений-скидок-буллитов Оши.

В итоге в столицу Северной Каролины на заключительный спектакль четырехматчевого выезда «Кэпиталз» прибыли, потеряв 35,33 миллиона долларов в годовом исчислении зарплат следующих пациентов клубного лазарета:

Никлас Бекстрем – 9,2 млн;

Том Уилсон – 5,167 млн;

Карл Хагелин – 2,75 млн;

Коннор Браун – 3,6 млн;

Александр Алексеев – 0,863 млн;

Джон Карлсон – 8 млн;

Ти-Джей Оши – 5,75 млн.

А сколько сейчас пол зарплат в НХЛ? Правильно – 61 млн. На эти 35 с кисточкой миллионов можно скомплектовать более полкоманды с минимальным бюджетом! Вот что за дыра вдруг образовалась во франшизе из столицы США!

Да фишка даже не в этой гигантской прорехе. Почти все перечисленные люди - незаменимые штыки большинства/меньшинства, а при паритете потенциалов – не обессудьте за пещерную банальность! – все решают спецбригады.

Неудивительно, что без Бекстрема, Оши, Уилсона, Карлсона просто войти в большинстве в зону соперника для гостей стало грандиозной проблемой. Тем более расположиться в ней и, как положено, расшатывать оборону прострелами/переводами/бросками издали.

Так безуспешно они и мучились бы, если бы тренер Лавиолетт после третьего удаления хозяев не восстановил связку Кузнецов – Овечкин. Евгений расчетливо метнул шайбу в угол зоны «Каролины», потом скинул шведу Густафссону (нет, этот скандинав в КХЛ не играл), а тот в стиле американца Карлсона передал снаряд в офис №8 под щелчок в касание сами знаете кого.

Так счет стал 2:1 в пользу «Вашингтона». Есть пятый гол русского капитана в сезоне и…

785 – в карьере (109 до рекорда Гретцки)

785 – в одном клубе (1 до рекорда Хоу)

399 – на выезде (3 до рекорда Гретцки)

288 – в большинстве (рекорд НХЛ)

Увы, развить успех потрепанным и обескровленным «столичным» не удалось. Еще во втором периоде Свечников восстановил равновесие, а затем…

- Мне очень не понравилось, как заканчивался матч, - вздыхает коуч проигравших Питер Лавиолетт. – У нас не было шанса победить. Даже когда неимоверными усилиями мы добрались до серии буллитов, инициативой постоянно владел противник.

Еще бы! В третьем периоде «ураганы» перебросали гостей 15 против 7. Из семи последних минут, включая овертайм, четыре «столичные» отбивались в меньшинстве. И ведь выстояли! Хотя за несколько мгновений до финальной сирены Свечников после паса Ахо не попал по шайбе, выкатывая на пустой угол ворот Кемпера.

Да, в серии буллитов Андрей реабилитировался. Однако этот решивший исход поединка гол, в отличие от забитых в овертайме, в статистику игрока не идет.

Прав Лавиолетт. В серии штрафных бросков у его хлопцев тоже не заладилось. Правда, на удачную попытку бородача Бернса эффектно ответил Кузнецов. Но затем отличился Свечников, а Овечкина и Строма остановил вратарь Андерсен. Очевидно, что его коллеге на концовку попросту не хватило сил. Тем не менее лично я был уверен, что Кемпер, отразивший 33 броска, хотя бы третью звезду матча получит. Увы, жюри в Роли рассудило иначе, полностью проигнорировав приезжих хоккеистов:

первая звезда – Стефан Несен (открыл счет);

вторая звезда – Мартин Нечас (две передачи и нереализованный послематчевый буллит);

третья звезда – Джеккоб Славин (два важных блока и фамилия звучная).

Как видите, даже Свечникова нет, ни говоря о Кемпере или Ови с Орловым. В отсутствие Карлсона на Дмитрия выпала чудовищная нагрузка – 26 минут 18 секунд, больше всех в обеих командах! Из них 8:13 в меньшинстве?! В конце основного времени и в овертайме сибиряк почти не уходил с площадки – и выдержал!

А вот у Овечкина в дополнительной пятиминутке было только 22 секунды ледового времени. Потому – на свежести! – ему и доверили исполнить буллит. Но этот элемент, как всем известно, не коронка Великой восьмерки.