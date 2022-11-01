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Радулов – в порядке! Как и ЦСКА, победивший в Казани «Ак Барс»

Пропустивший матч с «Нефтехимиком» Александр Радулов вернулся и во встрече с чемпионами был лучшим в «Ак Барсе». Однако его усилий не хватило даже для ничьей в основное время. ЦСКА взял верх 3:2 и продлил победную серию до 11 игр.
Радулов – в порядке! Как и ЦСКА, победивший в Казани «Ак Барс»
01 ноября 2022 22:19
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Ак Барс»

Накануне матча с ЦСКА опальный Радулов объяснился в интервью «Чемпионату». Ничего криминального в этой исповеди автор этих строк не увидел. В отличие, скажем, от крика души Сергея Зиновьева, покинувшего «Ак Барс» с битьем посуды. Он перешел в московское «Динамо», но лавров в Москве не снискал, а Кубок Гагарина завоевал в форме «Салавата Юлаева» в 2011-м. А команда Зинэтулы Билялетдинова без Зины сделала это дважды подряд – в 2009-м и 2010-м.

Есть и пример из футбола – нашумевшее разоблачительное интервью Дмитрия Аленичева, Красно-белые тогда шли на втором месте.

Команда Олега Знарка до матча с ЦСКА занимала позицию вне квартета сильнейших на Востоке.

После поражения от чемпионов «Ак Барс» опустился на восьмую строчку. Как только казанцы окажутся вне зоны плей-офф, возможна хирургическая операция на штабе команды.

Сегодня армейцы доминировали, создавали голевые моменты, обстучали каркас ворот Мифтахова, дважды реализовали численное преимущество, всего один раз посетили штрафной бокс (Сергеев), за что поплатились.

Хозяева реже контролировали шайбу, уступали в борьбе, а с голами им в значительной мере повезло. Счет в конце первого периода открыл Кагарлицкий в большинстве, точно бросив в девятку с острого угла (вратарь Рейдеборн почему-то решил спрятаться в воротах и не среагировал). А второй гол организовал Радулов, воспользовавшись заслоном от… лайнсмена.

Человек с полосатом свитере помешал сначала защитнику Дыбленко, а потом и страховавшему его Плотникову. Но каков 47-й номер хозяев, вышедший с нашивкой «А»! Он сыграл дерзко: с левого фланга обкатил защитника, сместился в центр, бросил, а молодой Сафонов добил шайбу, отскочившую от вратаря.

Второй гол из логики борьбы не вытекал. Вскоре Воронков (не видно его прогресса) сфолил на Окулове, и Мамин в большинстве преуспел на добивании, напомним о своем чемпионском голе в финале плей-офф-2019.

Но вернемся к Радулову. Он провел 19 смен, уложившихся в 16:03, трижды попал в створ ворот (больше всех в команде), в начале мог заработать численное преимущество, если бы судьи разглядели на нем блокировку (но они высоко подняли планку жесткости), а также заблокировал один бросок. Молодец! Чего не скажешь о Шипачеве, который запомнился разве что атакой с кистей в «подушку безопасности» Рейдеборна со средней дистанции во второй 20-минутке.

Возможно, кто-то из сочувствующих «Ак Барсу» посетует на помарку голкипера, не справившегося с уан-таймером капитана армейцев Нестерова. Надежные вратари в КХЛ ныне в большом дефиците. Однако проиграл «Ак Барс» не по вине вратаря. Думается, счет 2:3 даже почетный для проигравших, что наверняка подтвердит руководство клуба из Казани и Билялетдинов, смотревший матч с ЦСКА из ложи «Татнефть Арены». А также восемь тысяч зрителей (рекорд сезона в Казани).

В четверг ждем «зеленое дерби». В столицу Татарстана приедет злой после домашнего поражения от «Амура» «Салават Юлаев». Осечки в этом матче Знарку могут не простить.

СТАТИСТИКА

«Ак Барс» - ЦСКА – 2:3 (1:0, 0:1, 1:2). Голы: Кагарлицкий (б.), Сафонов – Светлаков(б.), Нестеров, Мамин (б.).

источник: «Советский спорт»
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