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«Нам говорили, что в плей-офф не попадем». Бело-голубые обыграли лидера Востока

Что говорили наставники команд после матча «Динамо» – «Металлург».
«Нам говорили, что в плей-офф не попадем». Бело-голубые обыграли лидера Востока
01 ноября 2022 22:57
автор: Владислав Корегин
автор фото: ХК «Динамо» (Москва)

Центральный матч большого игрового дня КХЛ между московским «Динамо» и магнитогорским «Металлургом» завершился победой бело-голубых. Хозяева обыграли гостей со счетом 4:1.

После встречи главные тренеры команд подвели итоги.

ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ

Наставник «Металлурга», Илья Воробьев прокомментировал поражение:

«Плотная игра. У нас в первом периоде было три большинства, которые мы не реализовали. И это одна из причин поражения. Два игрока большинства не играли сегодня у нас, поэтому пришлось делать другие пятерки. В третьем отрезке матча были близки к голу, давили. Часто не попадали, что несвойственно нашей команде. Да и соперник хорошо блокировал броски. Надо с ходу бросать, «доедать»… Шанс спасти игру был, но не удалось его использовать.

Есть ли травмы у Майе и Коростелева, которых не было в составе? Там другие причины.

Тренируемся ли мы при таком плотном графике? Времени нет, ребятам нужно успевать восстанавливаться. Как при этом нарабатывать большинство? Отрабатываем на раскатках.

ЮБИЛЕЙНАЯ ПОБЕДА

Главный тренер московского «Динамо», Алексей Кудашов также поделился своим впечатлением от матча. Эта победа стала для него 50-й в роли наставника бело-голубых:

«Мне понравилась игра, она была сбалансированной. И атаковали, и оборонялись — когда надо добавляли, когда нужно потерпели.

Выстояли три меньшинства против хороших пятёрок, сыграли грамотно. У «Металлурга» было достаточно моментов забить. Стоит поблагодарить Коновалова и всю команду за такую игру. И, конечно, наших болельщиков за невероятную атмосферу во время этой домашней серии. Парни чувствуют энергию и играют от сердца.

Доволен ли состоянием команды на данный момент? Нам же говорили, что мы в плей-офф не попадем. Вот мы от этого отталкиваемся.

Результативность Джиошвили? Он хорошо играет, но не хотелось бы его выделять. У них все звено рабочее, они разговаривают друг с другом. У нас и другие звенья выполняют много трудятся. То же звено Каблукова. Вы не замечаете их, но на них много черновой работы.

Почему в концовке перешли на игру в три звена? Я видел, что молодые парни уже не совсем в форме. Нужно было смотреть на игровой ритм — кто способен хладнокровно и рассудительно закончить матч.

Сейчас будет пауза перед дальневосточным выездом. Хорошо ли это? Когда выигрываешь, то хочешь, чтобы это все продолжалось. Но для игроков пауза нужна однозначно — для головы, для тела».

источник: «Советский спорт»
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«Нам говорили, что в плей-офф не попадем». Бело-голубые обыграли лидера Востока
«Нам говорили, что в плей-офф не попадем». Бело-голубые обыграли лидера Востока
Что говорили наставники команд после матча «Динамо» – «Металлург».
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