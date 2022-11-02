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Возвращение Гусева: гол, пас, промах с метра, удаление, волевая победа

Наш спаситель на Олимпиаде в Пхенчхане Никита Гусев подписал контракт со СКА до конца следующего сезона и дебютировал в чемпионате-марафоне. Домашний матч против фарм-клуба армейцев «Сочи» креативный форвард провел по нарастающей. 11457 зрителей в «Ледовом» не дадут слукавить. Хозяева, дважды уступая в счете, одержали волевую победу 5:2.
Возвращение Гусева: гол, пас, промах с метра, удаление, волевая победа
02 ноября 2022 22:55
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК СКА

Гусева брали не ради победы в регулярном чемпионате. Вряд ли СКА разбазарит преимущество в десять очков при цене победы «два». Хотя история знает прецеденты.

Олимпионика брали для решения глобальной задачи – завоевания Кубка Гагарина, который невские армейцы не держали в руках и не пили из него шампанское с 2017 года. Кстати, в том сезоне им удалось избежать свидания в финале Западной конференции с ЦСКА.

Нынешние же турнирные расклады приближают нас к армейскому дерби в плей-офф.

Как и предполагалось, Гусева определили в тройку к Воробьеву и капитану команды Яшкину. С третьего периода тренеры рокировали центрфорвардов: в ударное звено переместился живчик «мушкетер» Хуснутдинов, а Воробьев отправился к «силовику» залечившему травмированную ногу (после падения в открытую калитку «Локомотива») Бардакову и технарю Зыкову.

Начал Гусев в присущем ему ключе: медленно, одними руками завез шайбу в зону атаки и скинул ее на ход Воробьеву, однако вратарь Третьяк лишил нападающих баллов за результативность, выиграв ближний бой.

Надо признать: в первом периоде ворота голкипера гостей подверглись бомбардировке, не уступающей по интенсивности обстрелу владений его знаменитого деда в финале Кубка Канады-81 («Красная машина» одолела «Кленовых» 8:1).

Думается лучшему хоккеисту XX века, а ныне президенту ФХР было не стыдно за своего внука. Максим Третьяк выручил бессчетное число раз. Казалось, он заколдовал ворота. Чем иначе можно объяснить промах Гусева по пустой рамке с метра. Сорвавшаяся с крюка Яшкина шайба пришла к Никите, но он промазал. Прямо как капитан канадцев Марио Лемье в финале Олимпиады-2002 с американцами. Проиграй «Кленовые», СуперМарио припомнили бы этот конфуз. Но они одержали волевую победу 5:2. Прямо как СКА сегодня вечером.

Пару раз Гусев на паузах выбирался на бросковую позицию, но до поры до времени забить ему не удавалось. Во втором периоде он заставил звенеть перекладину. А чуть раньше присел в штрафной бокс за толчок соперника (Попова) клюшкой.

А гости, отведав в предыдущем матче в Сочи против ЦСКА теннисную баранку, выказали решимость реабилитироваться. Особенно заряженным вышел на матч новый главный тренер «леопардов» Сергей Светлов.

Хозяева сравняли счет благодаря нерасторопности молодого защитника Крощинского, от конька которого шайба зашла в ворота после безадресного прострела оборонца Педана. Дерется Крощинский куда успешнее (доказано дракой с московским армейцем Гуськовым), чем обороняется. До гола он дважды не мог вывести шайбу из своей зоны и усугубил эти помарки автоголом. За что ему напихал по самое ничего эмоциональный Светлов.

Во второй 20-минутке блеснул скоростью и настырностью Алтыбармакян. Он подкараулил отскок после неудачной попытки укротить шайбу Педаном, легко убежал от стоячего Пашнина и переиграл вратаря Самонова.

Однако в третьем периоде всё встало на свои места. Сенсацию отменил Гусев, глупые удаления гостей и судьи, не решившиеся выписать сначала малый, а потом и двойной малый штраф защитнику-гренадеру СКА Фальковскому. Белорус засадил клюшкой в лицо тому же Алтыбармакяну. Окровавленная губа на рефери впечатления не произвела.

Армейцы же с Гусевым в бригаде большинства образцово-покахательно разыграли лишнего. Никита выложил шайбу под бросок Фальковскому, словно на блюдечке с голубой каемочкой. Тут даже Третьяк-старший вряд ли выручил бы.

Неутомимый Хуснутдинов в формате «4 на 4» вывел хозяев вперед после паники на пятачке. А потом Гусев забил сам. Впрочем, он вовсе не бросал по воротам, а простреливал вдоль них. Шайбу подправил в сетку клюшкой опытный защитник Александров, когда выступавший в СКА. Как говорится, свой игрок в чужой команде.

Точку в трудном для СКА матче поставила вторая бригада большинства, а персонально Глотов, начинавший этот сезон в… «Сочи», где натерпелся от «педагога» Андрея Назарова. Вернувшись в СКА, форвард расцвел, и теперь выходит в татарской тройке с Хайруллиным и Жафяровым.

Итак, Гусева, оформившего хет-трик Горди Хоу (позвольте заменить драку на удаление, поскольку Никита не дерется), с возвращением. Следующий матч, 5 ноября, станет для него более сложной проверкой. В Санкт-Петербург приезжает лидер Восточной конференции «Магнитка».

СТАТИСТИКА

СКА – ХК «Сочи» - 5:2 (1:1, 0:1, 4:0). Голы: Пелан, Фальковский, Хуснутдинов, Гусев, Глотов – Феоктистов, Алтыбармакян.

источник: «Советский спорт»
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Возвращение Гусева: гол, пас, промах с метра, удаление, волевая победа
Возвращение Гусева: гол, пас, промах с метра, удаление, волевая победа
Наш спаситель на Олимпиаде в Пхенчхане Никита Гусев подписал контракт со СКА до конца следующего сезона и дебютировал в чемпионате-марафоне. Домашний матч против фарм-клуба армейцев «Сочи» креативный форвард провел по нарастающей. 11457 зрителей в «Ледовом» не дадут слукавить. Хозяева, дважды уступая в счете, одержали волевую победу 5:2.
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