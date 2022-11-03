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Миссия Овечкина, Капризова, Малкина и русских звезд «Сент-Луиса» и «Ванкувера» под угрозой провала

Даже месяца не минуло со старта 105-го сезона НХЛ, а многие русские команды лиги оказались на грани кризиса. «Ванкувер» замыкает таблицу чемпионата. У «Сент-Луиса» - пять поражений подряд, у «Питтсбурга» - 6!
Миссия Овечкина, Капризова, Малкина и русских звезд «Сент-Луиса» и «Ванкувера» под угрозой провала
03 ноября 2022 14:18
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Больше всех расстраивает, разумеется, «Пингвинз». Спад в одной из самой пожилых франшиз лиги со средним возрастом в 29,3 года легко прогнозировался. Но чтоб он случился так рано?!

Напрягает сам ход проигранных матчей. При всех трех последних неудачах именно «пингвины» открывали счет, но уступили и «Сиэтлу» (1:3), и «Бостону» (5:6 ОТ), и «Баффало» (3:6). Причем с «Брюинз» Кросби и Ко вели к 33-й минуте– 5:2, с «Баффало» - 3:1 к 44-й! С обороной – жуть и ужас. Да и нападающие слабо помогают тылу. К примеру, сегодня Кросби, Гюнцель и Раст схватили полезность по «минус 4», Малкин и Ракель – по «минус 2». Джино набрал два очередных очка за передачи, однако, по обыкновению, и в свои ворота минимум одну шайбу привез.

Вопрос тут один: где полетят раньше головы – в руководстве клуба, переподписавшим на многие годы контракты с ветеранами Летангом и Малкиным? Либо в «Питтсбурге» попытаются избавиться от кого-то из некогда суперзвездных персон, пока на них есть хоть какой-то спрос?

У «Сент-Луиса» другие заботы. Вроде «блюзмены» минувшим летом подстраховались насчет будущего: за год до истечения договоров продлили отношения с ключевыми молодыми форвардами Джорданом Кайру и Робертом Томасом – по 8,125 млн до 2031 года. Вот только сейчас возникает вопрос – не поторопились ли шишки «Блюз» выписать столь щедрые авансы? У Кайру после 8 матчей – 3 (3+0) очка и полезность «минус 13», у Томаса – 6 (1+5) и «минус 3».

Вчера состоялось чрезвычайное командное собрание. Генменеджер Дуг Армстронг призвал всех игроков одуматься и предупредил, что позиции главного тренера Крейга Берюбе незыблемы. Выступивший в ответ капитан «музыкантов» Райан О’Райлли самокритично взял большую часть вины на себя, заявив – один гол в восьми турах при полезности «минус 11» для него как вожака коллектива стыдобища!

Интересно, что из нападающих в позитиве только наши Иван Барбашев и Павел Бучневич – по «плюс 1». Но и у них с результативностью облом – по 2 (1+1) очка. В отличие от Владимира Тарасенко – 7 (3+4).

Однако, как и у «Питтсбурга», корень проблем «Сент-Луиса» - в обороне. В трех последних турах пропущено 18 шайб!

«Ванкувер» встрепенулся было после двух побед над «Сиэтлом» (5:4) и «Питтсбургом» (5:1). К тому же вернулся из лазарета ведущий защитник Куинн Хьюз. С ходу откатал против «Нью-Джерси» более 26 минут. Да все тщетно: уже к 32-й минуте гости забросили четыре безответные шайбы – 2:5 в итоге. А у наших Михеева, Подколзина, Михеева только нули с отрицательной полезностью – «минус 2», «минус 1», «минус 2».

У «Кэнакс» впереди две домашние встречи – с «Анахаймом» и «Нэшвиллом». Если Брюс Будро не выведет «косаток» из пике, именно здесь может произойти первая тренерская отставка сезона. Ведь, как известно, президент «Ванкувера» Джим Рутерфорд публично жаловался, что ему при приеме на работу не сказали, что у Будро двухлетний контракт. По мнению управленца, это явный перебор для возрастного специалиста, давно ничего не выигрывавшего.

А вот в «Вашингтоне» и «Миннесоте» от коучей Лавиолетта и Эвасона, увы, мало что зависит. Оба клуба накрыла лавина травм.

У «диких» дошло до того, что в ближайшее время придется обходиться лишь 11 нападающими. На бюллетень загремели сразу четыре лидера атаки – Маркус Фолиньо, Райан Хартман, Джордан Гринуэй, Брендон Дюхейм. А ведь резерв у «Миннесоты» и так ограничен из-за того, что еще в течение трех сезонов нужно выплачивать компенсацию за разорванные контракты с Сутером и Паризе. Это минус 13-15 млн долларов из платежки.

Плохие вести поступили из столицы США. Специально приглашенный из «Оттавы» под Ови канадский чемпион мира-2021 Браун перенес операцию на колене и выбыл до конца регулярки. Лечиться и лечиться Уилсону с Бекстремом и Хагелином. К ним в конце октября добавились еще две глыбы «Кэпиталз» - Карлсон и Оши, причем сроки восстановления американского короля буллитов указываются как неопределенные. В овертайме (!) последней игры с «Вегасом» пострадал, отважно бросившись под щелчок, и дебютант «столичных» Маленстин. Перспективы выздоровления 24-летнего центрового тоже туманны. Равно как и «Вашингтона» в целом, опустившегося на границу зоны плей-офф.

Хорошо хоть, что у Капризова есть Цуккарелло, а у Овечкина – Кузнецов с Орловым. Но на дворе только начало ноября, а кое-где даже на четыре звена квалифицированных штыков не набирается…

источник: «Советский спорт»
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Миссия Овечкина, Капризова, Малкина и русских звезд «Сент-Луиса» и «Ванкувера» под угрозой провала
Миссия Овечкина, Капризова, Малкина и русских звезд «Сент-Луиса» и «Ванкувера» под угрозой провала
Даже месяца не минуло со старта 105-го сезона НХЛ, а многие русские команды лиги оказались на грани кризиса. «Ванкувер» замыкает таблицу чемпионата. У «Сент-Луиса» - пять поражений подряд, у «Питтсбурга» - 6!
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