Радулов спасает Знарка. Забитый форвардом буллит принес «Ак Барсу» победу над «СЮ»

Поражение «Ак Барса» в «зеленом дерби» было смерти подобно. Команда Знарка уже дважды уступила «Салавату Юлаеву» в трех матчах с принципиальным соперником. Сегодня уфимцы не удержали минимальный перевес и проиграли в серии бросков. Ключевой, но не победной стала успешная попытка Александра Радулова.

Сегодня Радулов вышел не в четвертом звене, как в предыдущем матче с ЦСКА, а в первом – с Шипачёвым и Галиевым. Потом главный тренер «Ак Барса» внедрил в ударную тройку мобильного Петрова, переместив техничного, но не обладающего пробивной мощью Галиева в звено к Семёнову и Галимову.

Два первых периода прошли под знаком гостей. Юлаевцы не пускали «барсов» на пятачок, а с дальними и средними бросками голкипер Ежов справлялся без проблем.

Впрочем, опасных атак казанцев можно по пальцам одной пятерни сосчитать. Гости открыли счет при весьма курьезных обстоятельствах: Шипачёв в своей зоне потерял клюшку, и уфимцы канонически разыграли стандарт «2 в 1». Отличился Алалыкин.

После второго перерыва «барсы» остервенело полезли на штурм ворот гостей. Пример подал 18-летний защитник Евсеев, который после выигранного вбрасывания устремился на пятачок и был вознагражден. Шайба отскочила на его клюшку и вынимай. Есть четвертый гол юниора-дебютанта. Сам Вячеслав Фетисов отдыхает!

Овертайм прошел относительно спокойно. Соперники решили отложить вопрос о победителе на буллиты. Уфимцы так и не распечатали ворота Билялова. А Ежов капитулировал дважды – после бросков Радулова, эффектно отправившего шайбу в сетку с неудобной руки, и Галиева.

К слову, капитан хозяев неувядаемый Зарипов, открывавший серию, не забил.

«Ак Барс» добыл два очка, ни разу не получив численное преимущество. Да и в проигранном матче с ЦСКА подопечные Знрака лишь единожды играли в большинстве и, кстати, преуспели (Галиев). Уфимцы два раза безуспешно разыгрывали лишнего.

После поражения от чемпиона (2:3) «Ак Барс» опустился на 9-е место Восточной конференции, Знарок же заявил, что не смотрит в турнирную таблицу. Сегодня его команда вернулась в зону плей-офф и прыгнула на 7-е место. Не только благодаря победе в «зелёном дерби», но и домашнему поражению «Барыса» от «Адмирала» (1:4).

Набрали очки и конкуренты «Ак Барса» - «Авангард», «Сибирь» и «Нефтехимик», прервавший победную серию ЦСКА (4:3 ОТ).

В Нижнекамске московские армейцы лидировали 1:0, 2:1 и 3:2, но хозяева восстанавливали равновесие, а в овертайме уже на 20-й секунде поразили пустые ворота. Надо признать, что начудил вратарь Рейдеборн, подаривший «волкам» третий гол. Не стоило ль предоставить шведу выходной после энергозатратной победы в Казани?

Лидер Востока «Магнитка», получив в Москве 1:4 от «Динамо», отзеркалила это поражение. В Ярославле хозяева одержали третью победу подряд, на этот раз с Исаевым на последнем рубеже. Засушивший два «сухаря» подряд Бочаров остался на лавке.

В понедельник «Локомотив» Игоря Никитина сыграет в Москве с злым ЦСКА. Ждем…

А «Металлург» летит в Санкт-Петербург. В субботу (5 ноября), в футбольный день, смотрим сшибку лидеров конференций. Кто-то назовет ее репетицией финала, но ЦСКА с такой афишей не согласится.

ТАБЛО

«Ак Барс» - «Салават Юлаев» - 2:1 Б, «Локомотив» - «Металлург» - 4:1, «Нефтехимик» - ЦСКА – 4:3 ОТ, «Авангард» - «Сибирь» - 3:2 ОТ, «Автомобилист» - «Амур» - 4:2, «Барыс» - «Адмирал» - 1:4.