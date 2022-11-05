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В Питере одновременно играли СКА и «Зенит». А победил только хоккей

В противостоянии лидеров конференций волевую победу одержали хозяева.
В Питере одновременно играли СКА и «Зенит». А победил только хоккей
05 ноября 2022 20:37
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК СКА

Матч «Зенит» - «Ахмат» на «Газпром Арене» собрал 34 тысячи зрителей. А встреча лидеров Западной и Восточной конференции чемпионата КХЛ в «Ледовом» прошла с аншлагом – 12378 болельщиков. Оба матча начались с двух быстрых голов гостей. Однако на камбэк сподобился только СКА (4:3). Чемпион РПЛ уступил 1:2.

После победы главный тренер хозяев Роман Ротенберг упомянул «канадских артистов», с которыми удалось справиться его команде. Он имел в виду эпизод во втором периоде с удалением на 5 минут Бардакова за «толчок на борт» форварда «сталевара» Лайпсика.

Толчок клюшкой в поясницу нет смысла отрицать, но это был, как ныне модно говорить (и не только в хоккее), не акцентированный толчок. Лайпсик же поскользнулся, врезался в борт и изобразил такие муки… Впрочем, ему хватило сил, лежа на льду, очнуться, поднять голову, бросить взгляд на судью и продолжить страдания.

Гости слабо сыграли в большинстве. К тому времени соперники успели обменяться тремя голами. Сначала дважды капитулировал вратарь хозяев Самонов, потом трижды подряд – его титулованный оппонент Кошечкин. Однако «свояк» юного Юрова (простите за каламбур) в раздевалку позволил восстановить равновесие. К слову, таким макаром этот парень забивал еще в плей-офф-2021 будущему обладателю Кубка Гагарина «Авангарду», когда омичи уступили 1:7.

У армейцев дублем разразился лучший защитник КХЛ Никишин, причем сетку ворот он вовсе не рвал, бросал с расчетом на «экран» перед воротами. Третью шайбу забросил капитан Яшкин, доев момент на пятачке. А победный гол был забит в лихой контратаке Зыковым, которого на пустой угол вывел Бардаков, ответив на не совсем справедливое решение судей.

Нельзя не похвалить и Самонова. Когда гости, отказавшись от оборонительных схем, ринулись спасать положение, вратарь прочитал комбинацию с участием Зернова, Ерёменко и Голдобина и помог сохранить победный счет.

«Магнитка» потерпела третье поражение подряд, СКА продолжил набирать очки. Вряд ли питерцев кто-то потеснит с первого места на Западе и сводной таблице чемпионата. Слишком велик отрыв от преследователей – ЦСКА, «Локомотива», московского «Динамо».

В понедельник, 7 ноября, в Москву в гости к чемпионам пожалуют железнодорожники. Их победная серия тянется уже четыре матча. Сегодня они забросил четыре безответных шайбы в Нижнем Новгороде. Торпедовцы на этот матч надели специальную форму, пошитую ко Дню народного единства. Увы, содержание игры заметно отставало от формы. Возможно, из-за отсутствия главного тренера. Дело в том, что Игорь Ларионов отправился в Детройт на чествование «Ред Уингз» по случаю 25-летия первой победы клуба из города моторов в Кубке Стэнли. Говорят, он договорился об этом визите еще до назначения в «Торпедо».

Церемония прошла вчера перед матчем с «Вашингтоном» (3:1), в котором очередную шайбу забросил Александр Овечкин и сравнялся по голам за один клуб с легендой Горди Хоу.

А Сергей Фёдоров, возглавляющий ЦСКА, на чествование не полетел. Потому что для него работа важнее. Да и свитер Фёдорова вы не найдете под сводами арены в Детройте. Но это другая тема.

Не удивлюсь, если после 0:4 от Ярославля дела у «Торпедо» пойдут на спад. Мне отлучка Профессора напомнила историю легенды Александра Мальцева, который в декабре 1974-го не полетел с «Динамо» на Кубок Ахерна (был такой клубный турнир). Объяснив, что по договоренности с прежним тренером бело-голубых Аркадием Чернышевым, которого в начале сезона отправили в отставку. Молодожен Мальцев хотел провести время со своей супругой Сусанной. При этом сменивший Чернышёва Владимир Юрзинов был не курсе и страшно рассердился. Вскоре в общественно-политической газете вышел фельетон «Не прозвенел будильник». Как считает Мальцев, с легкого пера Юрзинова, к тому времени окончившего факультет журналистики МГУ. Лидера бело-голубых подвергли уничижительной критике. Мальцев так и не стал чемпионом страны.

Посмотрим, пробьется ли Профессор со своей командой хотя бы в плей-офф.

ТАБЛО

СКА – «Металлург» - 4:3, «Торпедо» - «Локомотив» - 0:4, «Автомобилист» - «Сибирь» - 1:2 Б, «Нефтехимик» - «Салават Юлаев» - 2:3.

источник: «Советский спорт»
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