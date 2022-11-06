В чем уникальность Овечкина? Он одновременно – в прошлом и настоящем. Он, как Хоу, вне времени

Если кто сейчас и держит связь с прошлым – так это Овечкин. Я о временах - когда шайбу гоняли не за деньги, а за идею. Проще говоря, потому что нравилось. Как больше ничто на свете. И, естественно, одна команда на всю жизнь.

Как у Старшинова и братьев Майоровых. Как у Харламова и Дмитриева. Как у Коноваленко и Третьяка. Как у Виктора и Александра Якушевых. Как у Юрзинова и Мальцева.

Как у Овечкина.

«Динамо» и «Вашингтон». Не будем вспоминать об омском «Авангарде», куда Саша подался летом перед отъездом в НХЛ из-за пресловутого жилищного вопроса. Не могу представить коренного москвича в фуфайке «ястребов».

Ну так что это – рекордные 787 шайб за один клуб НХЛ? На одну больше, чем у Мистера Хоккей в «Детройте». Но Горди Хоу для этого потребовалось 1767 матчей, а Александру почти на полтысячи меньше – 1287!

Кто спорит, конкуренция в НХЛ в эпоху безусловно великого канадца была жестче, чем ныне. Большую часть карьеры Хоу отыграл, когда лига состояла всего лишь из шести команд. Но и находился на льду он куда дольше. Тогда использовали, как правило, два звена вместо четырех, как принято сегодня с легкой руки Виктора Тихонова. А главное – хоккей до 80-х годов XX века всерьез культивировался в горстке стран. Их легко пересчитать по пальцам одной руки – Канада, Чехословакия, Швеция, СССР. Все!

В США бум вокруг нашей любимой забавы вспыхнул исключительно благодаря Чуду на льду, когда американские студенты на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде сверхсенсационно грохнули Красную машину Тихонова. Во всей Европе, включая Финляндию, хоккей до 90-х годов был сугубо полупрофессиональным. Да и сам Фил Эспозито признавался, что поначалу ему платили в НХЛ так мало, что летом приходилось подрабатывать на самых непрестижных должностях.

Я уже не говорю о том, что монструозные доспехи вратарей XXI столетия закрывают, пожалуй, площадь створа вдвое большую, чем при Третьяке. При этом абсолютно все научились обороняться системно, а габариты игроков и скорости возросли радикально. В итоге для снайпера на площадке все меньше и меньше как пространства, так и времени.

Тем не менее Ови и в 37 лет поставляет на-гора шайбы из фамильного офиса будто там у него тайно установлен портативный конвейер Форда. Семь гостинцев капитан «Вашингтона» отправил вратарям в этом сезоне – и пять поступили из его персонального кабинета в левом круге вбрасывания! Что это, если не уникальное, ни с чем несравнимое мастерство?! Все знают, откуда ждать убийственной угрозы, когда на льду появляется седовласый бугай с восьмеркой на спине, однако никто противопоставить ничего не в состоянии! Настолько все выполняется четко и быстро. Точно сказано заокеанскими поклонниками – Русская машина, которая никогда не ломается!

Сегодня переполненный зал в столице США увидел очередной шедевр кумира, давно поставленные на поток. Организаторы достойно подготовились к мировому рекорду и снабдили Ови мини-микрофоном. Благодаря ему вся планета смогла услышать самый сладкий звук для любого хоккеиста, когда на 29-й минуте россиянин распечатал ворота «Аризоны».

- Я! - крикнул Александр защитнику Римсдайку, откатываясь к левому борту и подняв клюшку для щелчка.

Американец идеально вложил шайбу в крюк чудо-стрелка под вантаймер и через мгновение раздался гулкий звон штанги, а следом истошный вопль Александра, 20-тысячной толпы на стадионе и миллионов людей у мониторов.

Лично для меня это звук из счастливого детства и отрочества. В хоккее, по мне, верх блаженства, когда от штанги или перекладины шайба рикошетит в ворота. Либо когда мягко ударяется в сетку с ее неким вздохом. Типа - привет, но что это? И кто вас сюда звал?

Когда я сегодня утром наблюдал видео с 787-м голом Овечкина и услышал этот пронзительный звук удара шайбы в штангу, мгновенно лет на 45 назад перенесся, когда сам так забивал. Этот звук, это чувство космического удовлетворения и радости не забудется никогда. Равно как хоккей всегда будет сниться. Это как вечное ТВ от Рудика – оператор в киношедевре однозначно не солгал. Я и минувшей ночью играл и даже гол забил. Вероятно, одновременно с Овечкиным. Вот только когда я подъехал в центр на вбрасывание, вдруг осознал, что на мне только майка и плавки! Срочно катапультировался за формой в раздевалку, на чем – от ужаса! - и проснулся.

Говорю это к тому, как нужно ценить то, что имеешь. О чем потом будешь вспоминать всю жизнь. С грустью, ибо те мгновения абсолютного счастья неповторимы.

Убежден, все это прекрасно понимал Горди Хоу. В 1971-м в 43 года после 25 сезонов в «Детройте» он официально вышел на пенсию. Однако спустя пару лет не устоял перед искушением сыграть вместе с сыновьями Марти и Марком в одном звене в ВХА. Аксакал оставался в стане злейшего врага-конкурента НХЛ вплоть до кончины Всемирной хоккейной ассоциации в 1979 году. От этой лиги в составе Канады даже на Суперсерию-1974 съездил. Я отлично помню, как играл Горди. Нет, он не выглядел этаким заслуженным ветераном либо свадебным генералом, приглашенным для рекламы и за прошлые заслуги. Да, наши ребята его особо не трогали. Но сам он себя не щадил и свои знаменитые локти пускал в ход при всяком удобном случае.

Потом еще Хоу успел сезон и в НХЛ зацепить, где в «Хартфорде» довел снайперский счет до 801 гола. В 52 года. Что тут скажешь – глыба! Уникум. Мистер Хоккей. Но уточним, что по-канадски.

Потому что Овечкин, по-моему, точно такой же фанатик ледовой игры. Сегодня он этот 787-й голешник отметил с той же страстью, что и пять, десять, двадцать лет назад. И я не вижу ни одной причины, почему что-то должно измениться в его отношении к любимому занятию.

У Александра Мальцева, динамовского кумира Ови, лишь 330 шайб в чемпионате страны. Но 213 – в сборной. Это, вне всяких сомнений, рекорд на века. 207 в национальной команде у Бориса Михайлова. Но 428 голов в чемпионате СССР, а всего в Клубе Боброва – 736. Прославленный капитан ЦСКА и сборной Союза среди отечественных бомбардиров вне конкуренции.

У Овечкина уже на полсотни с единичкой больше, чем у Бориса Петровича, а на улице Великой восьмерки далеко не вечер.