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В буллитной перестрелке российский вратарь переиграл шведа. «Локомотив» победил ЦСКА

Команда Игоря Никитина взяла реванш у чемпиона за поражение в Ярославле.
В буллитной перестрелке российский вратарь переиграл шведа. «Локомотив» победил ЦСКА
07 ноября 2022 23:31
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК ЦСКА

Вряд ли этот матч можно сравнить с кубковой сшибкой. Градус не тот. Да и буллитов для определения победителя в плей-офф нет. Однако никто не станет отрицать, что афиша «Игорь Никитин против своей бывшей команды» яркая, зазывающая зрителей на трибуны. Думается, такой матч заслуживает быть показанным на канале «Матч ТВ», а не только на платном «КХЛ Прайм».

Железнодорожники прибыли в Москву после четырех побед подряд. Последняя одержана в Нижнем Новгороде (4:0) над ершистым «Торпедо», которое, правда, лишилась на несколько дней своего главного тренера Игоря Ларионова. Как известно, Профессор отправился в Детройт на празднование 25-летия первой победы «Ред Уингз» в Кубке Стэнли.

Лучшим вратарем последней игровой недели КХЛ назвала ярославца Исаева, засушившего сухарь в Нижнем. В боевой форме и его сменщик-напарник Бочаров, тоже способный вешать амбарный замок на ворота.

В третьем периоде и особенно в овертайме Исаев не уронил высоко задранную панку. Его не выбила из колеи досадно пропущенная шайба от молодого Полтапова, которую засчитали после долгого «киносеанса» и подсказки из «военной комнаты». Заварушку у его владений организовали сами ярославцы, толкнув вратаря, парировавшего шайбу после броска Юртайкина (экс-железнодорожника).19-летний форвард Волков справился с ролью второго вратаря, но парировал шайбу уже за ленточкой. Она залетела в сетку на добрый дециметр, но видно это только с одной камеры.

Вскоре судьи опять отправились в «кино» - на этот раз смотреть пересечение шайбой линии ворот Рейдеборна. Шайба рикошетом от груди форварда Иванова готова была целиком заползти за ленточку, но на ее пути оказалась клюшка капитана хозяев Нестерова. Он героически смахнул ее в самый последний момент.

Два периода гости доминировали, причем во всех компонентах. Армейцы сравняли счет в большинстве благодаря добиванию Окулова. Хозяева уже по традиции щедро дарили сопернику большинство. Причем в ситуациях, в которых фолить было необязательно. А штраф вице-капитана команды Светлакова за длинный язык вынудил Сергея Федорова прибегнуть к оргвыводам. После отсидки на «лобном месте» нарушитель на лед больше не выходил.

Ответный гол юного Полтапова перевернул игру. Уже хозяева насели на владения Исаева, но тот стоял (и играл, конечно) насмерть. Видна рука опытного тренера вратарей Рашита Давыдова, поднявшего на высочайший уровень Еременко, Шестеркина и не только.

По словам Федорова, его команда создала в третьей 20-минутке четыре голевых момента. Контролировала она шайбу и большую часть овертайма. По традиции выпустив вместо вратаря полевого игрока. Но несколько академичный розыгрыш успехом не увенчался. Григоренко, пока не дотягивающий до клубного снайперского рекорда в чемпионатах России (104 гола Паршина), клюшку расчехлять не торопился. Показалось, что армейцы после поражений в овертайме от СКА и «Нефтехимика» старались нанести бросок наверняка, а можно было выстроить перед Исаевым экран и проверить его с дальней дистанции, что любит делать тот же Нестеров. Почти все подборы в дополнительной пятиминутке остались за чемпионами. Но судьба матча решалась в буллитной перестрелке, где гости реализовали три попытки, а хозяева – две.

Москвичи заметно вырвались вперед по броскам, немного уступили по вбрасываниям (не в четыре раза, как в Ярославле, несмотря на победу 3:2), сделали вдвое больше блокшотов, чаще контролировали шайбу и чаще удалялись. Но викторию отпраздновал «Локомотив», пятую подряд.

Впереди еще четыре встречи этих соперников. Это только в регулярном чемпионате. А есть еще и плей-офф, где армейцы и железнодорожники сходились два раза подряд. Нельзя исключать третью подряд серию. Но только не в стартовом раунде. Вряд ли ЦСКА и «Локомотив» опустятся ниже четвертого места в Западной конференции.

СТАТИСТИКА

ЦСКА – «Локомотив» - 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1). Голы: Окулов, Полтапов – Осипов, Алексеев, Каюмов (реш. бул.).

источник: «Советский спорт»
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Команда Игоря Никитина взяла реванш у чемпиона за поражение в Ярославле.
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