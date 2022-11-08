Ну что, Америка, ты по-прежнему считаешь, что в хоккее есть люди круче Ови?! Самой-то несмешно?

Косвенно НХЛ на вопрос, вынесенный в заголовок, уже ответила. По итогам матча «Вашингтон» - «Эдмонтон» (5:4) в трио лучших игроков включили сплошь «столичных», но без капитана:

первая звезда – Евгений Кузнецов за дубль и две передачи;

вторая – Дилан Стром за дубль и передачу;

третья – Эрик Густафссон за ассистентский хет-трик.

Ау, Драйзайтль и Макдэвид! Где вы? А вижу! По паре очков (1+1) набрали и полезность прекрасная: «плюс 2» у канадца и «плюс 3» у немца. Но, как правильно считают в любом командном спорте, личные показатели ничего не стоят, если твой коллектив проигрывает. И кому? Подобного в НХЛ при буйстве всемирной инфекции не наблюдалось! Это не эпидемия или пандемия. Это натуральный мор!

В лазарете «Вашингтона» ныне 10 пациентов общей стоимостью 42 млн долларов – это более половины от потолка зарплат! Иначе говоря, взвод Ови потерял половину личного состава и боевой мощи. Тем не менее не только держится на плаву, но со вторым вратарем в рамке – неким американцем Линдгреном уничтожает распиаренный «Ойлерз», лидируя почти по ходу всей сегодняшней встречи в две шайбы.

А все почему? Потому что в «Вашингтоне» есть Великая восьмерка, а в «Эдмонтоне», «Сент-Луисе» и ЦСКА с «Локомотивом» - нет. Видите, как все элементарно, Ватсон!

Старшие товарищи из штаб-квартиры НХЛ мудро поправили жюри в столице США. Игроком дня признан славный воспитанник «Динамо». Второй звездой – защитник «Айлендерс» Добсон, добывший победу над «Калгари» в овертайме (4:3). Третьей – нападающий «Бостона» Маршан: его ассистентский дубль помог дожать «Сент-Луис» - 3:1. Отметим, что эти знаменательные поступки «островитянин» и «медведь» совершили в большинстве. Это чрезвычайно важно – дальше поймете почему.

Хотя чего тянуть? Я согласен с Сергеем Гимаевым: вчерашняя столичная рубка ЦСКА – «Локомотив» сравнима с битвами плей-офф. Когда силы равны, когда риск почти исключен, а значит, нет подарков сопернику. Ибо здесь сражение на выживание – дальше идет только один. Что в таких случаях решает? Верно – оборона и спецбригады.

Голкипер ярославцев Исаев сыграл выше всяких похвал – только в третьем периоде и овертайме отразил 22 броска, а затем убрал шведского оппонента Рейдеборна в серии буллитов. В итоге 2:3 в пользу гостей. Но сохранил бы 22-летний Даниил свои владения в неприкосновенности, если бы на ту сторону по ходу дополнительной пятиминутки вдруг телепортировался бы Ови? Сильно сомневаюсь! Уже на 37-й секунде овертайма армейцы, по обыкновению, сняли вратаря и все оставшееся время методично наседали на ворота «Локомотива». Да вот беда: ни одного по-настоящему голевого момента так и не создали. Настолько четко отбивались волжане, а москвичи все хотели разыграть до верного. Да так брешей и не нащупали.

А был бы Ови! Причем при игре не 5 на 4, а 4 на 3… Тут и думать-изобретать Сергею Федорову ничего не пришлось бы: поставил игрока перед вратарем, отдал снаряд во всем известный офис – и жди либо прямого попадания, либо рикошета-подправления, либо добивания. Работает при численном преимуществе безотказно. Из восьми голов Овечкина в нынешнем чемпионате НХЛ шесть прилетели из его персонального кабинета. Сегодня эту чудесную посылочку принял 163-й голкипер лиги. Скиннер поймал ловушкой воздух, когда на 35-минуте Александр после выигранного Кузей вбрасывания и скидки Густафссона из левого круга кистевым броском довел счет до 4:2.

О том, насколько важен в современном хоккее компонент спецбригад, еще ярче продемонстрировал матч в Бостоне. «Сент-Луис» туда пожаловал с серией из шести поражений и с заслуженной наградой в виде последнего места на Западе.

В чем причина неудач «музыкантов», стало ясно уже в стартовой трети. Трижды гости зарабатывали большинство – и не создали НИЧЕГО?! Просто войти в зону соперника и расположиться в ней не получалось. Тотальный раскардаш! Более того, в эти шесть минут «Брюинз» даже выглядели лучше, они регулярно атаковали в меньшинстве и вполне могли открыть счет. А сделали это на 14-й минуте, когда впервые добились права разыграть лишнего. Чтобы его реализовать, Маршану, Пастрняку и Дебраску хватило 17 секунд!

Победный гол на 53-й минуте хозяева тоже организовали в большинстве, когда на скамью штрафников присел капитан «Блюз» О’Райлли. У экс-магнитогорца, кстати, по-прежнему одно очко в десяти играх сезона. Зато у его 37-летнего бостонского коллеги Бержерона уже 11 (5+6) баллов! Он и поставил точку в комбинации Крейчи и Маршана.

Вот оно – настоящее мастерство! Два большинства – два гола, а у «Сент-Луиса» - опять ноль при трех попытках и седьмая оплеуха кряду?!

На Лонг-Айленде противники почти не фолили. Хозяева вообще ни разу. «Огоньки» схватили пару штрафов. Второй – в овертайме! – «Калгари» и похоронил. Чтоб раскатать вчетвером троих, «Айлендерс» потребовалось – внимание, ЦСКА! – 47 секунд.

Но вернемся на берега Потомака. Здесь творилось вообще что-то невообразимое: пять из девяти шайб заброшены в неполных составах! «Кэпиталз» использовали четыре из пяти удалений «нефтяников»! Плюс Макдэвид дал мастер-класс при игре 4 на 4, когда с ветерком прошелся по тылам хозяев, не заметив защитников.

Кузнецов сначала реализовал 5 на 3 (3:1), потом 5 на 4 (5:3). Но победным долго держался гол Овечкина, забитый в большинстве еще на 35-й минуте (4:2). Решающей в итоге стала пятая шайба Евгения, но и ее сделал изумительным слепым пасом за спину третий снайпер НХЛ.

Что тут сказать? Даже уполовиненный «Вашингтон» способен на любое чудо, если в его рядах остается Русская машина, которая никогда не ломается. «Эдмонтону», «Сент-Луису», ЦСКА и далее по списку об этом и мечтать не приходится.