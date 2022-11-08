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Армия питерского Тарасова/Тихонова не справилась с «моряками». СКА проиграл «Адмиралу»

Лидер регулярного чемпионата потерпел второе поражение в основное время.
Армия питерского Тарасова/Тихонова не справилась с «моряками». СКА проиграл «Адмиралу»
08 ноября 2022 18:24
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК СКА

Дальний Восток негостеприимно встретил фаворитов Западной конференции. Сегодня СКА уступил 1:3 во Владивостоке, а московское «Динамо» - 1:2 в Хабаровске. «Адмирал» одержал третью победу подряд и прервал триумфальное шествие питерских армейцев, растянувшееся на 9 игр.

Сегодня в интервью ТАСС президент ФХР и лучший хоккеист XX века по версии ИИХФ Владислав Третьяк провел параллели между главным тренером СКА Романом Ротенбергом и Анатолием Тарасовым и Виктором Тихоновым. Сравнение с легендами вызвало общественный резонанс. Пока СКА под руководством Ротенберга ничего не выиграл, а лидерство (пусть и за явным преимуществом) в регулярном чемпионате и прогнозируемое завоевание Кубка Континента имени Виктора Тихонова мало что значит. Хотя взятый в этом сезоне темп и безграничный победный аппетит молодой питерской команды, для которой каждый матч в радость, заслуживает восхищения.

СКА оступился всего дважды: дома проиграл по буллитам московскому «Динамо» и в основное время - в Ярославле. Сегодня во Владивостоке армейцы лишь единожды распечатали ворота поймавшего кураж 27-летнего Серебрякова, который в свое время котировался выше своих ровесников Сорокина, Шестеркина, Бочарова. В третьем периоде отличился вернувшийся в СКА Гусев, в одно касание отправив шайбу в сетку с передачи защитника Пыленкова. Одного гола не хватило даже для ничьей в основное время. Потому как хозяева уязвили Самонова вдове больше. Первую шайбу «моряки» забросили, использовав выход «2 в 1». Наверное, погорячился лучший защитник лиги Никишин, опустившийся на лед в попытке прервать передачу на дальнюю штангу. Сработало незыблемое правило хоккея – «Лежачий оборонец не помощник своей команде».

А второй гол хозяев оставляет вопросы к судьям – ведь шайбу молодой форвард Емец, засветившийся в «Ак Барсе», протолкнул в ворота вместе с щитком голкипера. Сведущие в тонкостях правил люди уверяют, что так можно. А что скажет главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов и глава департамента судейства лиги Алексей Горский?

В любом случае «Адмиралу» респект – «моряки» вот уже десять матчей набирают очки, в воскресенье они с Серебряковым остановили московское «Динамо» и заслуженно занимают твердое четвертое место в Восточной конференции.

Подтянулся к зоне плей-офф и «Амур», победивший сегодня третью команду Запада - московское «Динамо». Бело-голубые не проигрывали в Хабаровске целых 12 лет. И теперь в первом периоде открыли счет в эффектной контратаке, которую завершил Рашевский.

А чуть раньше судьи аннулировал гол хозяев, зафиксировав помеху вратарю в момент броска. Спору нет, Махановский за пределами площади ворот слегка зацепил правый щиток голкипера Волкова, но ведь шайба влетела в противоположный, левый угол. Если вооружиться разъяснениями главного арбитра КХЛ уважаемого Алексея Анисимова, которые он давал в программе «Судейская» на КХЛ-ТВ по поводу засчитанного гола питерца Моисеева в домашнем матче с «Витязем» (тогда в момент броска капитан СКА Яшкин тоже воткнулся во вратаря Шикина), то шайбу хабаровчан не следовало отменять.

В третьем периоде получил травму страж ворот хозяев Калниньш, однако вышедший с лавки «холодный» Аликин не позволил москвичам сравнять счет.

ТАБЛО

«Адмирал» (Владивосток) - СКА – 3:1, «Амур» (Хабаровск) – «Динамо» (Москва) – 2:1.

источник: «Советский спорт»
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