За что депутат Госдумы публично оскорбил лучшего хоккеиста мира ХХ века?! Фетисову стоит извиниться

Сразу к сути. Вот что сказал президент ФХР Владислав Третьяк о главном тренере СКА Романе Ротенберге в интервью ТАСС:

- У него очень большой опыт как генменеджера, но сейчас у него испытательный срок его тренерской работы. Да, он общался со многими лучшими нашими тренерами, которые были в сборной, видел, как они работают. Думаю, он у них набрался какого-то опыта, закончил институт, получил диплом тренера. У него есть желание, он принял такое решение, он горит каждый раз на игре.

А в Советском Союзе так и было, когда и Тихонов, и Тарасов все замыкали на себе: в Национальной хоккейной лиге команду и тренера набирает генменеджер, а у нас в СССР было все совершенно по-другому. Приходил, скажем, Тарасов на исполком, показывал состав, говорил, что с ним он выигрывает, выяснял, есть ли вопросы. Ему никто по составу ничего не мог сказать: он ехал и выигрывал. Получается, что Ротенберг пошел по советскому пути.

Спрашиваю, всех пламенных борцов за историческую справедливость, которые, похоже, азбуку не освоили: что тут Третьяк произнес криминального? Где он сравнивает достижения (!) петербуржского босса с тем, чего добились Тихонов и Тарасов? Где он восхваляет 41-летнего наставника?

Наоборот, Третьяк четко констатирует: сейчас у Ротенберга испытательный срок. Как главного тренера! Который работает в соответствии со славным опытом прошлых поколений Чернышева и Тарасова, Боброва и Эпштейна, Кулагина и Пучкова, Тихонова и Юрзинова. Благодаря чему мы доминировали на мировой арене. А тренер в команде мастеров, как ныне Ротенберг в СКА, был в Союзе царем и богом. Отвечал за все, что творилось в коллективе, включая детскую школу.

Что тут плохого? Где здесь ложь? Тем более лизоблюдство либо принижение заслуг советских легенд?

Да я еще в прошлом сезоне обо всем этом писал, когда Роман Борисович внезапно решил взойти на капитанский мостик СКА. Именно так и приветствовал сенсационное решение начинающего специалиста: Ротенберг рискнул все замкнуть на себя. Как это было в советское время! Что однозначно давало результат. Но и ответственность предполагало соответствующую. За провал в чемпионате СССР, на ЧМ или Олимпиаде можно было мгновенно всех благ лишиться независимо от былых заслуг. Кому много дано, с того много и спросится – это отнюдь не пустые слова.

Все, казалось бы, ясно и очевидно. Третьяк буднично поведал ТАСС, что все, кто хоть чуть-чуть интересуется хоккеем, и так давно знает. Но нет. Оказалось, что далеко не все в курсе банальных в принципе вещей. Даже те, кто в хоккее провел всю жизнь.

Я до сих пор не могу поверить, что многолетний брат по оружию Третьяка в ЦСКА и сборной, а сейчас коллега по Госдуме Вячеслав Фетисов вчера заявил следующее в интервью «РБК Спорт»:

- Он сумасшедший, наверное, ваш Третьяк. Как можно сравнивать великого Тарасова и Тихонова с Ротенбергом — это какое-то запредельное сравнение. Они величайшие тренеры: один основал лучшую в мире хоккейную школу, а второй побеждал на всех соревнованиях. Как мы можем сравнивать их с парнем, который только начал свою карьеру и работает второй год, о чем вообще можно говорить.

Вячеслав Александрович, вы ведь никогда не уходите от прямых вопросов и как сильный мужчина всегда готовы признать свою ошибку. Вы ведь великим капитаном Красной машины долгие годы были и, как сами постоянно напоминаете, в форме ЦСКА не проиграли ни одного турнира.

Лично мне очень хочется верить, что корреспондент вас неправильно понял и выдал в информационное пространство то, что вы не говорили. Мне жутко поверить, что вы назвали своего бывшего партнера, на котором десятилетия держалась наша великая сборная, сумасшедшим!

Вячеслав Александрович, скажите, что это неправда. Вы такого не говорили. Просто потому что этого не могли сказать по определению.

Если же вы действительно ни за что оскорбили уважаемого всей планетой гения, признанного ИИХФ лучшим хоккеистом ХХ века, вы как порядочный человек обязаны перед Третьяком извиниться. Публично!

Не прошу этого сделать других известных людей, накинувшихся с необоснованной критикой на Владислава Александровича. Пусть им элементарно будет стыдно!