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Браво, «Миннесота»! У Капризова появился телохранитель: ему всего 21 год – и он из Америки

После двух сухих поражений «дикие» на славу постреляли в Анахайме. Сигналом к штурму послужила массовая драка на 31-й минуте, когда все находящиеся на льду гости бросились защищать русскую звезду. 
Браво, «Миннесота»! У Капризова появился телохранитель: ему всего 21 год – и он из Америки
10 ноября 2022 14:02
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Миннесота Уайлд»

159 минут 45 секунд игроки «Уайлд» бились головой о стенку. Да с такой настойчивостью, что чуть не потеряли своего единственного премьера. В Лос-Анджелесе Даути, несколько раз ударив Капризова клюшкой в спину, сумел спровоцировать сибиряка на ответную зуботычину. Матерый канадец настолько искусно нарисовал адские муки, что доверчивые рефери мгновенно изгнали Кирилла с площадки до конца матча. Сам притворщик только хитро улыбнулся да еще цинично помахал соблазненному оппоненту ручкой на прощание!

В итоге «Миннесота» вслед за домашней оплеухой от «Сиэтла» - 0:4 несолоно хлебавши уехала и из Города ангелов – 0:1.

Тренер «Уайлд» Дин Эвасон на пресс-конференции поливал судей так, что главный штрафник КХЛ Андрей Разин позавидует:

- Эй, как насчет пары розыгрышей большинства для нас? У нас была всего одна попытка. Да и та символическая. Это что, шутка? Невероятно! Мы не хотим ныть, но это просто смешно. Ну спасибо. В конце нас откровенно били. Мы старались пройти среднюю зону, пытались забить, что-то сделать, а нас держали и хватали – и никаких удалений!

Что касается штрафа до конца игры Капризова, то его самого постоянно лупят. Даже перед его удалением ему били в спину и толкали на борт. Очевидно, это один из лучших игроков НХЛ. Он все время владеет шайбой, в прошлом сезоне по умению зарабатывать на себе удаления входил в топ-5 лиги. Гарантирую вам, сейчас этот показатель намного ниже.

Кирилл расстроен, не так ли? Мы все разочарованы, потому что о его защите никто не заботится. Есть правила, и мы считаем, что должно фиксироваться больше нарушений против игрока такого уровня, который все время держит шайбу. Надеюсь, Капризова не дисквалифицируют. Насколько мы видели, Капризов ударил Даути крагой. Не клюшкой!

Действительно, НХЛ ограничилась штрафом в пять тысяч долларов. Судейский комитет лиги признал, что игры высоко поднятой клюшкой было. Нарушение квалифицировали как грубость.

Зато сама «Миннесота» словами не ограничилась. Видимо, Эвасон основательно вправил мозги команде, как обходиться с самым дорогим активом клуба ценой в 45 миллионов долларов. Как его холить, лелеять и оберегать от любых посягательств коварных противников.

Сегодня на 31-й минуте при счете 0:0 в средней зоне некий форвард «уток» Макс Джонс в стиле Даути опять принялся тыкать у борта Капризова клюшкой в спину. Кирилл отмахнулся и устремился в атаку. Американец помчался за ним типа приложить лидера оппонентов еще, чтоб не трепыхался. Но теперь «дикие» в обиду свою драгоценность не дали. Наперерез Джонсу метнулся его 21-летний соотечественник Мэтт Болди и смачно засадил наглецу клюшкой в табло. Тот рухнул на лед. Сразу вспыхнула массовая драка пять на пять, в которой каждый из «диких» пытался врезать по физиономии Джонса.

Вот это настоящая команда! Молодцы, парни из Сент-Пола! Так держать!

Сибиряк оценил заботу североамериканских товарищей. С подачи все того же Болди еще во втором периоде восстановил равновесие – 1:1, а после перерыва повторно реализовал большинство – 3:1 и 4:1 к финальной сирене.

Матч увенчала новая грандиозная потасовка стенка на стену. Сразу семь игроков получили большие штрафы!

В общем, Дин Эвасон может быть доволен. Его обвинительную речь после фиаско в Лос-Анджелесе по достоинству оценили как подопечные, так и арбитры. «Анахайму» в этот вечер выписали 57 (!) минут штрафа, шесть раз хозяева оставались в меньшинстве. За что и поплатились.

Ну а наш Кирилл теперь может быть спокоен. У него отныне есть персональный бодигард! Дубль и первую звезду матча Капризов подкрепил личным рекордом – 9 бросков в створ за одну игру.

источник: «Советский спорт»
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Браво, «Миннесота»! У Капризова появился телохранитель: ему всего 21 год – и он из Америки
Браво, «Миннесота»! У Капризова появился телохранитель: ему всего 21 год – и он из Америки
После двух сухих поражений «дикие» на славу постреляли в Анахайме. Сигналом к штурму послужила массовая драка на 31-й минуте, когда все находящиеся на льду гости бросились защищать русскую звезду. 
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