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«Спартак» уволил главного тренера. А потом вылетел из зоны плей-офф

Завтра красно-белые сразятся с ЦСКА.
«Спартак» уволил главного тренера. А потом вылетел из зоны плей-офф
10 ноября 2022 23:02
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Спартак»

Большой хоккейный четверг оказался богат на события. Это и второе подряд поражение лидера СКА на Дальнем Востоке, «Ак Барса» - в Нижнем Новгороде, третья подряд неудача московского «Динамо» в гостевой серии. «Спартак» сегодня отдыхал и готовился к дерби с чемпионом. Красно-белые выйдут на принципиальный матч без своего наставника Бориса Миронова.

Разве за шесть поражений подряд увольняют тренера? В «Сочи» терпели Андрея Назарова на фоне более длинной серии неудач. Вчера «леопарды» с новым рулевым Сергеем Светловым одержали вожделенную победу, да не абы над кем, а над «Локомотивом», прибывшим в олимпийскую столицу со свежей викторией в матче с ЦСКА.

Красно-белые показывали приличную игру, они вполне увезти из Минска очки, если бы не глупое удаление защитника Брынцева в конце третьего периода. В итоге москвичи оказались на щите – 2:3.

Шесть поражений подряд на 70-летний юбилей патрона и инвестора клуба Геннадия Тимченко (по совместительству президента СКА и главы совета директоров КХЛ) не простили главному тренеру Борису Миронову. Его отправили в отставку в четверг днем. А вечером после сухой победы «Северстали» над «Нефтехимиком» (3:0) «Спартак» опустился на девятое место Западной конференции.

Наставник «рысей» Андрей Разин был на седьмом небе от счастья, даже ответил на пару вопросов для КХЛ-ТВ. Его команда напроигрывала больше, чем «Спартак», но тренера не тронули.

Кто сменит Миронов у штурвала красно-белых? Инсайдеры называют ноу-нейма Гришина из воскресенского «Химика» (фарм-клуба «Спартака»). Говорят, его команда в ВХЛ показывает зрелищный атакующий хоккей. Прямо как «Торпедо» Игоря Ларионова.

Сегодня автозаводцы дома деклассировали «Ак Барс» Олега Знарка – 6:4. Во втором периоде гости уступали 2:6, но добились поражения с почетным счетом. При этом капитан «барсов» Зарипов отдал передачу и завладел ассистентским клубным рекордом, который принадлежал Алексею Морозову. А набравший 2 (0+2) очка Радулов вышел на общее четвертое место в бомбардирской гонке за всю историю КХЛ. Столько же баллов записал на личный счет Шипачёв.

Тем не менее олигарх «Ак Барс» сохранил место в зоне плей-офф. А клуб из Владивостока «Адмирал», не пробивший пола зарплат, одержал четвертую победу подряд и сохранил четвертую позицию на Востоке. Вслед за СКА «моряки» потопили «Трактор». Кое-кто назвал матч на «Фетисов-Арене» с уральцами стыковым. Подопечным Леонида Тамбиева удалось достать из себя физические силы и эмоции после встречи с лидером. «Моряки» выиграли 3:0, причем их ворота сохранил вне прикосновенности не герой ноября Серебряков, а его опытный дублер Лазушин.

Но каков «Амур» Вадима Епанчинцева! «Тигры» не желают отставать от своего географического соседа. Они заслуженно переиграли СКА, пусть и в овертайме (2:1 ОТ). Победу им принес чешский капитан команды Йордан – защитник.

Нет ничего сенсационного в пробуксовке московского «Динамо». После поражений во Владивостоке и Хабаровске бело-голубые забили три шайбы в Новосибирске и все равно оказались на щите. Впрочем, эти неудачи никак не сказались на их турнирном положении. Куда важнее на этом этапе прогресс молодого форварда Джиошвили, про которого пришлось слышать такие глупости, что уши вяли.

ТАБЛО

«Амур» - СКА – 2:1 ОТ, «Адмирал» - «Трактор» - 3:0, «Сибирь» - «Динамо» М – 5:3, «Торпедо» - «Ак Барс» - 6:4, «Куньлунь Ред Стар» - «Автомобилист» - .1:5, «Северсталь» - «Нефтехимик» - 3:0.

источник: «Советский спорт»
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«Спартак» уволил главного тренера. А потом вылетел из зоны плей-офф
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Завтра красно-белые сразятся с ЦСКА.
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