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Свечников в очном бою повторно показал, что Макдэвид с Драйзайтлем сибиряку – не ровня

Эта констатация может измениться только в финале Кубка Стэнли-2023. Ибо оба матча регулярки «Каролина» и «Эдмонтон» сыграли. Итог: на шесть голов Свечникова канадец с немцем ответили тремя?!
Свечников в очном бою повторно показал, что Макдэвид с Драйзайтлем сибиряку – не ровня
11 ноября 2022 13:03
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК "Каролина Харрикейнз"

Ну да, в Эдмонтоне, несмотря на хет-трик Андрея, хозяева взяли верх – 6:4. Но всем понятно, что Макдэвид и Драйзайтль тогда набрали 6 (2+4) очков только потому, что в воротах гостей стоял датский сказочник Андерсен. Ныне он творит в лазарете, а в рамку на домашнюю встречу с «нефтяниками» поставили Кочеткова, позавчера срочно вызванного из фарм-клуба.

В 2022 году Петр вместе с нижегородским «Торпедо» из-за пандемии досрочно завершил чемпионат в КХЛ, а затем успел дебютировать в АХЛ, НХЛ и даже Кубке Стэнли! Однако миллионные гонорары основных голкиперов Андерсена (4,5 млн долларов) и Раанты (2 млн), естественно, перевесили скромный окладик пензяка в 842 тысячи. Потому начал он сезон в фарм-клубе. Стоило «Каролине» угодить в мини-кризис, как в фронт-офисе клуба сразу вспомнили о спасителе из России. Еще бы – две оплеухи подряд, причем без вариантов.

7 ноября. Дома от «Торонто» - 1:3. Андерсен отразил 18 бросков из 21.

9 ноября. В гостях от «Флориды» - 0:3. Раанта отразил 33 броска из 35.

Род Бриндамор, надо отдать тренеру должное, не стал Кочеткова кидать в печь сразу по приезде. Всю встречу с «пантерами» он отсидел на лавке. Но сегодня иного выбора у штаба «Харрикейнз» просто не было – и Петр не подвел! Правда, работы у него было не так много – гости нанесли 22 броска. Но в таких случаях, когда в воротах новичок, все решает не количество, а качество. Главное – быстро войти в игру, не дрогнуть, не напарить, не попасть под магию имен, когда на другой стороне два лучших бомбардира чемпионата.

Кочеткову все это удалось в полной мере! Нулевой счет держался до последней минуты первого периода, когда за 20 секунд до сирены Свечников всем напомнил, кто сейчас в НХЛ его любимые клиенты. В итоге второй хет-трик в сезоне в ворота «Эдмонтона» и первая звезда матча. Третья досталась Кочеткову, а «Ойлерз» покорно капитулировали - 2:7. Это самое крупное поражение Макдэвида/Драйзайтля в нынешней регулярке. Капитан гостей отличился уже при счете 1:4, плюс канадец и немец, по обыкновению, в большинстве организовали гол Хаймана.

Все! Простая арифметика виктории «Каролины»:

Свечников – 3;

Макдэвид и Драйзайтль – 1. Плюс еще один организовали.

Но здесь важна другая деталь – возраст! Андрею – 22 года, Макдэвиду – 25, Драйзайтлю – 27. С капитаном «Эдмонтона» нам давно уже все уши прожужжали, дескать, Коннор – лучший хоккеист Солнечной системы. Леон парит где-то рядом. А уроженца Барнаула, несмотря на все его подвиги в нежном возрасте, в Америке в упор не видят!

Но теперь-то придется разуть глаза. Это 16-й хет-трик в чемпионате, а кроме Свечникова, трюк с шляпой дважды удалось сделать лишь тому самому суперпуперу Макдэвиду. С 11 голами Андрей поднялся в споре снайперов на третье место. У лидирующего Коннора на четыре шайбы больше.

ВСЕ ХЕТ-ТРИКИ ЧЕМПИОНАТА-2022/23

13.10. Коннор Макдэвид («Эдмонтон», Канада, 25 лет) – 5:3 с «Ванкувером»

21.10. Алекс Так («Баффало», США, 26) – 6:3 с «Калгари»

21.10. Андрей Свечников («Каролина», Россия, 22) – 4:6 с «Эдмонтоном»

23.10. Джо Павелски («Даллас», США, 38) – 5:2 с «Монреалем»

28.10. Коннор Макдэвид («Эдмонтон», Канада, 25) – 6:5 с «Чикаго»

30.10. Кристиан Дворак («Монреаль», США, 26) – 7:4 с «Сент-Луисом»

1.11. Тейдж Томпсон («Баффало», США, 25) – 8:3 с «Детройтом»

2.11. Эрик Карлссон («Сан-Хосе», Швеция, 32) – 5:6 (буллиты) с «Анахаймом»

2.11. Эвандер Кейн («Эдмонтон», Канада, 31) – 7:4 с «Нэшвиллом»

3.11. Джон Таварес («Торонто», Канада, 32) – 5:2 с «Филадельфией»

4.11. Андрей Кузьменко («Ванкувер», Россия, 26) – 8:5 с «Анахаймом»

4.11. Микко Рантанен («Колорадо», Финляндия, 26) – 6:3 с «Коламбусом»

5.11. Себастьян Ахо («Каролина», Финляндия, 25) – 5:3 с «Баффало»

6.11. Джейми Бенн («Даллас», Канада, 33) – 6:2 с «Эдмонтоном»

11.11. Джек Айкел («Вегас», США, 26) – 7:4 с «Баффало»

11.11. Андрей Свечников («Каролина», Россия, 22) – 7:2 с «Эдмонтоном»

Как видите, по возрасту к нашему форварду «ураганов» близко никто не стоит! А у Андрея между прочим сегодня юбилей – 100 голов в НХЛ. Макдэвид покорил этот рубеж в своем четвертом сезоне в НХЛ, когда ему тоже было 22 года.

источник: «Советский спорт»
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Свечников в очном бою повторно показал, что Макдэвид с Драйзайтлем сибиряку – не ровня
Свечников в очном бою повторно показал, что Макдэвид с Драйзайтлем сибиряку – не ровня
Эта констатация может измениться только в финале Кубка Стэнли-2023. Ибо оба матча регулярки «Каролина» и «Эдмонтон» сыграли. Итог: на шесть голов Свечникова канадец с немцем ответили тремя?!
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