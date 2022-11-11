Заседа – засада для ЦСКА. «Спартак» обыграл чемпиона благодаря голу джокера

«Спартак», уволив главного тренера Бориса Миронова, прервал серию поражений, растянувшуюся на 6 матчей и вернулся в зону плей-офф. Красно-белые одержали победу над своим самым принципиальным соперником, ЦСКА - 2:1.

Вратарь Алексей Красиков отразил 43 броска, но шлем гладиатора лучшему игроку в спартаковской раздевалке пропустивший дерби и предыдущий матч в Минске Александр Хохлачёв вручил форварду Матвею Заседе: «Зас решил вопрос!».

Именно его дерзкий рейд в тыл хозяев в середине третьего периода увенчался победным голом. Джокер, поднятый из фарм-клуба красно-белых «Химика» в начале октября, не принимал участия в первом дерби. И «Спартак» уступил на «ЦСКА Арене» 2:3 в овертайме. Сравняв счет в меньшинстве.

Сегодня красно-белые терпели, сражались, пластались и были вознаграждены. Счет они открыли в первом периоде при загадочных обстоятельствах. После броска Филипа Вароне из-за ворот шайба прокатилась по спине голкипера красно-синих Адама Рейдеборна, откуда ее сняла ловушка. Судья развел руки в стороны. Но за столиком секретариата зажглась лампочка – на всякий случай решили устроить «киносеанс». Ни один повтор не убедил в том, что шайба в ловушке (точнее ортогональная проекция шайбы на плоскость льда) пересекла линию ворот. Но после затянувшейся паузы гол-фантом засчитали. Проигнорировав негласное судейское правило: не уверен – не засчитывай.

А в аналогичном эпизоде у владений Красикова, когда вратаря подстраховал защитник Тимур Хайруллин, отбив шайбу из пустой рамки, гола не увидели. Хотя смотрели так же долго, как и в первом случае.

Один гол, конечно, ничего не решает. Тем более что во второй 20-минутке чемпионы сравняли счет в большинстве благодаря проворству на пятачке Павла Карнаухова, подправившего шайбу в сетку.

Казалось, еще чуть-чуть и «Спартак» рассыплется. Красно-белые отвечали редкими контратаками, весьма опасными. Могли отличиться форвард Шейн Принс и защитник Александр Брынцев, мастак не по голам-передачам, а фолам. Но у владений Красикова лед плавился.

В третьем периоде гостям удалось отодвинуть армейцев к бортам, откуда шайбы залетают в цель редко. Красно-белые использовали едва ли не единственный шанс забить. Его и голевым моментом назвать трудно. Заседа смело ринулся на двоих защитников, ушел от капитана ЦСКА Никиты Нестерова (тот показал спартаковцу «хвост») и с неудобной стороны клюшки отправил шайбу в сетку. Малоопытный Владимир Грудинин не провалился, но почему-то не стал атаковать Заседу. Видно, еще рановато юниору играть в КХЛ. Во второй 20-минутке он схватил глупое удаление за толчок клюшкой соперника в средней зоне.

Есть ли вопросы к голкиперу? Обвинять его в голах не стоит. Швед подтаскивает, но не вытаскивает матчи. А надежного дублера у него нет. Об Александре Шарыченкове стали забывать, он давно не попадает в состав.

До сирены оставалось много времени, но хозяева не сподобились даже на финальный штурм. Если вынести за скобки попадание в перекладину Константина Окулова корявеньким броском (шайба полетела вращающимся пельменем).

«Спартаком» в дерби руководил Алексей Заварухин, помощник уволенного Миронова. А новый главный тренер Игорь Гришин, успешно работавший с «Химиком», смотрел игру из-за стекла ложи. Следующий матч у красно-белых – тоже дерби, и тоже в гостях – на «ВТБ Арене» с «Динамо». Бело-голубые полны решимости прервать чреду неудач – три поражения подряд. Росно столько в пассиве у ЦСКА. Похоже, чемпионам опять наскучило побеждать. А тренеры не могут заставить, прежде всего лидеров – Михаила Григоренко, Антона Слепышева, Сергея Плотникова... Пропустивший с месяц Максим Мамин транжирит моменты, а Андрей Светлаков, получив шайбой в грудь от одноклубника, сник.

ТАБЛО

ЦСКА – «Спартак» - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1). Голы: Карнаухов – Вароне, Заседа.