Кубок мира - ждем новую революцию в хоккее!

То, что Кубок мира (олды помнят его как Кубок Канады) пройдет не в сентябре, как всегда проходил, а в феврале - это очень круто! Не начало сезона, а самый разгар. Респект и уважуха заокеанским манагерам!

Накануне стало известно, что с февраля 2024-го он передвинут на гол - на февраль 2025 года. И это тоже браво!

Еще один важный нюанс: все хотят иметь русских звезд. Это вам не футбол, где есть наши или нет наших - никто в мире не заметит. На льду ситуация все-таки совсем иная. Все хотят, чтобы то, о чем нельзя говорить, скорее закончилось. Никто не уверен, что в феврале 2024 года еще будет можно - так попробуем перенести пока на февраль 2025-го. Логика понятная.

Если же отвлечься от русских хоккеистов, то теперь осталось одно: застолбить февраль под ежегодный хоккейный кайф, когда всегда НХЛ будет делать паузу.

К примеру, февраль 2025 - Кубок мира, февраль 2026 - Олимпиада, февраль 2027 или 2028 - например, чемпионат мира. Четвертый, недостающий формат точно придумают тоже.

И тогда мы получим всегдашнюю легитимную паузу в НХЛ - и всегда на олимпиадах и ЧМ станут играть лучшие.

А чтобы заокеанские товарищи посговорчивее были, то надо просто чемпионаты мира навсегда им отдать - для качества хоккея это точно хорошим прорывом будет.