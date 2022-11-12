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Бесхребетная ИИХФ угробила чемпионат мира, тупые европейцы прихлопнули Кубок мира-2024

То, о чем «Советский спорт» писал как о неизбежном еще пару месяцев назад, случилось: возрождение Кубка мира откладывается. Без России он даром НХЛ не нужен.
Бесхребетная ИИХФ угробила чемпионат мира, тупые европейцы прихлопнули Кубок мира-2024
12 ноября 2022 23:07
автор: Виталий Славин
автор фото: ФХР

Все с этой затеей НХЛ и профсоюза игроков стало ясно, после того как осенью национальные хоккейные федерации европейских стран одна за другой стали объявлять, что с русскими на Кубке мира-2024 их сборные играть не будут. Ни за что! Беттман и Ко тянули до последнего, надеясь, что ситуация на Украине как-то разрешится. Ибо с самого начала абсолютно всем опять же было очевидно, что без наших звезд НХЛ и пальцем не пошевельнет. Без россиян турнир обречен на финансовый провал. Канадцы уже здорово обожглись на этом на августовском молодежном ЧМ в Эдмонтоне. Зрители его тихо проигнорировали.

Ну сами посудите, кто пойдет на самый раскрученный спектакль или шоу, если в труппе сплошь дублеры?! Это не чокнутая ИИХФ, готовая сама себе стрелять в ногу, если не в висок, забанивая Красную машину. НХЛ – это про бизнес. Бизнес на спорте. Который все-таки может быть вне политики. Гари Беттман вместе с владельцами 32 клубов лиги не дадут соврать. Никому в голову за океаном не придет отказаться от наших волшебников. Это не европейские дурачки, дальше своего носа не видящие!

Неужели все эти безмозглые боссы федераций Финляндии, Швеции, Чехии – кто там еще? - выдвигая НХЛ свои полоумные ультиматумы, не осознавали, что без России никакого Кубка мира не будет априори?! Ну и чего добились: лишили собственных болельщиков великолепного и неповторимого зрелища, а свои организации – солидного дополнительного дохода. Ведь матчи одной из двух предварительных групп лига намеревалась провести в Старом Свете. Плюс там же хотела сделать некий отборочный этап для сборных второго эшелона.

Мне сейчас, когда Кубка мира в обозримом будущем уже точно не будет, жутко интересно посмотреть реакцию европейских поклонников хоккея. Их мнением вообще кто-то интересовался? Почему-то в Праге и Тампере, куда в составе «Сан-Хосе», «Нэшвилла», «Колорадо», «Коламбуса» на матчи регулярного чемпионата НХЛ прибыли и наши хоккеисты, никаких демонстраций, протестов и даже одиночных пикетов мир не заметил.

Получается, все эти финны, чехи, шведы и прочие немцы в составе энхаэловских команд против русских и вместе с ними играть могут как в Северной Америке, так и в Чехии с Финляндией, а против Красной машины – никак?! Что за бред!

Неужели тупые европейцы так и не догнали, что Дядя Сэм всех их в очередной раз смачно поимел? Это в старушке Европы наших спортсменов отовсюду выкинули, кроме разве что тенниса. А в спортивной Америке дебилов нет. Хотя бы потому, что только умные и расчетливые люди способны создать лиги с миллиардными прибылями. Потому никто никогда свои самые ценные активы вроде Овечкина и Малкина, Капризова и Панарина, Шестеркина и Василевского, Кучерова и Сорокина, Тарасенко и Кузнецова в обиду не даст. Наоборот, пылинки будут сдавать, исполнять любое желание. Только бы звезда сияла на полную мощность, а с ней капала и денежка. Большая денежка!

НХЛ протянула руку Европе. Мол, одумайтесь: какой, к чертям собачим, хоккей без России! Вот вам целый групповой этап Кубка мира-2024. Берите! Пользуйтесь! Собирайте лучших из лучших, мы готовы предоставить вам любого вашего игрока! Причем не в сентябре, а в разгар сезона – в феврале. Играйте перед своими болельщиками, пусть они воочию полюбуются суперзвездными составами, например, в северном дерби Швеция – Финляндия или в стыке бывших соотечественников Чехия – Словакия. Наслаждайтесь, зарабатывайте!

Но нет – в ответ сплошь глупейшие требования и визги!

Ну и что в итоге? Старосветские идиоты поимели себя сами!!! НХЛ продолжает на русских делать кассу, а Европа сосет лапу.

источник: «Советский спорт»
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