«Спартак» станет агрессивнее, а «Динамо» набирает форму

Московское дерби между «Динамо» и «Спартаком» завершилось победой красно-белых в упорнейшей борьбе. Все решилось лишь в серии буллитов. 3:2 (Б).

«Будем атаковать»

Этот матч стал дебютным для нового главного тренера «Спартака», Игоря Гришина. После встречи наставник поделился эмоциями:

«Выиграли, это радует. Надеюсь, что доставили удовольствие трибунам. Команда начала понимать, что мы хотим делать, куда двигаться. У нас будет меняться тактика. Будем играть в атаку, быстрые переходы. Сейчас не хватает агрессии возле ворот, но будем работать. Будет ли ротация? Конечно, перемены всегда бывают. У нас хорошая молодежка. Ребята в сборной, но когда приедут, то у них будет шанс».

— Ваш тренерский штаб уже полностью сформирован или будут изменения?

— Еще ведутся консультации. Не отвечу на этот вопрос точно, но через пару дней будет известно. Хотелось бы дополнить штаб, но пока не буду раскрывать всех карт.

— Мы давно не видели Кугрышева. Что с ним?

— Я тоже не видел еще Кугрышева. Я в команде три дня и еще не встречался с ним. Он с нами не тренируется.

— Как считаете, когда команда сможет полностью перестроится под ваши новые требования, стиль игры?

— Как подсказывает мой опыт, месяца два с половиной-три.

— Решение снять в овертайме вратаря было продуманным заранее или спонтанным?

— Все мои действия сегодня были спонтанны. Знал, что не надо Рибара менять на буллитах, видел, что Дима Вишневский заряжен пробить. Я придерживаюсь мнения, что нужно доверять своей первой мысли. Обычно, если я потом начинаю что-то изменять, то получается не очень.

«Просели? Команда набирает!»

Динамовцам не удалось начать домашнюю серию с победы. Команда Алексея Кудашова хотя и отыгралась с 2:0 и была очень настырной, но довести матч до победы не смогла. Главный тренер бело-голубых подвел итог встречи:

«Плохое начало, робкое. Удаления были. Потом выровняли игру, но забить на одну шайбу больше не смогли. Хотя моменты были».

— Может ребята устали? После дальнего неудачного выезда Вы решили дать им нагрузку…

— Команда — живой организм. Видишь, где просаживается. Значит нужно заранее постараться сгладить это. Я не видел, что была усталость. Ребята некоторые по 22 минуты играли и нормально. Вижу, что команда начинает набирать. Иногда нужно просто успокоиться и положить эту шайбу. Торопятся… Но много молодежи, все придет. Еще мы «проредились». Травмы, болезни пройдут, и все нормализуется.

— Готовец и Джиошвили отсутствуют по этой причине?

— Готовец сегодня утром заболел, Джиошвили — травма.

— После дерби дадите выходной?

— Дам, но не всем.

— «Динамо» часто проигрывает по буллитам. Некоторые тренеры говорят, что в плей-офф буллитов все равно не будет, а значит и уделять им много внимания не стоит. Какое мнение у вас?

— Хотелось бы выиграть эту игру. Задача-то сейчас в этот плей-офф попасть, а для этого нужны очки.