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Я – Гришин! Новый тренер «Спартака» украсил свой дебют победой в дерби 

Вслед за ЦСКА красно-белые одолели «Динамо».
Я – Гришин! Новый тренер «Спартака» украсил свой дебют победой в дерби 
14 ноября 2022 23:40
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Спартак»

Премьера Игоря Гришина, никогда не работавшего в КХЛ, прошла на ура. Его «Спартак» в огненной серии буллитов вырвал победу у «Динамо» на «ВТБ Арене». Впереди красно-белых ждет архиважный матч с «Северсталью», а после дерби с ЦСКА, но уже в «Мегаспорте».

После отставки Бориса Миронова с поста главного тренера «Спартака» красно-белые порадовали двумя победами над земляками - ЦСКА и «Динамо». Об этом не могли мечтать даже самые ярые оптимисты. Ведь в пассиве была кошмарная серия из шести поражений. Теперь она забыта.

Если матч на «ЦСКА Арене» 56-летний Гришин смотрел из-за стекла ложи, а на лавке игру вел ассистент главного тренера Алексей Заварухин (двоюродный брат рулевого «Автомобилиста» Алексея Заварухина), то сегодня новый наставник вступил в законные права. После победы он заявил, что плоды его работы можно будут видны спустя 2-3 месяца.

Однако ждать и раскачиваться никто в нынешней весьма тревожной турнирной ситуации никто не позволит. «Спартак» сражается за путевку в плей-офф прежде всего с «Северсталью» и минским «Динамо».

Команда из Череповца этим вечером одержала волевую победу 3:2 ОТ в Ярославле, уступая 0:2. «Зубры» накануне отгрузили в ворота чемпионов целых пять шайб, но их не хватило даже для ничьей в основное время (5:8).

Крано-белые резво провели первый период, дважды преуспев в большинстве. Герой дерби с ЦСКА Матвей Заседа получил повышение в… четвертое звено - выходил с партнерами, с которыми результативно начинал сезон в воскресенском «Химике». По словам Гришина, эта линия Заседа – Шипов – Сидляров провела несколько смен в присущем для них ключе.

Ворота защищал не Красиков, остановивший чемпионов, а словак Рибар.

Во второй 20-минутке хозяева без устали палили по его воротам из всех орудий и сравняли счет. Особенно красивым получился гол капитана бело-голубых Миронова, забитый после паузы расчетливым коротким броском.

В третьем периоде красно-белым удалось сохранить ничью, а в овертайме уже доминировали гости. Мог снять вопрос о победителе Хохлачёв, вышедший к воротам с Локтионовым против одного защитника. Однако пропустивший два предыдущих матча вице-капитан красно-белых решил все сделать сам, но не перебросил шайбу через лежащий щиток вратаря Коновалова.

На последней минуте овертайма на вбрасывании в зоне хозяев Гришин применил ноу-хау Сергея Федорова и снял вратаря. Вызвав улыбку у титулованных боссов клуба Валерия Каменского и Алексея Жамнова. Модный ныне ход не помог забить. К удовольствию болельщиков. Нельзя лишать их такого зрелища, которое подарили соперники в серии буллитов.

Броски для определения победителя соперники пробивали даже лучше, чем пенальти в футболе. Вчера капитан ФК «Динамо» Фомин не сумел переиграть с точки армейца Акинфеева. Сегодня же из десяти попыток 7 увенчались голами. Главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов дважды менял вратаря, оба получали шайбу в «домик», опустив клюшку-«гитару» на пятку. А Коновалов отразил бросок с лопаты Талалуева в пустой угол черенком клюшки – запредельная ловкость. Это, конечно, шутка. Серия завершилась 4:3 в пользу спартаковцев и их нового тренера.

В сентябре 2016-го «Спартак» тоже возглавил тренер из «Химика» - Алексей Ярушкин, на правах и.о. Он сменил у штурвала Германа Титова (помощником у него работал Вячеслав Козлов, который теперь на лавке «Динамо»). С ноунеймом Ярушкиным «Спартак» занял 13-е место среди 14-ти команд Западной конференции. О плей-офф и речи не могло идти.

Думается, Гришин пойдет другой дорогой. Напомним, перед «Спартаком» поставлена задача не просто пробиться в кубковую восьмерку, но и пройти дальше первого раунда. Посему и наложили табу на перекрестный плей-офф. Ведь, по мнению больших боссов на Востоке 6 сильных команд, а на Западе – всего две. Впрочем, жизнь рассудит и все расставит по местам.

СТАТИСТИКА

«Динамо» (Москва) – «Спартак» - 2:3 Б (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 0:1). Голы: Вароне, Кин, Старченко (реш. бул.) - Миронов, О’Делл.

источник: «Советский спорт»
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