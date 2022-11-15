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Берегись, НХЛ! Скоро КХЛ завалит тебя классными русскими вратарями

Такого не было даже при великом и могучем СССР! У России не только самые креативные и виртуозные форварды на планете, но и самые непробиваемые вратари. Встречайте, Петр Кочетков!
Берегись, НХЛ! Скоро КХЛ завалит тебя классными русскими вратарями
15 ноября 2022 13:37
автор: Виталий Славин

Есть третий русский сухарь в чемпионате НХЛ! В Чикаго голкипер «Каролины» отразил все 27 бросков «Хокс», а Андрей Свечников отсалютовал соотечественнику итоговым победным воскликом – 3:0! Петру – первую звезду матча и вторую звезду дня во всей НХЛ. Наш 23-летний пензяк не знает поражений в заокеанской суперлиге: к трем викториям на финише прошлой регулярки добавил парочку в нынешней:

23.04. «Нью-Джерси» - «Каролина» - 2:3 ОТ. Отразил 17 бросков;

24.04. «Айлендерс» - «Каролина» - 2:5. Отразил 7 бросков (вышел на замену на 33-й минуте);

27.04. «Рейнджерс» - «Каролина» - 3:4. Отразил 31 бросок;

11.11. «Каролина» - «Эдмонтон» - 7:2. Отразил 20 бросков;

15.11. «Чикаго» - «Каролина» - 0:3. Отразил 27 бросков.

Против «Рейнджерс» Кочетков, выходя на замену финна Раанты, успел дважды сыграть и в финале Востока в Кубке Стэнли-2022. Увы, оба раза «ураганы» уступили – 2:5 и 2:6. Однако россиянин полностью реабилитировался в фарм-клубе – вместе с «Чикаго Вулвз» стал чемпионом АХЛ-2022! И вот новый успех в том же Городе ветров. Лучший вратарь молодежного ЧМ-2019 присоединился к эксклюзивной компании олимпийских чемпионов Пхенчхана.

ВСЕ РУССКИЕ СУХАРИ СЕЗОНА

27.10. «Айлендерс» - «Рейнджерс» - 3:0. Илья Сорокин отразил 41 бросок

02.11. «Рейнджерс» - «Филадельфия» - 1:0 ОТ. Игорь Шестеркин отразил 19 бросков

15.11. «Чикаго» - «Каролина» - 0:3. Петр Кочетков отразил 27 бросков

Всего у нас в этом чемпионате отметились девять вратарей. Помимо трех названных, Андрей Василевский («Тампа»), Семен Варламов («Айлендерс»), Александр Георгиев («Колорадо»), Илья Самсонов («Торонто»), Сергей Бобровский («Флорида»), Даниил Тарасов («Коламбус»). Плюс не забываем о срочнике Иване Федотове: вице-чемпиона Олимпиады-2022 в первой столице США давно ждет «Флайерз».

Хотел по традиции наехать на КХЛ. Дескать, как в нашей лиге, перенасыщенной посредственными иноземцами, вслед за Шестеркиным и Самсоновым, Георгиевым и Тарасовым мучился Кочетков. Его, несмотря на фурор на МЧМ-2019, как шарик в пинг-понге, постоянно перекидывали из КХЛ (ХК «Сочи», СКА, «Витязь», «Торпедо») в ВХЛ (ХК «Рязань», СКА-Нева), МХЛ («Русские витязи») и обратно. Но передумал. Несвоевременно это уже!

Достаточно взглянуть на топ-5 по амплуа нынешнего чемпионата КХЛ. Если среди нападающих и защитников по-прежнему засилье иностранного вторсырья – ну, право слово, покажите мне хоть одного гастарбайтера калибра Ягра! - то среди вратарей тотальное отечественное доминирование.

ПРОЦЕНТ ОТРАЖЕННЫХ БРОСКОВ

Никита Серебряков («Адмирал») – 95,0

Максим Дорожко («Витязь) – 94,9

Дмитрий Николаев (СКА) – 94,4

Иван Ежов («Салават Юлаев») – 93,9

Андрей Кареев («Салават Юлаев») – 93,8

ПРОПУЩЕННЫЕ ШАЙБЫ В СРЕДНЕМ ЗА ИГРУ

Константин Волков («Динамо» М) – 1,49

Андрей Кареев («Салават Юлаев») – 1,53

Никита Серебряков («Адмирал») – 1,55

Дмитрий Николаев (СКА) – 1,61

Даниил Исаев («Локомотив») – 1,70

СУХИЕ ИГРЫ

Илья Проскуряков («Трактор») - 4

Константин Волков («Динамо» М) – 3

Андрей Кареев («Салават Юлаев») – 3

Иван Бочаров («Локомотив») - 3

Даниил Исаев («Локомотив») – 3

Антон Красоткин («Сибирь») - 3

Никита Серебряков («Адмирал») – 3

Эдвард Паскуале («Металлург») – 3

Как видите, лишь один иностранец, причем в вице-чемпионе КХЛ-2022, еще хоть как-то конкурирует с нашими парнями. Но главное: большинство из них в самом сочном вратарском возрасте – в районе 25 лет. А значит, вся жизнь в хоккее еще впереди.

Не забываем также о наших скрытых энхаэловцах, пока обитающих в низших североамериканских лигах. Это - Антон Худобин («Даллас»), Иван Просветов («Аризона»), Вадим Жеренко («Сент-Луис»), Ярослав Аскаров («Нэшвилл»).

Короче, со счета собьешься, вычисляя, сколько у нас теперь наследников Владислава Третьяка. А ведь когда он в 2006 году возглавил ФХР, в ворота сборной, кроме ветерана Максима Соколова, ставить было некого! Благо на Олимпиаде-2006 в Турине и ЧМ-2008 в Квебеке спас Евгений Набоков, которому наш швейцарский друг в ИИХФ Рене Фазель помог срочно переписать казахстанское спортивное гражданство на российское.

Да и при славном Советском Союзе с ключевой хоккейной позицией у нас было все точно так же плохо. Крайне плохо. Недаром в Суперсерии-1972 уже в 20 лет Третьяк был незаменим. А потом в одиночку тащил Красную машину вплоть до золотой Олимпиады-1984 в Сараево. Стоило ему уйти, как в Кубке Канады-1984 в полуфинале с Кленовыми именно надежности на посту номер 1 нам и не хватило. Хотя в группе мы хозяев легко грохнули – 6:3. Равно как затем на ЧМ-1985 в Праге всех разорвали на предварительном этапе, однако в финальной пульке обидно капитулировали перед сделавшими ставку на оборону чехами и канадцами.

Вся фишка в том, что раньше, по словам самого Третьяка, с вратарями ни в клубах, ни в сборной персонально никто не занимался. Кроме разве что гуру Анатолия Тарасова. Даже в национальной команде тренер вратарей появился только при Викторе Тихонове на излете СССР в конце 80-х годов в лице Александра Пашкова. В клубах же такую должность ввели только после того, как Третьяк принял ФХР.

Ныне мы наблюдаем плоды этой тщательно спланированной, последовательной и усердной работы. Ура, товарищи! Русская школа голкиперов – лучшая в мире. Так держать! Копи денежки, НХЛ. Наш вратарский конвейер функционирует бесперебойно!

А сегодня с 19:30 по московскому времени все вместе смотрим, как открытие этого сезона КХЛ 27-летний дальневосточник Никита Серебряков («Адмирал») в Парке легенд деклассирует армейского шведа Адама Рейдеборна. Если только главком ЦСКА Сергей Федоров не предпочтет ему 21-летнего Всеволода Скотникова. Тем более что скандинав позавчера запустил от минчан аж пять голешников!

источник: «Советский спорт»
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