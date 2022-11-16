Бах косвенно дал добро на участие России в чемпионате мира-2023. Но что скажут европейцы?

Обращаясь к главам стран G20, Томас Бах, в частности, сказал:

- Необходимо, чтобы в Олимпийских играх принимали участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие. Если будут участвовать только страны-союзники, настоящего символа мира из Олимпийских игр не получится.

У человечества не так уж и много возможностей объединиться. Я обращаюсь к вам, лидеры G20, с просьбой услышать мой призыв к миру и дать ему шанс. Пожалуйста, включите свою нейтральность в отношении спорта в совместное заявление по итогам саммита.

В отличие от других конфликтов между странами в прошлом, в этот раз некоторые страны решили, что имеют право отказывать атлетам в участии в Олимпийских играх по политическим соображениям. Если спорт станет инструментом для политического воздействия, он полностью развалится…

Не буду говорить про другие виды спорта, хотя я, например, не представляю любого международного соревнования без наших фигуристов. Остановимся на том, что для хоккея значит эта песня новоявленного голубя мира по мотивам суперхита Джона Леннона времен войны во Вьетнаме.

Да, до зимней Олимпиады-2026 в Италии еще тьма времени. Однако провал НХЛ с возрождением Кубка мира-2024 четко показал: без русских всякий хоккейный турнир обречен на финансовый крах. А значит, и Международному олимпийскому комитету медлить никак нельзя.

Очевидно, если ИИХФ продолжит банить нашу сборную, НХЛ сто процентов не отпустит своих игроков и в Милан. КХЛ в феврале 2026 года, если ничего не изменится, тоже нет никакого смысла останавливать свой регулярный чемпионат. Бах прекрасно понимает, одновременный отказ НХЛ и КХЛ прозвучит смертным приговором хоккейному олимпийскому турниру. Какой-никакой его престиж без НХЛ, все отлично это знают, поддерживает только участие Красной машины. Ну и мастерюг-легионеров КХЛ. Все!

Катастрофа с августовским молодежным чемпионатом мира в Эдмонтоне, равно как мизерная посещаемость на всех матчах ЧМ-2022 в Финляндии, кроме хозяев, по сути не оставляет МОК выбора. Не исключаю, что среди советников, писавших речь Баха в Индонезии, были и канадцы. Вряд ли, конечно, сборную России пригласят на молодежный ЧМ, который через месяц с небольшим стартует как раз в Стране Кленового листа. А если? А вдруг? Ведь от неучастия сборной России проигрывают абсолютно все!

Пусть канадцам в срочном порядке не удастся уломать ИИХФ и зазвать нашу молодежь в Галифакс, но лично я теперь не вижу ни одной объективной причины отсутствия Красной машины на ЧМ-2023. Его примут опять Финляндия и Латвия.

Кроме одной причины. Сугубо субъективной. Непримиримой позиции ведущих национальных хоккейных федераций стран Европы. Именно категорический отказ финнов, шведов и чехов играть в одном турнире с русскими похоронил красивую мечту НХЛ и профсоюза игроков возродить Кубок мира.

Томас Бах этим сенсационным спичем на Бали по сути запустил пробный шар. Типа МОК больше не препятствует участию наших спортсменов. А ведь именно Международный олимпийский комитет в свое время спустил в международные федерации, включая ИИХФ, указивки немедленно забанить русских.

Бах теперь ждет реакции, скажем так, мировой общественности. НХЛ точно – за. Федерации хоккея Финляндии, Швеции, Чехии наверняка – против.

В любом случае можно констатировать: процесс пошел. И это радует. Твое слово, ИИХФ!