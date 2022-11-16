World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Бах косвенно дал добро на участие России в чемпионате мира-2023. Но что скажут европейцы?

На саммите G20 в Бали президент МОК Томас Бах сегодня сделал сенсационное заявление. Лидер олимпийского движения по сути признал, что мировой спорт без России больше жить не может.
Бах косвенно дал добро на участие России в чемпионате мира-2023. Но что скажут европейцы?
16 ноября 2022 16:29
автор: Виталий Славин

Обращаясь к главам стран G20, Томас Бах, в частности, сказал:

- Необходимо, чтобы в Олимпийских играх принимали участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие. Если будут участвовать только страны-союзники, настоящего символа мира из Олимпийских игр не получится.

У человечества не так уж и много возможностей объединиться. Я обращаюсь к вам, лидеры G20, с просьбой услышать мой призыв к миру и дать ему шанс. Пожалуйста, включите свою нейтральность в отношении спорта в совместное заявление по итогам саммита.

В отличие от других конфликтов между странами в прошлом, в этот раз некоторые страны решили, что имеют право отказывать атлетам в участии в Олимпийских играх по политическим соображениям. Если спорт станет инструментом для политического воздействия, он полностью развалится…

Не буду говорить про другие виды спорта, хотя я, например, не представляю любого международного соревнования без наших фигуристов. Остановимся на том, что для хоккея значит эта песня новоявленного голубя мира по мотивам суперхита Джона Леннона времен войны во Вьетнаме.

Да, до зимней Олимпиады-2026 в Италии еще тьма времени. Однако провал НХЛ с возрождением Кубка мира-2024 четко показал: без русских всякий хоккейный турнир обречен на финансовый крах. А значит, и Международному олимпийскому комитету медлить никак нельзя.

Очевидно, если ИИХФ продолжит банить нашу сборную, НХЛ сто процентов не отпустит своих игроков и в Милан. КХЛ в феврале 2026 года, если ничего не изменится, тоже нет никакого смысла останавливать свой регулярный чемпионат. Бах прекрасно понимает, одновременный отказ НХЛ и КХЛ прозвучит смертным приговором хоккейному олимпийскому турниру. Какой-никакой его престиж без НХЛ, все отлично это знают, поддерживает только участие Красной машины. Ну и мастерюг-легионеров КХЛ. Все!

Катастрофа с августовским молодежным чемпионатом мира в Эдмонтоне, равно как мизерная посещаемость на всех матчах ЧМ-2022 в Финляндии, кроме хозяев, по сути не оставляет МОК выбора. Не исключаю, что среди советников, писавших речь Баха в Индонезии, были и канадцы. Вряд ли, конечно, сборную России пригласят на молодежный ЧМ, который через месяц с небольшим стартует как раз в Стране Кленового листа. А если? А вдруг? Ведь от неучастия сборной России проигрывают абсолютно все!

Пусть канадцам в срочном порядке не удастся уломать ИИХФ и зазвать нашу молодежь в Галифакс, но лично я теперь не вижу ни одной объективной причины отсутствия Красной машины на ЧМ-2023. Его примут опять Финляндия и Латвия.

Кроме одной причины. Сугубо субъективной. Непримиримой позиции ведущих национальных хоккейных федераций стран Европы. Именно категорический отказ финнов, шведов и чехов играть в одном турнире с русскими похоронил красивую мечту НХЛ и профсоюза игроков возродить Кубок мира.

Томас Бах этим сенсационным спичем на Бали по сути запустил пробный шар. Типа МОК больше не препятствует участию наших спортсменов. А ведь именно Международный олимпийский комитет в свое время спустил в международные федерации, включая ИИХФ, указивки немедленно забанить русских.

Бах теперь ждет реакции, скажем так, мировой общественности. НХЛ точно – за. Федерации хоккея Финляндии, Швеции, Чехии наверняка – против.

В любом случае можно констатировать: процесс пошел. И это радует. Твое слово, ИИХФ!

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Бах косвенно дал добро на участие России в чемпионате мира-2023. Но что скажут европейцы?
Бах косвенно дал добро на участие России в чемпионате мира-2023. Но что скажут европейцы?
На саммите G20 в Бали президент МОК Томас Бах сегодня сделал сенсационное заявление. Лидер олимпийского движения по сути признал, что мировой спорт без России больше жить не может.
16.11.2022 16:29
Хоккей
автор: Виталий Славин
Берегись, НХЛ! Скоро КХЛ завалит тебя классными русскими вратарями
Берегись, НХЛ! Скоро КХЛ завалит тебя классными русскими вратарями
Такого не было даже при великом и могучем СССР! У России не только самые креативные и виртуозные форварды на планете, но и самые непробиваемые вратари. Встречайте, Петр Кочетков!
15.11.2022 13:37
Хоккей
автор: Виталий Славин
Я – Гришин! Новый тренер «Спартака» украсил свой дебют победой в дерби 
Я – Гришин! Новый тренер «Спартака» украсил свой дебют победой в дерби 
Вслед за ЦСКА красно-белые одолели «Динамо».
14.11.2022 23:40
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
«Спартак» станет агрессивнее, а «Динамо» набирает форму
«Спартак» станет агрессивнее, а «Динамо» набирает форму
Но уже сегодня красно-белые оказались сильнее. Что говорили наставники команд после матча «Динамо» - «Спартак».
14.11.2022 23:31
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Две русские «молнии» за 15 минут обнулили «Вашингтон». Тупые европейцы, КМ без наших – крах для НХЛ
Две русские «молнии» за 15 минут обнулили «Вашингтон». Тупые европейцы, КМ без наших – крах для НХЛ
В трех из пяти сегодняшних матчей чемпионата НХЛ первыми звездами признаны россияне!
14.11.2022 09:56
Хоккей
автор: Виталий Славин
Бесхребетная ИИХФ угробила чемпионат мира, тупые европейцы прихлопнули Кубок мира-2024
Бесхребетная ИИХФ угробила чемпионат мира, тупые европейцы прихлопнули Кубок мира-2024
То, о чем «Советский спорт» писал как о неизбежном еще пару месяцев назад, случилось: возрождение Кубка мира откладывается. Без России он даром НХЛ не нужен.
12.11.2022 23:07
Хоккей
автор: Виталий Славин
Кубок мира - ждем новую революцию в хоккее!
Кубок мира - ждем новую революцию в хоккее!
Оцениваем перенос Кубка мира на февраль 2025 года оптимистично.
12.11.2022 14:52
Хоккей
автор: Николай Яременко
Заседа – засада для ЦСКА. «Спартак» обыграл чемпиона благодаря голу джокера
Заседа – засада для ЦСКА. «Спартак» обыграл чемпиона благодаря голу джокера
Еще один гол в ворота армейцев судьи придумали.
11.11.2022 22:45
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Свечников в очном бою повторно показал, что Макдэвид с Драйзайтлем сибиряку – не ровня
Свечников в очном бою повторно показал, что Макдэвид с Драйзайтлем сибиряку – не ровня
Эта констатация может измениться только в финале Кубка Стэнли-2023. Ибо оба матча регулярки «Каролина» и «Эдмонтон» сыграли. Итог: на шесть голов Свечникова канадец с немцем ответили тремя?!
11.11.2022 13:03
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Спартак» уволил главного тренера. А потом вылетел из зоны плей-офф
«Спартак» уволил главного тренера. А потом вылетел из зоны плей-офф
Завтра красно-белые сразятся с ЦСКА.
10.11.2022 23:02
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Туктамышева и Петросян догонят Валиеву? Трусова останется без финала? Изучаем общий зачет Гран-при России
В главной серии наших внутренних турниров осталось провести два этапа из шести. Кто же лидирует в отборочном рейтинге?
Не более девяти удалений, минимум два хет-трика и до семи автоголов! Специальные ставки на общую статистику ЧМ-2022
«Плеймейкер» внимательно изучил букмекерскую линию на суммарные статистические итоги стартующего 20 ноября чемпионата мира по футболу.
Тутберидзе отпустила ученика в Италию, японская чемпионка молится на Туктамышеву. Что нового в фигурном катании
В Англии прошел очередной этап международной серии Гран-при по фигурному катанию.
«Не обращайте внимание на грязь!» Как Дзюба прервал молчание после «побега» из Турции
Артем Дзюба напомнил о себе впервые после сообщений о разрыве контракта с клубом «Адана Демирспор».
Сычевой в одном ряду с Дзюбой и Азмуном. Главные цифры футбольного уик-энда
Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Наезд на Глейзеров, космический штраф и переговоры с «Баварией». Что происходит после бомбического интервью Роналду
Интервью Криштиану Роналду известному британскому журналисту Пирсу Моргану остается в центре внимания спортивной прессы по всему миру.
«Рубин» отмучился, Слуцкий — тоже! Как в Первой Лиге состоялась отставка года
Главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий подал в отставку по собственному желанию.
«Дайте три месяца!» Новый главный тренер «Спартака» — о победном дебюте в дерби
Игорь Гришин подвел итоги своего первого матча во главе «Спартака», который завершился гостевой победой над московским «Динамо» (3:2 Б).
От Погба и Канте до Ройса и Вернера: звезды, которые не сыграют на ЧМ-2022 из-за травм
«Плеймейкер» в преддверии чемпионата мира в Катаре пробежался по списку футболистов, которые не помогут своим национальным командам по состоянию здоровья.
«Ростовский рай» для Роналду и другие футбольные мемы
Главные новости футбола в картинках и видосиках.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика