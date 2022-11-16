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Ротенберг против Знарка. СКА и «Ак Барс» встретятся в Казани

Это первое противостояние тренеров, возглавляющих записных фаворитов.
Ротенберг против Знарка. СКА и «Ак Барс» встретятся в Казани
16 ноября 2022 20:32
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Ак Барс»

В межсезонье противостояние команд из Санкт-Петербурга и Казани в регулярном чемпионате наверняка назвали бы репетицией финала плей-офф. Однако в преддверии первого из двух очных матчей турнирные показатели соперников посрамили оракулов. СКА лидирует на Западе и в сводной таблице, «Ак Барс» пока даже не в квартете сильнейших на Востоке.

Однако победа на «Татнефть Арене», где визит команды Романа Ротенберга гарантирует аншлаг, поднимет ставки «Казань Рейнджерс» - так называют «Ак Барс», собравший в межсезонье россыпь звезд КХЛ. В первую очередь это вернувшийся из-за океана Александр Радулов и сменившие московскую прописку титулованные Вадим Шипачев и защитник Вячеслав Войнов. И это отличный повод для пари. Ведь в акции «Джекпот «Большой куш» у вас есть шанс одной ставкой получить сразу двойной выигрыш – за успешный прогноз на матч и за счастливый джекпон. Призовой фонд акции составляет 450 миллионов рублей – присоединяйтесь к клубу победителей!

В конце октября Знарок даже вывел из состава Радулова на один матч с «Нефтехимиком», который «Ак Барс» выиграл 5:2. Хотя лидер казанских атак возглавлял список бомбардиров команды. Наверное, всплыли прежние разногласия тренера и форварда, поссорившиеся в декабре 2015-го на Кубке Первого канала. К слову, 4 октября в домашнем матче с «Автомобилистом» (4:5 ОТ) Радулов забросил шайбу и стал членов почетного клуба Всеволода Боброва, членство в котором получают забившие 250 голов за карьеру в официальных матчах.

Источник: ХК «Ак Барс»

Ноябрь пока складывается для фаворита Востока не радужно: в шести матчах одержаны только две победы, да и те за пределами основного времени. Одна из них - в «зеленом дерби» над «Салаватом Юлаевом» (2:1 Б). При этом «барсы» уступили дома чемпиону ЦСКА (2:3) и «Авангарду» (3:4).

Знарок нервничает, болезненно реагирует на отнюдь не провокационные вопросы журналистов. Тренер тасует звенья, часто по ходу матчей меняет вратарей. Пока ни Тимур Билялов, ни Амир Мифтахов стабильностью похвастать не могут. Так что трудно предположить, кому из них доверят ворота в Санкт-Петербурге.

По-прежнему далеки от идеала спецбригады «барсов». Правда, «большевики» уже не так безнадежны, как на старте сезона. Вряд ли заслуживают претензии молодые форварды Илья Сафонов и Никита Дыняк, а 18-летний защитник Никита Евсеев совершил вертикальный взлет, забив три гола. Столь ярко в таком возрасте играл разве что Вячеслав Фетисов.

Однако это лишь лучики света на темном фоне неудач. Пока игра команды из Казани далека от системной. Эксперты объясняют это отсутствием в тренерском штабе Харийса Витолиньша, с которым Знарок не разлучался ни на одном месте работы.

Источник: ХК «Ак Барс»

СКА же, несмотря на серию из трех поражений на Дальнем Востоке и в Сибири, смотрится цельно. Вряд ли стоит делать далеко идущие выводы из неудачной серии. Ведь ныне никто не избежал спада. А проседание «физики» в начале ноября объясняется элементарной усталостью от графика нон-стоп, которая усугубилась физиологическими трудностями от резкой смены часовых поясов. К тому же каждый соперник СКА стремится показать в матчах с лидером всё лучшее. Армейцы продолжают оптимизировать состав. Не нашедший вариантов в НХЛ Никита Гусев вернулся и сразу принялся за свое любимое дело – забрасывать шайбы. Он сразу обновил клубный рекорд СКА в чемпионатах страны.

К слову, недавно не часто появляющийся в основном составе капитан «Ак Барса» Данис Зарипов отобрал у Алексея Морозова последний клубный рекорд – ассистентский.

Тренерский штаб Романа Ротенберга сразу нашел для российского спасителя в олимпийском Пхенчхане-2018 оптимальную «химию», поставив его в звено к капитану команды Алексею Яшкину. А в центре этой тройки идет ротация. Если нужно нагнетать темп, то выходит молодой, да ранний Марат Хуснутдинов, начинавший сезон с буквой «A» на свитере. Если требуется сыграть более тонко, то появляется Михаил Воробьёв. А с огненной «чак-чак связкой» Дамир Жафяров – Марат Хайруллин выходит возвращенный из «Сочи» Василий Глотов. Недостачу техники он компенсирует скоростью и нацеленностью на ворота.

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В обороне раскрылись гренадеры Степан Фальковский и Андрей Педан, не роняет высоко задранную планку вице-чемпион Олимпиады-2022 Александр Никишин.

Источник фото: ХК СКА

В начале недели обновилась вратарская бригада армейцев. СКА обменял участника ЧМ-2021 в Риге Александра Самонова и молодого защитника Даниила Пыленкова в «Северсталь», получив голкипера Владислава Подъяпольского, начавшего закисать в Череповце. Летом его предлагали ЦСКА за компенсацию в 50 миллионов рублей, но получили отказ. А недавно Подъяпольского сватали в «Авангард», но сделку заблокировал главный босс омского клуба. Видно, вспомнив, как тот «успешно» противостоял «ястребам» в плей-офф-2019, когда те добрались до финала. Напомним: три с половиной года назад Подъяпольский играл в Казани у Зинэтулы Билялетдинова, а та серия завершилась для «Ак Барса» печально: 0-4. Теперь у вратаря-новичка СКА распрекрасная возможность перезапустить карьеру и даже постучаться в двери сборной (чем черт не шутит?).

И все-таки главная афиша суперматча в Казани – противостояние тренеров Ротенберга и Знарка. Два сезона они работали в одной упряжке: первый – руководителем клуба, второй – на лавке. Их творческий союз подарил СКА второй в истории клуба Кубок Гагарина (в 2017-м).

Жаль, что посмотреть встречу записных фаворитов можно только на платном канале КХЛ. Потому что в четверг вечером «Матч ТВ» собирается транслировать футбольный товарняк Таджикистан – Россия.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Четверг, 17 ноября, Казань

19:30 «Ак Барс» - СКА

источник: «Советский спорт»
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