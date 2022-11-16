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Гришин побеждает второй раз подряд. Теперь «Северсталь»

Камбэк «Спартака» с 0:2 при домашнем судействе.
Гришин побеждает второй раз подряд. Теперь «Северсталь»
16 ноября 2022 22:28
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Спартак»

Красно-белые после увольнения Бориса Миронова одержали третью победу подряд. И вторую под руководством нового главного тренера Игоря Гришина. Сегодня повержен едва ли главный конкурент в борьбе за путевку в плей-офф – «Северсталь».

Этот день стал печальным в истории «Спартака». Сегодня после тяжелой болезни на 78-м году ушел из жизни заслуженный ветеран красно-белых Александр Мартынюк. О его хоккейном подвиге – 8 голов в ворота сборной Западной Германии на московском ЧМ-1973 – не забудет никогда. Спартаковец тогда стал четвертым бомбардиром «Красной машины», разразившейся сотней шайб. Ее капитан Борис Михайлов рассказывал, что помощник тренера Всеволода Боброва Борис Кулагин обратился к своему шефу: «Смотри, Сева, сейчас Мартынюк затмит твое достижение». После этих слов Бобров продержал раздухарившегося спартаковца до финальной сирены: «Саша, посиди, дай другим забить».

Трудно сказать, сколько правды в этой байке. Свою последнюю шайбу Мартынюк забил на 59-й минуте.

Матч за четыре очка начался с минуты молчания. Молчание воцарилось на трибунах «Мегаспорта» в конце второго периода. Гости вели 2:0 благодаря голам-близнецам, забитым с добивания после рикошета от лицевого борта прямо за спину вратаря Рибара.

Дело с мертвой точки сдвинул форвард красно-белых Принс при содействии Квартальнова, обокравшего чешского защитника гостей Пресса. Бросок в девятку удался, но почему заснул на последнем рубеже вратарь Шугаев? Как выяснилось, голкипер-новичок «Северстали» Самонов, обмененный СКА на Подъяпольского, прибыл в Череповец с травмой, лечение которой займет несколько недель.

Шайба в раздевалку открыла у красно-белых второе дыхание. В третьем периоде на льду была одна команда. Хозяева насели на ворота. Им потворствовала лавка гостей и судьи, посадив «рысей» на свисток. Удаления сыпались одно за другим – за странный толчок на борт, за «ложный вызов» (запрос главного тренера на помеху вратарю), за длинный язык Андрея Разина. Спартаковские «большевики» дважды наказали гостей – сначала «5 на 4», потом «5 на 3». Отличились Вароне (пас Талалуева) и Старченко (на его счету дубль).

Огорченный Шугаев даже проигнорировал сигнал с лавки поменяться на полевого игрока. Но эта мера вряд ли помогла бы.

- Низкий поклон вам за то, что вы сделали в третьем периоде! – первое, что заявил в раздевалке победителей Гришин, не забыв напомнить, как его «Химик» отыгрывал и более весомую фору.

Шлем гладиатора для лучшего игрока он вручил Принсу.

В пятницу «Спартак» ждет дерби с ЦСКА. Теперь дома. Неделю назад красно-белые без Миронова и еще без Гришина сенсационно одолели чемпиона на его арене 2:1 благодаря голу-красавцу Заседы. Армейцы жаждут реванша. Наверняка пост номер один хозяев займет Красиков, удачно играющий против ЦСКА.

ТАБЛО

«Спартак» - «Северсталь» - 2:4, «Витязь» - «Торпедо» - 2:1 ОТ, «Амур» - «Трактор» - 2:3 Б.

источник: «Советский спорт»
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